Metallica Türkiye'de! Kirk Hammett ve Trujillo Pamukkale'de
Heavy metalin devleri Metallica, Ege’nin beyaz cennetine demir attı! Grubun efsane isimleri Kirk Hammett ve Robert Trujillo, yaratıcılık tazelemek için rotayı Pamukkale’ye kırdı. Hierapolis’in mistik atmosferinde ellerinde gitarlarıyla poz veren ikili, 'Harika ilhamlar topluyoruz' diyerek Türk hayranlarını heyecanlandırdı.
Heavy metal dünyasının efsane ismi Metallica, bu kez konser sahneleriyle değil, Türkiye'nin büyüleyici atmosferine yaptığı sürpriz ziyaretle gündeme geldi. Grubun dünya çapında tanınan üyeleri Kirk Hammett ve Robert Trujillo, Avrupa turnelerinin yoğun temposu arasında yaratıcılıklarını tazelemek için rotayı Ege'nin beyaz cennetine kırdı.
Denizli'nin dünyaca ünlü Pamukkale travertenlerini ve bölgedeki tarihi ören yerlerini hayranlıkla gezen ikili, antik dönemlerin ruhunu iliklerine kadar hissetti.
ANADOLU KEŞFİ
Tarihin ve doğanın iç içe geçtiği Hierapolis Antik Kenti'nde ellerinde gitarlarıyla objektif karşısına geçen efsane müzisyenler, bu mistik atmosferi adeta notalarına yansıtmak ister gibiydi. Kirk Hammett, hayranlarını heyecanlandıran o anları sosyal medya hesabından paylaşırken, hislerini "Harika ilhamlar topluyoruz" notuyla ifade etti.
Kısa sürede etkileşim rekorları kıran bu paylaşım, özellikle Türk hayranları tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Binlerce beğeni ve yorum yağmuruna tutulan fotoğraf, Metallica'nın yeni projelerinde Anadolu'nun ruhundan izler görebileceğimiz beklentisini de iyice güçlendirdi.
MERAK EDİLENLER
Metallica üyeleri Türkiye'ye mi geldi?
Evet, dünyaca ünlü heavy metal grubu Metallica'nın gitaristi Kirk Hammett ve bas gitaristi Robert Trujillo, Avrupa turneleri sırasında sürpriz bir ziyaretle Türkiye'ye gelmiştir.
Metallica Pamukkale'de nerede görüldü?
Grup üyeleri, Denizli'nin dünyaca ünlü Pamukkale travertenlerini ve binlerce yıllık tarihe sahip Hierapolis Antik Kenti'ni ziyaret etmişlerdir.
Kirk Hammett Pamukkale ziyareti hakkında ne dedi?
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kirk Hammett, Hierapolis Antik Kenti'ndeki fotoğraflarını "Harika ilhamlar topluyoruz" notuyla paylaşarak bölgenin atmosferinden etkilendiğini belirtmiştir.