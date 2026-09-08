Cesur renklerin, vatkalı ceketlerin ve kabarık saçların damga vurduğu 1980'ler; gösterişin, kotların ve neonların altın çağı olarak hafızalara kazındı. Öyle ki bu nostalji rüzgarı son günlerde sosyal medyayı da tamamen etkisi altına aldı. Yüzlerce kullanıcı, güncel fotoğraflarını yapay zeka araçlarını kullanarak 80'lerin o ikonik tarzına dönüştürüyor. Akım kısa süre içinde viral olurken ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından bu akıma katıldığına dair paylaşımlarda bulundu.

80's YENENLER

Bu retro akıma ünlü isimler de kayıtsız kalmadı. 80'lere ışınlanan çiftler arasında Berfu Yenenler ve Eser Yenenler de yer aldı. Sosyal medyayı sık kullanan çiftin bu paylaşımı kullanıcılar tarafından çok beğenildi. Çift, paylaşımına "80's Yenenler" notunu düştü.