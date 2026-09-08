Sosyal medyada 80’ler akımı: Ünlü isimler güncel fotoğraflarını yapay zekâyla retro karelere dönüştürdü
Günümüz fotoğraflarını yapay zekaya atan ünlüler adeta 80’lere ışınlandı. Sosyal medyada akım haline gelerek akın akın kullanıcılar tarafından denenmeye başlandı. Yapay zekayla yapılan akıma birçok tanınmış isim de katıldı.
Cesur renklerin, vatkalı ceketlerin ve kabarık saçların damga vurduğu 1980'ler; gösterişin, kotların ve neonların altın çağı olarak hafızalara kazındı. Öyle ki bu nostalji rüzgarı son günlerde sosyal medyayı da tamamen etkisi altına aldı. Yüzlerce kullanıcı, güncel fotoğraflarını yapay zeka araçlarını kullanarak 80'lerin o ikonik tarzına dönüştürüyor. Akım kısa süre içinde viral olurken ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından bu akıma katıldığına dair paylaşımlarda bulundu.
80's YENENLER
Bu retro akıma ünlü isimler de kayıtsız kalmadı. 80'lere ışınlanan çiftler arasında Berfu Yenenler ve Eser Yenenler de yer aldı. Sosyal medyayı sık kullanan çiftin bu paylaşımı kullanıcılar tarafından çok beğenildi. Çift, paylaşımına "80's Yenenler" notunu düştü.
80'LER ADETA YENİDEN YAŞANDI
Akıma katılan çiftlerden biri de güzel oyuncu Ahu Yağtu ve sevgilisi Bora Cengiz oldu.
Oyuncu Burak Çelik ve eşi Ece Bayrak da akıma katılan çiftler arasında yerini aldı. Çift, çocuklarıyla birlikte akıma katılarak sosyal medyada takipçilerinin karşısına çıktı.
Güçlü sesiyle adından sıkça bahsettiren Ebru Gündeş de bu viral akıma katılan isimler arasında oldu. Paylaşımını Sezen Aksu şarkısıyla yapan Gündeş'in bu gönderisi hayranlarından büyük beğeni topladı.
Biz de 80'lerde Böyleydik
Türkiye'de popüler müziğin en güçlü seslerinden ve en meşhur şarkıcılarından biri olan Nükhet Duru da akıma katıldı. Unutulmaz eserleriyle adından sıkça söz ettiren Nükhet Duru, bu kez akıma katılmasıyla ses getirdi.
Türk müziğinin usta ismi Orhan Gencebay ile mutlu bir birliktelik sürdüren Sevim Emre de sosyal medyayı sıklıkla takip ediyor. Viral akıma katılan Sevim Emre, sosyal medyada ilgi odağı oldu.
Bir döneme damga vuran Hepsi grubunun üyelerinden Yasemin Yürük de eski lise yıllarından fırlamış gibi görünen kareleriyle sosyal medyada ilgi odağı oldu.
Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Bengü de akıma katıldı. Renkli kareleri takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.
Basketbolcu eşi Caner Erdeniz ile mutlu bir evlilik sürdüren ve aile hayatıyla sosyal medyada sık sık adından söz ettiren oyuncu Müge Boz da sosyal medyayı kasıp kavuran akıma dahil oldu. Ailesiyle paylaştığı poza takipçilerinden beğeni yağdı. Takipçilerinden "En çok bu aileye yakışmış" ve "Aşırı havalı" gibi yorumlar alan çiftin bu paylaşımı çok beğenildi.
Miss Turkey 2007 birincisi, tescilli güzel ve başarılı oyuncu Selen Soyder de 80'lerin modasına büründü. Güzel oyuncunun 80'ler paylaşımı takipçilerinin ilgi odağı oldu.
Küçük Kadınlar, Benim İçin Üzülme gibi dizilerle ekranların karşısına çıkan Fulya Zenginer de eşi Kuntay Tarık Evrenle viral akıma katılanlar arasında yer aldı.
Ünlü isimlerin geçmiş yılların estetiğini yeniden canlandırdığı görüntüler sosyal medyada yeni bir akımın oluşmasını sağladı. Ünlü isimler takipçilerini nostaljik yolculuğa çıkardı.