Haluk Levent’in sağlık durumunda yeni gelişme: Taburcu oldu
Şarkıcı Haluk Levent, Eskişehir konserinin ardından AFAD toplantısı için yola çıktığı sırada Ankara’da fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde mide kanaması geçirdiği anlaşılan ve tedavi altına alınan Levent'in sağlık durumuna ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Levent, tedavisinin ardından taburcu edildi.
Hızlı Özet Göster
- Haluk Levent, Eskişehir Kültür Yolu Festivali sonrası AFAD ile toplantıya giderken fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.
- Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde mide kanaması teşhisi konulan Levent, genel cerrahi servisinde tedavi altına alındı.
- Ahbap Derneği, Haluk Levent'in sağlık durumu hakkında sosyal medya üzerinden bilgilendirme yaptı.
- Endoskopik müdahale ile kanaması durdurulan Levent'e kan transfüzyonu uygulandı ve durumu iyiye gitti.
- Gerekli tedavileri tamamlanan Haluk Levent, hastaneden taburcu edildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Eskişehir Kültür Yolu Festivali kapsamında 20 Mayıs'ta sahne alan şarkıcı Haluk Levent, konserin ardından AFAD ile yapacağı toplantı için yola çıktı. Yolculuk sırasında fenalaşan Levent, Ankara'da bulunan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalede mide kanaması geçirdiği tespit edilen sanatçı, genel cerrahi servisinde tedavi altına alındı.
AHBAP DERNEĞİ'NDEN SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Kurucusu olduğu Ahbap Derneği, Levent'in sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yazılı bir bilgilendirme paylaştı. Derneğin sosyal medya hesabındaki açıklamada, Haluk Levent'in sağlık durumuna ilişkin bilgilendirmenin Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Bostancı tarafından yapıldığı belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Mide kanaması şüphesiyle acil servisten yatışı yapılan Genel Başkanımızın gerekli tetkikleri tamamlanmış, ardından gerçekleştirilen endoskopik işlemle mide kanaması durdurulmuştur. Kendisine kan transfüzyonu uygulanmış olup, takipleri devam etmektedir. Önümüzdeki 2 gün içerisinde kanamanın tekrarlanmaması halinde taburculuğu değerlendirilecektir. Başkanımız adına geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkür ederiz.
TEDAVİSİ TAMAMLANAN HALUK LEVENT TABURCU EDİLDİ
Hastanede gözetim altında tutulan ve endoskopik müdahaleyle kanaması durdurulan Haluk Levent'in yapılan son kontrollerinde durumunun iyiye gittiği belirtildi. Gerekli tedavileri tamamlanan Levent, bugün taburcu edildi.
MERAK EDİLENLER
Haluk Levent neden hastaneye kaldırıldı?
Haluk Levent, Eskişehir'deki konserinin ardından yolculuk yaparken fenalaşmış ve yapılan kontrollerde mide kanaması geçirdiği belirlenmiştir.
Haluk Levent'in şu anki sağlık durumu nasıl?
Hastanede uygulanan endoskopik işlemle kanaması durdurulan ve kan takviyesi yapılan Levent'in sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin ardından taburcu edildiği bildirilmiştir.
Haluk Levent nerede tedavi gördü?
Ankara'da bulunan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'nda tedavi görmüştür.