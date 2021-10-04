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    • Memur
    • 04.10.2021 11:13
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    • Son Güncelleme:
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    • 28.07.2022 12:06
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    27. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı? Polislik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

    27. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları, adaylar tarafından heyecanla bekleniyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından açıklanacak sonuçlar için geri sayım başladı. Toplamda 5 bin 440'ı erkek, 960'ı kadın olmak üzere toplamda 8 bin polis alımı yapılacak. Peki, 27. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı? Polislik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayı...

    27. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı? Polislik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

    POMEM sözlü mülakatına katılan adaylar 27. Dönem sözlü mülakat sonuçlarına odaklandı. PMYO sınav sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından gözler binlerce adayın katılımıyla gerçekleştirilen sözlü mülakat sonuçlarına çevrildi. Başarılı olan adaylar sonuçlara göre evraklarını teslim etmeye başlayacak. Peki, 27. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı? Polislik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte bilgiler

    27. DÖNEM POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    POMEM mülakatlarının tamamlanmasının ardından sonuçlar bekleniyor. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiği an haberimizde yer alacaktır.

    İşte başvuruya dair bilgiler;

    Değerlendirmede adayın;

    a) Konu hakkında bilgi düzeyi,
    b) Kendisinden istenileni kavrama,
    c) Özgüveni,
    ç) İfade etme yeteneği,
    d) Beden dilini kullanma becerisi,

    olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.

    POMEM NEDİR?

    POMEM, Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan polis memurlarını yetiştirmek üzere meslek eğitimi veren eğitim öğretim kurumlarıdır. 4 yıllık fakülte mezunlarından aranılan niteliklere sahip olanlara yapılan sınavlarda başarılı olan adaylara, 6 aydan az olmamak üzere eğitim verilir.

    İstanbul (Arnavutköy), Mersin, Karabük, Bilecik, Karabük, Çankırı, Amasya (Merzifon), Bursa, Diyarbakır, Erzincan, Kırşehir, Trabzon ve Konya (Ereğli) olmak üzere toplam 36 okulda eğitim vermektedir.

        POMEM BAŞVURU ŞARTLARI

        28. Dönem POMEM şartları henüz belli olmadı. 27. Dönem POMEM şartları şu şekildeydi:

        a) T.C. vatandaşı olmak,

        b) Önlisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

        c) KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2019 veya 2020 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

        ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8'inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2019 veya 2020 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

        Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

        d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1991 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),

        e) Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak, BMİ (beden kitle endeksi), 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

        f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

        g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

        ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

        1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

        2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

        h) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

        ı) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

        i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

        j) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

        k) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

        l) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
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        Haberler Memur 27. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı? Polislik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
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