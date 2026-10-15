CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU Alpay'ın kızı Zeynep Nazikioğlu, yaptığı açıklamada babasının vefatından duydukları derin üzüntüyü dile getirdi. Nazikioğlu, şunları kaydetti: "Babam Alpay Nazikioğlu'nu, bir tanemizi kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Harika bir ömür yaşadı ve yaşattı. Cenazesi, 16 Ekim Cuma günü Ankara Bilkent Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek." MÜZİK HAYATINA HUKUK FAKÜLTESİNDE İLK ADIM Temmuz 1935'te Ankara'da dünyaya gelen Ahmet Alpay Nazikioğlu, Ankara Atatürk Lisesi'nin ardından Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Müzik kariyerinden önce Ankara Demirspor ve Gençlerbirliği'nde profesyonel futbol oynayan Alpay, Genç Milli Futbol Takımı formasını da giydi. Hukuk diplomasını ve yeşil sahaları geride bırakarak 1960'lı yıllarda müziğe yönelen sanatçı, ilk 45'lik plağını 1964 yılında çıkardı. Alpay’ın babasının hediyesiyle değişen kaderi! Babası o hediye vermeseydi Türkiye onu yeşil sahalarda tanıyacaktı: Şarkıcı Alpay’ın kaderini değiştiren nesne! Babası o hediye vermeseydi Türkiye onu yeşil sahalarda tanıyacaktı: Şarkıcı Alpay’ın kaderini değiştiren nesne!

Kariyeri boyunca "Fabrika Kızı", "Eylül'de Gel" ve "Kara Tren" gibi klasiklere imza atan sanatçının diskografisinde 7 Dilde Alpay, Hayalimdeki Resim, Eylül'de Gel Demiştim, Bu Kaçıncı Sevda ve Muhabbet Kuşları gibi albümler yer aldı. Son yıllarını Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçiren usta sanatçı, 2024 yılındaki söyleşisinde sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini belirtmişti.