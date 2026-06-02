"Arkadaşlığımız çöpe gitti" demişti! Serdar Ortaç'tan Ebru Gündeş'e yıllar sonra gelen şok çağrı
Serdar Ortaç ile Ebru Gündeş cephesinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Geçmişte yaşanan bir iletişim kopukluğu ve Demet Akalın’ın aradaki konuşmaları yanlış aktardığı yönündeki iddialar nedeniyle yolları ayrılan ikiliden Serdar Ortaç, sosyal medyada eski bir fotoğraf karesini paylaşarak eski dostuna açık bir barış çağrısında bulundu.
Pop müziğin ve fantezi müziğin iki dev ismi Serdar Ortaç ile Ebru Gündeş arasındaki soğuk savaş, tek bir sosyal medya paylaşımıyla yeni bir boyuta taşındı. 90'lı yıllardan itibaren hem sahnede hem de özel hayatlarında ayrılmaz bir ikili olan, ancak zaman içinde aralarındaki köprüleri tamamen yıkan ikili arasındaki bu yeni gelişme, hayranlarını heyecanlandırdı.
Serdar Ortaç, aralarındaki bağın kopmasına neden olan tüm eski kırgınlıkları bir kenara bırakarak, doğrudan Ebru Gündeş'in adını zikrettiği bir sosyal medya hamlesine imza attı.
"DEMET LAFI YANLIŞ AKTARDI, ARKADAŞLIĞIMIZ ÇÖPE GİTTİ"
İki sanatçıyı birbirinden uzaklaştıran süreç, 2013 yılındaki o çalkantılı günlerde tarafların doğru bir iletişim kuramamasıyla başlamıştı. Ortaç, daha sonra katıldığı bir programda bu küslüğün büyümesinde Demet Akalın'ın payı olduğunu ileri sürmüştü.
Ortaç, "Ebru Gündeş'in eşi Reza Zarrab tutuklandığı gün, Demet'le Çeşme'deydik. Ona, 'Ne olduğunu anlayalım yarın ararım' dedim. Aylar sonra Demet, benim için Ebru'ya, 'Aman Reza içeri girdi, neden arayayım dedi' demiş. Ebru da benim söylediğime inanıp, yüzüme bile bakmadı. Arkadaşlığımız öyle çöpe gitti" ifadelerini kullanmıştı.
SOSYAL MEDYADA DOĞRUDAN ÇAĞRI: "GEL ARTIK"
Araya giren uzun yıllara ve mesafelere rağmen Serdar Ortaç, kişisel hesabından nostaljik bir adım attı. Ebru Gündeş ile yan yana oldukları eski, mutlu bir dönemden kalan fotoğraf karesini sayfasına taşıyan popçu, altına net ve kısa bir not düşerek niyetini belli etti:
"Gel artık Ebru"
Bu doğrudan ve halka açık çağrının ardından magazin kulislerinde tek bir soru sorulmaya başlandı: Yıllardır sessizliğini koruyan ve bu tarz konularda mesafeli duruşuyla bilinen Ebru Gündeş, bu zeytin dalını kabul edecek mi yoksa sessiz kalmayı mı seçecek?