Ünlü ressam Mustafa Horasan hayatını kaybetti: "Resimlerinde ve anılarında yaşayacak"
Türk çağdaş sanatının önemli isimlerinden ressam Mustafa Horasan, 61 yaşında yaşamını yitirdi. Ünlü sanatçının motosiklet kazası sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Acı haber sanat dünyasında büyük üzüntü yaratırken, sosyal medyada peş peşe taziye mesajları paylaşıldı. Horasan’ın cenazesinin bugün Moda Camii’nden uğurlanacağı belirtildi.
TRAFİK KAZASI SONUCU HAYATINI KAYBETTİ
Sanatçının vefat haberi, yakın çevresi ve sanat camiasının sosyal medya paylaşımlarıyla duyuruldu. Yapılan paylaşımlarda Horasan'ın motosiklet kullandığı sırada geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi. Acı haber kısa sürede sanat dünyasında büyük yankı uyandırırken, çok sayıda sanatçı, akademisyen ve sanatsever taziye mesajları yayımladı.
"RESİMLERİNDE VE ANILARINDA YAŞAYACAK"
Ressam Yusuf Taktak yaptığı paylaşımda, "Az önce öğrendim ressam Mustafa Horasan motosiklet kazasıyla resim sanatı için genç sayılan bir yaşta hayata veda ediyor" ifadelerini kullanırken, Eleştirel Kültür hesabından yapılan paylaşımda ise "Dostumuz, destekçimiz Horasan'ı elim bir kaza sonucu kaybettik. Resimlerinde ve anılarında yaşayacak..." denildi.
Sanatatak hesabından yapılan açıklamada da Mustafa Horasan'ın bugün ikindi namazının ardından Moda Camii'nden son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.
MUSTAFA HORASAN KİMDİR?
1965 yılında Aydın'da dünyaya gelen Mustafa Horasan, ilk ve orta öğrenimini İzmir'de tamamladı. 1986 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Ana Sanat Dalı Özgün Baskı Resim Bölümü'nden mezun olan sanatçı, Almanya, Fransa, Hollanda, İspanya, ABD ve İtalya'da sanatsal çalışmalar gerçekleştirdi.
Uzun yıllardır İstanbul'daki atölyesinde üretimlerini sürdüren Horasan, eserlerinde insan bedeni, hafıza, kimlik ve iç dünya temalarını işleyerek çağdaş Türk resim sanatında kendine özgü bir yer edinmişti. Sanatçının eserleri, yurt içi ve yurt dışındaki çok sayıda özel koleksiyon ve müzede yer alıyordu.