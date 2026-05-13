Oyuncu Alp Balkan son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye'yi 1992-2002 yılları arasında ekrana kilitleyen Mahallenin Muhtarları dizisinde hayat verdiği "Eczacı Bahadır" karakteriyle gönüllerde taht kuran Alp Balkan, 56 yaşında vefat etti. Film-San Vakfı tarafından duyurulan acı haber, usta oyuncunun sevenlerini ve yakınlarını derin bir hüzne boğdu.

DOĞUM GÜNÜNDEN BİR GÜN SONRA GELEN ACI

Acı tesadüf ise yürekleri bir kez daha burktu. Alp Balkan, 56'ncı yaş gününü kutladığı günün hemen ertesi sabahı hayata gözlerini yumdu.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Bugün son yolculuğuna uğurlanan Balkan'ın Bakırköy'deki Yenimahalle Camii'ndeki cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. Alp Balkan'ın cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Tuna Arman, Şehrazat, Çiğdem Tunç, Süleyman Yağcı gibi arkadaşları katıldı.

95 YAŞINDAKİ BABANIN EN ZOR VEDASI

Tekerlekli sandalyeyle oğlunun tabutu başına getirilen 95 yaşındaki acılı baba, evlat acısıyla sarsıldı. Çevresindekilerin yardımıyla oğlunun tabutuna dokunarak gözyaşı döktüğü o anlar yürekleri dağladı.

Bir süredir Kanlı Nigar adlı tiyatro oyununda rol alan Balkan'ın cenazesi, Büyükçekmece Mezarlığı'nda toprağa verildi.

