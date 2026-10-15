Fabrika Kızı ve Eylül'de Gel yetim kaldı! Alpay 91 yaşında hayatını kaybetti: Cenaze programı belli oldu
"Fabrika Kızı" ve "Eylül'de Gel" gibi Türk pop müziğine damga vuran unutulmaz eserleriyle tanınan usta sanatçı Ahmet Alpay Nazikioğlu, 91 yaşında yaşamını yitirdi. Usta sanatçının cenaze programı belli oldu.
Türk pop müziğinin duayen isimlerinden, sesi ve yorumuyla yıllara meydan okuyan usta müzisyen Ahmet Alpay Nazikioğlu'ndan acı haber geldi. 91 yaşında hayata gözlerini yuman efsane sanatçının vefatı, sevenlerini ve sanat camiasını derin bir üzüntüye boğdu.
ACI HABERİ BORA GENCER DUYURDU
Alpay'ın ölüm haberini müzisyen Bora Gencer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Gencer, usta sanatçının ardından yayımladığı mesajda, "Alpay abime Allah'tan rahmet, sevenlerine ve ailesine sabırlar dilerim" ifadelerini kullandı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk pop müziğinin usta sanatçısı Alpay Nazikioğlu'nun vefatı nedeniyle bir başsağlığı mesajı yayınladı:
"Unutulmaz şarkılarıyla hafızalarımızda, kendine özgü yorumuyla gönüllerimizde iz bırakan Türk pop müziğinin usta sanatçısı Alpay Nazikioğlu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik.
Ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz."
"GÜZEL HATIRALARLA ANILACAK"
Şarkıcı ve oyuncu Emel Sayın ise duyduğu derin üzünüyü şöyle dile getirdi:
"Türk pop müziğinin kıymetli sanatçılarından Alpay'ın vefâtını üzüntüyle öğrendim. Sanat dünyamızda bıraktığı güzel hatıralarla anılacak olan Alpay'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun."
CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU
Alpay'ın kızı Zeynep Nazikioğlu, yaptığı açıklamada babasının vefatından duydukları derin üzüntüyü dile getirdi. Nazikioğlu, şunları kaydetti:
"Babam Alpay Nazikioğlu'nu, bir tanemizi kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Harika bir ömür yaşadı ve yaşattı. Cenazesi, 16 Ekim Cuma günü Ankara Bilkent Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek."
MÜZİK HAYATINA HUKUK FAKÜLTESİNDE İLK ADIM
Temmuz 1935'te Ankara'da dünyaya gelen Ahmet Alpay Nazikioğlu, Ankara Atatürk Lisesi'nin ardından Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Müzik kariyerinden önce Ankara Demirspor ve Gençlerbirliği'nde profesyonel futbol oynayan Alpay, Genç Milli Futbol Takımı formasını da giydi. Hukuk diplomasını ve yeşil sahaları geride bırakarak 1960'lı yıllarda müziğe yönelen sanatçı, ilk 45'lik plağını 1964 yılında çıkardı.Alpay’ın babasının hediyesiyle değişen kaderi!
Kariyeri boyunca "Fabrika Kızı", "Eylül'de Gel" ve "Kara Tren" gibi klasiklere imza atan sanatçının diskografisinde 7 Dilde Alpay, Hayalimdeki Resim, Eylül'de Gel Demiştim, Bu Kaçıncı Sevda ve Muhabbet Kuşları gibi albümler yer aldı. Son yıllarını Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçiren usta sanatçı, 2024 yılındaki söyleşisinde sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini belirtmişti.
UNUTULMAZ ESERLER VE JÜBİLE HAYALİ
1960'lı yıllarda Batı müziği uyarlamaları ve romantik folk-pop tarzıyla Türkiye'de popüler müziğin kurucu kuşağı içinde yer alan Alpay, yalnızca güçlü bariton sesiyle değil, toplumsal ve lirik hikayeleri birleştiren "Fabrika Kızı" ve "Kara Tren" gibi eserleriyle de altmış yılı aşkın süre farklı kuşakların hafızasında yer edindi.
Türk pop müziğinin dönüşüm süreçlerine bizzat tanıklık eden sanatçı, 2024 yılında gerçekleştirdiği son röportajlarında geçmiş kariyerini değerlendirmiş ve müzik hayatını görkemli bir jübile konseriyle taçlandırmak istediğini ifade etmişti.
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