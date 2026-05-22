Haluk Levent’in sağlık durumunda yeni gelişme: Taburcu oldu

Endoskopik müdahale ile kanaması durdurulan Levent'e kan transfüzyonu uygulandı ve durumu iyiye gitti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Eskişehir Kültür Yolu Festivali kapsamında 20 Mayıs'ta sahne alan şarkıcı Haluk Levent, konserin ardından AFAD ile yapacağı toplantı için yola çıktı. Yolculuk sırasında fenalaşan Levent, Ankara'da bulunan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalede mide kanaması geçirdiği tespit edilen sanatçı, genel cerrahi servisinde tedavi altına alındı.