Metallica Türkiye'de! Kirk Hammett ve Trujillo Pamukkale'de

Heavy metal dünyasının efsane ismi Metallica, bu kez konser sahneleriyle değil, Türkiye'nin büyüleyici atmosferine yaptığı sürpriz ziyaretle gündeme geldi. Grubun dünya çapında tanınan üyeleri Kirk Hammett ve Robert Trujillo, Avrupa turnelerinin yoğun temposu arasında yaratıcılıklarını tazelemek için rotayı Ege'nin beyaz cennetine kırdı.

Denizli'nin dünyaca ünlü Pamukkale travertenlerini ve bölgedeki tarihi ören yerlerini hayranlıkla gezen ikili, antik dönemlerin ruhunu iliklerine kadar hissetti.

Kirk Hammett ile Robert Trujillo, ellerinde gitarlarıyla Ege'nin antik kentlerinden biri olan Hierapolis'te poz verdi.

ANADOLU KEŞFİ

Tarihin ve doğanın iç içe geçtiği Hierapolis Antik Kenti'nde ellerinde gitarlarıyla objektif karşısına geçen efsane müzisyenler, bu mistik atmosferi adeta notalarına yansıtmak ister gibiydi. Kirk Hammett, hayranlarını heyecanlandıran o anları sosyal medya hesabından paylaşırken, hislerini "Harika ilhamlar topluyoruz" notuyla ifade etti.