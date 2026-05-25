Bir zamanların erotik film yıldızı Sibel Kekilli Almanya’da evlendi: Sade gelinliği büyük ilgi gördü
“Duvara Karşı” ve “Game of Thrones” ile uluslararası başarı yakalayan Sibel Kekilli, Almanya’da fotoğrafçı ve yazar Andreas Daurer ile sade bir törenle evlendi. Ünlü oyuncunun düğün fotoğrafları sosyal medyada çok konuşuldu.
Hızlı Özet Göster
- Türk asıllı Alman oyuncu Sibel Kekilli, fotoğrafçı ve yazar Andreas Daurer ile evlendi.
- Çift, yalnızca aile üyeleri ve yakın dostlarının katıldığı sade bir nikah töreni gerçekleştirdi.
- Kekilli, düğün karelerini sosyal medya hesabından beyaz ve sade bir elbiseyle paylaştı.
- Oyuncunun evlilik paylaşımları, hayranlarından yoğun tebrik ve beğeni mesajları aldı.
- Kekilli, uzun süredir Almanya'da gözlerden uzak bir yaşam sürdürüyordu.
"Duvara Karşı" ve "Game of Thrones" dizilerindeki performansıyla uluslararası bir üne kavuşan Türk asıllı Alman oyuncu Sibel Kekilli, özel hayatıyla gündeme geldi.
Uzun süredir Almanya'da gözlerden uzak bir yaşam süren Kekilli'nin evlendiği ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun, fotoğrafçı ve yazar Andreas Daurer ile bir süredir devam eden ilişkisini nikah masasına taşıdığı öğrenildi. Çiftin yalnızca aile üyeleri ve yakın dostlarının katıldığı sade bir törenle evlendiği belirtildi.
Sibel Kekilli, düğünden kareleri sosyal medya hesabından paylaşarak mutluluğunu takipçileriyle paylaştı. Oyuncu, gösterişli bir gelinlik yerine beyaz ve sade bir elbise tercih etti.
HAYRANLARINDAN TEBRİK MESAJLARI
Sibel Kekilli'nin paylaşımlarına çok sayıda beğeni ve yorum alırken, hayranları çifte mutluluk mesajları yağdırdı.