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Sosyal medyada 80’ler akımı: Ünlü isimler güncel fotoğraflarını yapay zekâyla retro karelere dönüştürdü

Günümüz fotoğraflarını yapay zekaya atan ünlüler adeta 80’lere ışınlandı. Sosyal medyada akım haline gelerek akın akın kullanıcılar tarafından denenmeye başlandı. Yapay zekayla yapılan akıma birçok tanınmış isim de katıldı.

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Sosyal medyada 80’ler akımı: Ünlü isimler güncel fotoğraflarını yapay zekâyla retro karelere dönüştürdü

Cesur renklerin, vatkalı ceketlerin ve kabarık saçların damga vurduğu 1980'ler; gösterişin, kotların ve neonların altın çağı olarak hafızalara kazındı. Öyle ki bu nostalji rüzgarı son günlerde sosyal medyayı da tamamen etkisi altına aldı. Yüzlerce kullanıcı, güncel fotoğraflarını yapay zeka araçlarını kullanarak 80'lerin o ikonik tarzına dönüştürüyor. Akım kısa süre içinde viral olurken ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından bu akıma katıldığına dair paylaşımlarda bulundu.

80's YENENLER

Bu retro akıma ünlü isimler de kayıtsız kalmadı. 80'lere ışınlanan çiftler arasında Berfu Yenenler ve Eser Yenenler de yer aldı. Sosyal medyayı sık kullanan çiftin bu paylaşımı kullanıcılar tarafından çok beğenildi. Çift, paylaşımına "80's Yenenler" notunu düştü.

Fotoğraf: Berfu Yenenler'in sosyal medya hesabından alınmıştır.Fotoğraf: Berfu Yenenler'in sosyal medya hesabından alınmıştır.

80'LER ADETA YENİDEN YAŞANDI

Akıma katılan çiftlerden biri de güzel oyuncu Ahu Yağtu ve sevgilisi Bora Cengiz oldu.

Fotoğraf: Ahu Yağtu'nun sosyal medya hesabından alınmıştır.Fotoğraf: Ahu Yağtu'nun sosyal medya hesabından alınmıştır.

Oyuncu Burak Çelik ve eşi Ece Bayrak da akıma katılan çiftler arasında yerini aldı. Çift, çocuklarıyla birlikte akıma katılarak sosyal medyada takipçilerinin karşısına çıktı.

Fotoğraf: Burak Çelik'İn sosyal medya hesabından alınmıştır.Fotoğraf: Burak Çelik'İn sosyal medya hesabından alınmıştır.

Güçlü sesiyle adından sıkça bahsettiren Ebru Gündeş de bu viral akıma katılan isimler arasında oldu. Paylaşımını Sezen Aksu şarkısıyla yapan Gündeş'in bu gönderisi hayranlarından büyük beğeni topladı.

Fotoğraf: Ebru Gündeş'in sosyal medya hesabından alınmıştır.Fotoğraf: Ebru Gündeş'in sosyal medya hesabından alınmıştır.

Biz de 80'lerde Böyleydik

Türkiye'de popüler müziğin en güçlü seslerinden ve en meşhur şarkıcılarından biri olan Nükhet Duru da akıma katıldı. Unutulmaz eserleriyle adından sıkça söz ettiren Nükhet Duru, bu kez akıma katılmasıyla ses getirdi.

Fotoğraf: Nükhet Duru'nun sosyal medya hesabından alınmıştır.Fotoğraf: Nükhet Duru'nun sosyal medya hesabından alınmıştır.

Türk müziğinin usta ismi Orhan Gencebay ile mutlu bir birliktelik sürdüren Sevim Emre de sosyal medyayı sıklıkla takip ediyor. Viral akıma katılan Sevim Emre, sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Fotoğraf: Sevim Emre'nin sosyal medya hesabından alınmıştır.Fotoğraf: Sevim Emre'nin sosyal medya hesabından alınmıştır.

Bir döneme damga vuran Hepsi grubunun üyelerinden Yasemin Yürük de eski lise yıllarından fırlamış gibi görünen kareleriyle sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Fotoğraf: Yasemin Yürük'ün sosyal medya hesabından alınmıştır.Fotoğraf: Yasemin Yürük'ün sosyal medya hesabından alınmıştır.

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Bengü de akıma katıldı. Renkli kareleri takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

Fotoğraf: Bengü'nün sosyal medya hesabından alınmıştır.Fotoğraf: Bengü'nün sosyal medya hesabından alınmıştır.

Basketbolcu eşi Caner Erdeniz ile mutlu bir evlilik sürdüren ve aile hayatıyla sosyal medyada sık sık adından söz ettiren oyuncu Müge Boz da sosyal medyayı kasıp kavuran akıma dahil oldu. Ailesiyle paylaştığı poza takipçilerinden beğeni yağdı. Takipçilerinden "En çok bu aileye yakışmış" ve "Aşırı havalı" gibi yorumlar alan çiftin bu paylaşımı çok beğenildi.

Fotoğraf: Müge Boz'un sosyal medya hesabından alınmıştır.Fotoğraf: Müge Boz'un sosyal medya hesabından alınmıştır.

Miss Turkey 2007 birincisi, tescilli güzel ve başarılı oyuncu Selen Soyder de 80'lerin modasına büründü. Güzel oyuncunun 80'ler paylaşımı takipçilerinin ilgi odağı oldu.

Fotoğraf: Selen Soyder'in sosyal medya hesabından alınmıştır.Fotoğraf: Selen Soyder'in sosyal medya hesabından alınmıştır.

Küçük Kadınlar, Benim İçin Üzülme gibi dizilerle ekranların karşısına çıkan Fulya Zenginer de eşi Kuntay Tarık Evrenle viral akıma katılanlar arasında yer aldı.

Fotoğraf: Fulya Zenginer'in sosyal medya hesabından alınmıştır.Fotoğraf: Fulya Zenginer'in sosyal medya hesabından alınmıştır.

Ünlü isimlerin geçmiş yılların estetiğini yeniden canlandırdığı görüntüler sosyal medyada yeni bir akımın oluşmasını sağladı. Ünlü isimler takipçilerini nostaljik yolculuğa çıkardı.

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