Bestemsu Özdemir'den Sarp Marco itirafı: Masa başı iş yapmasın

Bestemsu Özdemir, Ağustos 2025'te Ersin Görkem ile Fethiye'de evlendi.

Hamilelik sonrası beden zorbalığına karşı Özdemir, kadınların bedenlerini sevmeleri gerektiğini söyledi.

Sakarya Fırat, Akrep, Gecenin Ucunda ve Kirli Sepeti gibi başarılı televizyon projelerinde rol alan ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir, özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Hatırlanacağı üzere güzel oyuncu, Ağustos 2025'te eski profesyonel basketbolcu ve spor yorumcusu Ersin Görkem ile Fethiye'de düzenlenen sade ve şık bir törenle dünyaevine girmişti.

(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.) Evliliklerinden kısa bir süre sonra oğlu Sarp Marco'yu kucağına alarak ilk kez anne olmanın benzersiz duygusunu tadan oyuncu, şimdilerde tüm vaktini bebeğine ayırıyor. Uzun bir aranın ardından katıldığı bir davette basın mensuplarının karşısına geçen taze anne, hem annelik deneyimini anlattı hem de oğlunun geleceğine dair samimi bir itirafta bulundu.