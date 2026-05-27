Yeşilçam'ın efsanesi Kadir İnanır'dan yeni haber! Hayat arkadaşı Jülide Kural açıkladı: "Bir gün önceye göre daha iyi"
Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Kadir İnanır’ın sağlık durumuyla ilgili hayat arkadaşı Jülide Kural’dan yeni açıklama geldi. Yoğun bakımda tedavisi süren usta sanatçının enfeksiyon değerlerinde gerileme olduğu belirtildi. Kural, “Olumlu konuşmak için erken ama değerleri ilk günlere göre daha iyi” dedi.
Yeşilçam'ın usta isimlerinden Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
DURUMUN CİDDİYETİ SEBEBİYLE ENTÜBE EDİLDİ
Uzun süredir gözlerden uzak sakin bir yaşam süren 77 yaşındaki sanatçı, geçtiğimiz günlerde fenalaşmasının ardından hastaneye kaldırılmıştı. 2024 yılında geçirdiği inme sonrası tedavi süreci devam eden İnanır'ın, 14 Mayıs'ta rahatsızlanarak yoğun bakıma alındığı öğrenilmişti. Yapılan tetkiklerin ardından usta sanatçıya zatürre teşhisi konulurken, durumunun ciddiyeti nedeniyle entübe edildiği açıklanmıştı.
"BİR GÜN ÖNCEYE GÖRE DAHA İYİ"
Hürriyet'in haberine göre Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili en son açıklama ise hayat arkadaşı Jülide Kural'dan geldi. Kural, sanatçının enfeksiyon değerlerinde gerileme olduğunu belirterek umut veren ifadeler kullandı. Jülide Kural açıklamasında, "Zorlu bir süreç geçirdiği için bu enfeksiyonu atlatması kolay olmuyor tabii ki. Her gün yapılan tetkikler, bir gün önceye göre daha iyi" dedi.
TEDAVİ DOKTOR KONTROLÜNDE SÜRÜYOR
Sözlerini sürdüren Kural, "Akciğer enfeksiyonu olunca detaylı incelemede lekenin tümör gibi büyüdüğünü gördüler. Ancak şu an için ameliyat planlanmıyor" ifadelerini kullandı. Usta oyuncunun tedavisinin doktor kontrolünde titizlikle sürdüğü belirtilirken, yoğun bakım sürecinin yakından takip edildiği öğrenildi
AKCİĞERİNDEKİ TÜMÖR NEDENİYLE AĞIR ATLATIYOR
Öte yandan doktorların yaptığı detaylı incelemelerde, İnanır'ın akciğerindeki tümör nedeniyle zatürreyi daha ağır geçirdiği öğrenildi. Kural, sanatçının akciğerindeki tümörün ilk olarak 2012 yılında temizlendiğini ancak sonraki yıllarda düzenli olarak takip edildiğini açıkladı.
YOĞUN BAKIMDAN ÇIKMAK İSTEDİ
Kadir İnanır'ın doktoru Prof. Dr. Reha Baran'ın önerisiyle sanatçının her an gözlem altında tutulduğu ifade edildi. Daha önce yaptığı açıklamada İnanır'ın yoğun bakım ortamından çıkmak istediğini söyleyen Jülide Kural, sanatçının tedavi sürecine rağmen moralini yüksek tutmaya çalıştığını da dile getirmişti.
ZATÜRREYE BAĞLI GELİŞEN SOLUNUM SIKINTISI
Başhekim Prof. Dr. Hüsnü Görgen tarafından yapılan açıklamada ise Kadir İnanır'ın zatürreye bağlı gelişen solunum sıkıntısı nedeniyle yoğun bakımda takip edildiği belirtilmişti. Açıklamada, sanatçıya entübasyon gerektirmeden non-invaziv solunum desteği uygulandığı ve klinik durumunda kısmi iyileşme gözlendiği ifade edilmişti.
YEŞİLÇAM'IN YILDIZINDAN GÜZEL HABERLER BEKLENİYOR
Sevenleri, Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden biri olan Kadir İnanır'dan gelecek iyi haberleri beklemeyi sürdürüyor.