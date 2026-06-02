Ortaç, "Ebru Gündeş'in eşi Reza Zarrab tutuklandığı gün, Demet'le Çeşme'deydik. Ona, 'Ne olduğunu anlayalım yarın ararım' dedim. Aylar sonra Demet, benim için Ebru'ya, 'Aman Reza içeri girdi, neden arayayım dedi' demiş. Ebru da benim söylediğime inanıp, yüzüme bile bakmadı. Arkadaşlığımız öyle çöpe gitti" ifadelerini kullanmıştı.

SOSYAL MEDYADA DOĞRUDAN ÇAĞRI: "GEL ARTIK" Araya giren uzun yıllara ve mesafelere rağmen Serdar Ortaç, kişisel hesabından nostaljik bir adım attı. Ebru Gündeş ile yan yana oldukları eski, mutlu bir dönemden kalan fotoğraf karesini sayfasına taşıyan popçu, altına net ve kısa bir not düşerek niyetini belli etti: "Gel artık Ebru"