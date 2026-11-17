Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, İstanbul Bebek'teki deniz manzaralı dairesini yıllar sonra sattı.

Daha önce çıkan satış haberlerini yalanlayan Altuğ'un, bir dönem gürültü nedeniyle hukuki mücadele verdiği evini 85 milyon TL'ye elden çıkardığı öğrenildi. Ünlü oyuncunun milyonluk satıştan elde ettiği gelirle ne yapacağı ise merak konusu oldu.

Günaydın'dan Bülent Cankurt 17 Kasım 2026 tarihli yazısında şu ifadeleri kullandı:

Hatırlarsınız bu yılın başında, ünlü oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ'un İstanbul Bebek'teki dairesini 2.5 milyon dolara sattığı yönündeki haberler büyük yankı uyandırmıştı.

Ancak Altuğ, "Uydurulan haberlerde bugün" diyerek haberi yalanlamıştı. Doğrusunu her zaman olduğu gibi yine benden öğrenin...

Pınar Altuğ, Bebek'teki ünlü mekanın üst katında bulunan deniz manzaralı apartman dairesini sonunda sattı.

Kızı Su'nun doğumundan sonra mekanın yarattığı gürültüden rahatsız olan ve hukuki yollara başvuran Altuğ, bir sonuç alamayınca yıllar önce bu ikonik evinden taşınmıştı.

Yıllardır 'sattı', 'satıyor' diye haberler çıkan evini bu kez gerçekten satıp Boğaz'la irtibatını kopardı.

Altuğ'un evini kaça sattığını da öğrendim: Tam tamına 85 milyon TL'ye. Bu yılın başındaki haberlerde 2.5 milyon dolara sattığı haberleri çıkmıştı ama bugünkü kurla o rakamın çok altında, 1.7 milyon dolara evini satmış oldu.

Bakalım bu parayla ne yapacak, ihtiyacımı var yoksa yatırım mı yapacak? Yakında onu da öğrenirim.