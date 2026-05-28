Ünlü ressam Mustafa Horasan hayatını kaybetti: "Resimlerinde ve anılarında yaşayacak"

Sanatçının vefat haberi, yakın çevresi ve sanat camiasının sosyal medya paylaşımlarıyla duyuruldu. Yapılan paylaşımlarda Horasan'ın motosiklet kullandığı sırada geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi. Acı haber kısa sürede sanat dünyasında büyük yankı uyandırırken, çok sayıda sanatçı, akademisyen ve sanatsever taziye mesajları yayımladı.

"RESİMLERİNDE VE ANILARINDA YAŞAYACAK"

Ressam Yusuf Taktak yaptığı paylaşımda, "Az önce öğrendim ressam Mustafa Horasan motosiklet kazasıyla resim sanatı için genç sayılan bir yaşta hayata veda ediyor" ifadelerini kullanırken, Eleştirel Kültür hesabından yapılan paylaşımda ise "Dostumuz, destekçimiz Horasan'ı elim bir kaza sonucu kaybettik. Resimlerinde ve anılarında yaşayacak..." denildi.

Sanatatak hesabından yapılan açıklamada da Mustafa Horasan'ın bugün ikindi namazının ardından Moda Camii'nden son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.