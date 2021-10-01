PMYO başvurusunda kadın ve erkeklerde aranan nitelikler neler? Polis alımı başvuru şartları neler? Boy ve kilo…

Kariyerini bu alanda sürdürmek isteyen yüzbinlerce kişi Polis alımı başvuru şartları neler? Sorusunun yanıtını araştırıyor. PMYO yani Polis Meslek Yüksekokulu başvuruları belirli tarihler arasında alınıyor ve sınavlar, mülakatlar sonucunda başarılı olanlar için alım gerçekleşiyor. İlk kez başvuru yapacak olan kadın ve erkek vatandaşlar hangi şartların gerektiğini merak ediyor. Peki PMYO başvurusunda kadın ve erkeklerde aranan nitelikler neler? Kadınlarda ve erkeklerde istenen boy ve kilo bilgileri neler? İşte detaylar…
PMYO NEDİR?
Polis Meslek Yüksekokulu öğrencileri parasız yatılı ve resmi üniformalıdır. Öğrencilerin iaşe, ibate ve sağlık giderleri ile diğer istihkakları Devletçe karşılanır. Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim-öğretim süresi iki yıldır.
KADIN VE ERKEKLER İÇİN PMYO BAŞVURU ŞARTLARI 2021 NELERDİR?
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) Lise ve dengi okul mezunu olmak,
c) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı TYT puan türünden en az (250.000) ham taban puan ve üzeri puan alanlar, şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocuklarından ise 2021 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı TYT puan türünden en az (200.000) ham taban puan ve üzeri puan almış olmak. (NOT: Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır.)
ç) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla (1 Ekim 2021) 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibarıyla (01 Ocak 2021) 26 yaşından gün almamış olmak, (01 Ocak 1996 – 01 Ekim 2003 tarihleri arasında doğmuş olmak),
d) Bayanlar için 162 cm. erkekler için 167 cm. den kısa boylu olmamak, beden kitle indeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,
e) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,