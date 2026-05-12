Alp Balkan yeni yaşının ilk gününde hayatını kaybetti: “Mahallenin Muhtarları”nın Eczacı Yusuf’u olarak hafızalara kazınmıştı
Türk televizyonlarının sevilen isimlerinden Alp Balkan’dan acı haber geldi. “Mahallenin Muhtarları” dizisinde canlandırdığı “Eczacı Yusuf” karakteriyle hafızalara kazınan oyuncunun vefatı sanat dünyasını yasa boğdu. Film-San Vakfı’nın duyurduğu ölüm haberinin ardından ünlü isimlerden peş peşe taziye mesajları geldi.
Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarından "Mahallenin Muhtarları" dizisinde hayat verdiği "Eczacı Yusuf" karakteriyle geniş kitlelerce tanınan oyuncu ve müzisyen Alp Balkan'dan acı haber geldi. Sanatçının vefatı, Film-San Vakfı tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu.
YENİ YAŞININ İLK GÜNÜYDÜ
Vakıf tarafından yapılan açıklamada, "Film-San Vakfı tiyatro jüri üyesi, oyuncu ve müzisyen Alp Balkan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi. Acı haberi daha da hüzünlü hale getiren detay ise Alp Balkan'ın henüz bir gün önce 56'ncı yaş gününü kutlamış olması oldu.
ÖLÜM NEDENİ BELİRSİZ
Sanatçının ani vefatı sevenlerini ve sanat camiasını derin üzüntüye boğdu. Oyuncunun ölüm nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, Alp Balkan'ın 2017 yılında ağır bir bypass ameliyatı geçirdiği ve uzun süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi. Sanat dünyasından da peş peşe taziye mesajları geldi.
ALP BALKAN KİMDİR?
Kariyeri boyunca birçok dizi ve projede yer alan Alp Balkan, özellikle "Mahallenin Muhtarları"ndaki performansıyla hafızalara kazındı. Oyuncunun rol aldığı yapımlar arasında "Yusuf Yüzlü", "Belalı Baldız" ve "Davetsiz Misafir" gibi sevilen diziler de bulunuyor.
1970 yılında dünyaya gelen Alp Balkan, başarılı oyunculuğu ve müzisyen kimliğiyle sanat dünyasında sevilen isimlerden biri olmuştu. Özellikle mahalle kültürünü anlatan dizilerdeki sıcak ve samimi oyunculuğuyla izleyicilerin gönlünde özel bir yer edinen sanatçı, Türk televizyon tarihinin unutulmaz isimleri arasında anılmaya devam edecek.