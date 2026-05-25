Dünya yıldızları İstanbul'a akın ediyor: Kent ekonomisine 100 milyon dolarlık gelir
Kanye West’ten Scorpions’a, Andrea Bocelli’den Tom Odell’e kadar dünyaca ünlü isimlerin İstanbul konserleri turizm sektörünü hareketlendirdi. Özellikle Kanye West konseri için binlerce yabancı turistin rezervasyon yaptırdığı öğrenildi. Dev organizasyonların kent ekonomisine yaklaşık 100 milyon dolarlık katkı sağlaması bekleniyor.
Hızlı Özet Göster
- Kanye West, Andrea Bocelli, Tom Odell ve Scorpions gibi dünya yıldızları 2026 yazında İstanbul'da sahne alacak.
- 30 Mayıs'taki Kanye West konseri için yaklaşık 30 bin yabancı turist İstanbul'a gelecek.
- Konserler nedeniyle kent ekonomisine 100 milyon dolar civarında gelir bekleniyor.
- İstanbul turizmi, bölgesel gerilimler sonrası bu etkinliklerle canlanacak.
- Otel doluluk oranlarının yüzde 40'tan 52'ye yükselmesi öngörülüyor.
Küresel müzik piyasasının en büyük isimleri, 2026 yazına girerken İstanbul'da sahne almaya hazırlanıyor.
TURİZMDE BÜYÜK HAREKETLİLİK
Ardı ardına duyurulan dev organizasyonlar, İstanbul otellerinde ve turizm işletmelerinde büyük bir hareketlilik başlattı. Sektör temsilcileri, bu konser trafiğinin otel doluluk oranlarını zirveye taşıyacağını açıkladı.
DÜNYA YILDIZLARININ SAHNE TARİHLERİ
Ezgi Acer'in haberine göre önümüzdeki günlerde İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak dünya yıldızları ve sahne tarihleri şöyle şekillendi:
- Kanye West (Rap): 30 Mayıs
- Andrea Bocelli (Tenor/ Besteci): 30 Mayıs
- Tom Odell (Pop/Rock): 23 Haziran
- Scorpions (Rock): 24 Haziran
100 MİLYON DOLARLIK GELİR
Turizm kaynaklarından edinilen bilgiye göre, sadece 30 Mayıs'taki Kanye West konseri için yaklaşık 30 bin yabancı turist İstanbul'daki otellerde yerini ayırttı. Gelecek ziyaretçilerin konaklama, şehir içi ulaşım, alışveriş ve yeme-içme harcamalarıyla birlikte kent ekonomisine 100 milyon dolar civarında doğrudan gelir sağlaması bekleniyor.
İSTANBUL ETKİNLİKLERLE NEFES ALACAK
Yılın ilk döneminde ABD, İsrail ve İran arasındaki bölgesel savaş gerilimleri nedeniyle baskı altında kalan İstanbul turizmi, bu etkinliklerle nefes alacak. Yılın ilk çeyreğinde yüzde 40 ila 52 arasında seyreden otel doluluk oranlarının, bayram dönemi ve hemen ardındaki bu yoğun konser takvimiyle birlikte hızla yükselişe geçmesi öngörülüyor.