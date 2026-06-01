Sezen Aksu'dan çorap kadını Seda Sayan'a hediye! Kadırgalıdan "kocam köylüyüm" itirafı
Kurban Bayramı'nda Mersin'de sahne alan Seda Sayan, konser sırasında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Giydiği çorabın hikayesini anlatan ünlü sanatçı, Sezen Aksu'nun kendisine özel bir hediye verdiğini söyledi. Eşi Çağlar Ökten'i övgü dolu sözlerle anlatan Sayan, kayınvalidesi ve kayınpederine de teşekkür ederek "Ben artık Çukurova geliniyim, Tarsus geliniyim" ifadelerini kullandı.
- Seda Sayan, Mersin'de bir otelde bayram konseri verdi.
- Sezen Aksu, Seda Sayan'a özel bir çorap hediye etti.
- Seda Sayan'ın eşi Çağlar Ökten sahneye çıkarak şarkı söyledi.
- Sayan, kayınvalidesi ve kayınpederine teşekkür ederek Tarsus'a bağlılığını vurguladı.
- Seda Sayan, çorapla ilgili daha önce yaptığı açıklamaları tekrarladı.
Sanatçı Seda Sayan, Mersin'de bir otelde bayram konseri verdi.
SEZEN AKSU'DAN HEDİYE ÇORAP
Gecede giydiği çorabın hikayesini dinleyicileriyle paylaşan Sayan, Sezen Aksu'nun kendisine sahnede giymesi için özel bir çorap hediye ettiğini belirtti. Sanatçı, "Bugün sahnede sadece bir kişi değiliz, iki kişiyiz. Sezen Aksu'nun hediyesi olan bu çorapla sahnedeyim. Ben çorap kadınıyım kardeşim; seversin sevemezsin, beni ilgilendirmez" diyerek güldürdü.
EŞİ DE SAHNEDE EŞLİK ETTİ
Gecenin bir diğer sürprizi ise Seda Sayan'ın eşi Çağlar Ökten oldu. Sahneye çıkarak şarkı söyleyen ve konuklardan büyük alkış alan Ökten'i, usta sanatçı sahneden övgülerle uğurladı.
"BEN ZATEN KOCAM KÖYLÜYÜM"
Kendisini izlemeye gelen kayınvalidesi ve kayınpederine de teşekkür eden Sayan, "Çok iyi insanlar, onları çok seviyorum. Eşim de çok iyi bir adam. Ben zaten kocam köylüyüm. Benim kocam Tarsuslu, ben de artık Çukurova geliniyim, Tarsus geliniyim" dedi.
"BEN ÇORAP KADINIYIM"
Seda Sayan yıllar önce verdiği röportajda "Çorap bir kültürdür. Ben çorap kadınıyım. Sen giyersin, giymezsin, baldırı çıplak gezersin; beni ilgilendirmez. Ben çorap severim. Ağustosta giydiğim çoraptan dolayı hanımefendilerden 'helal olsun' sözünü duydum. Mesela bu kraliyet ailesinde bir kuraldır." sözlerini ifade etmişti.