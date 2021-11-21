28. dönem POMEM başvuruları ne zaman yapılacak? 2022 yılı PMYO, PAEM POMEM ve PÖH polis alımı başvuru şartları nedir?

Polis olma hayaliyle yanıp tutuşan binlerce kişi 28. dönem POMEM başvuruları ne zaman alınacak? Sorusunun yanıtını sıklıkla araştırıyor. Polis Akademisi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamalar yakından takip edilirken 2022 başvuru şartları ile ilgili bilgiler de merak edilenler arasında yer alıyor. Peki hangi tarihte kadın ve erkek olarak kaç kişi alım yapılacak, açıklama geldi mi? 2022 yılı PMYO, PAEM POMEM ve PÖH polis alımı başvuru şartları nelerdir? İşte tüm detaylar…
28. DÖNEM POMEM BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Henüz bir açıklama gelmedi, açıklandığında haberimizde yer alacak.
POMEM BAŞVURU ŞARTLARI
Polis Meslek Eğitim Merkezleri polis memuru yetiştirmek üzere mesleki eğitim veren kurumlardır. POMEM'deki eğitim-öğretimi başarı ile tamamlayan öğrencilere Mesleki Eğitim Sertifikası verilir. POMEM öğrencilerinin aday memur olarak atanmaları için öğrenim süresini başarıyla tamamlamaları ve eğitim sonunda yapılacak eğitim sonu sınavında başarılı olmaları şarttır. İşte öne çıkan POMEM başvuru şartları;
Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak, beden kitle endeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,
18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1990 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),
Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocukları için 2017 veya 2018 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00),2018 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (56,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır.)