Bestemsu Özdemir'den Sarp Marco itirafı: Masa başı iş yapmasın
Ağustos 2025'te Ersin Görkem ile evlenip oğlu Sarp Marco'yu kucağına alan ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir, katıldığı etkinlikte samimi açıklamalarda bulundu. Oğlunun gelecekteki meslek seçimine dair konuşan Özdemir, "Masa başı bir işten ziyade oyuncu ya da sporcu olmasını çok isterim" dedi ve hamilelik kilolarıyla ilgili beden zorbalığı yapanlara sert çıktı.
Sakarya Fırat, Akrep, Gecenin Ucunda ve Kirli Sepeti gibi başarılı televizyon projelerinde rol alan ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir, özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Hatırlanacağı üzere güzel oyuncu, Ağustos 2025'te eski profesyonel basketbolcu ve spor yorumcusu Ersin Görkem ile Fethiye'de düzenlenen sade ve şık bir törenle dünyaevine girmişti.
Evliliklerinden kısa bir süre sonra oğlu Sarp Marco'yu kucağına alarak ilk kez anne olmanın benzersiz duygusunu tadan oyuncu, şimdilerde tüm vaktini bebeğine ayırıyor. Uzun bir aranın ardından katıldığı bir davette basın mensuplarının karşısına geçen taze anne, hem annelik deneyimini anlattı hem de oğlunun geleceğine dair samimi bir itirafta bulundu.
MESLEK İTİRAFI
Hayatında her şeyin yolunda gittiğini ve anneliğin kendisine çok iyi geldiğini belirten Bestemsu Özdemir, oğlu Sarp Marco'nun büyüyünce hangi mesleği seçmesini arzuladığını ilk kez paylaştı. Anne ve babasının mesleki genlerini taşımasını isteyen ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullandı:
Oyuncu olmasını da sporcu olmasını da çok istiyorum. Masa başı bir iş yapmasından ziyade böyle güzel bir iş yapmasını isterim.
BEDEN ZORBALIĞI YAPANLARA SERT TEPKİ: "ÇATLAĞIMLA ÇEKSİNLER!"
Annelik yolculuğunun kadın bedeni üzerindeki etkilerine değinen ve hamilelik sürecinin kendisi için çok özel bir deneyim olduğunu vurgulayan Özdemir, doğum sonrası kadınlara yönelik yapılan estetik ve kilo baskılarına sert çıktı.
Sosyal medyadaki zorbalıklara meydan okuyan oyuncu, sözlerini şöyle tamamladı:
İçinde bir can büyütüp dünyaya getiriyorsun. Kadının çatlağı da olur, selüliti de olur... Benim bedenim her haliyle çok güzel. Yazın selülitlerimle ve çatlağımla çeksinler, ben de gururla paylaşacağım. Kadın bedeni çok acayip bir şey bence ve zorbalanmak yerine her halimizi sevmeliyiz.
