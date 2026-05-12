Alişan’dan kardeşi Selçuk Tektaş’a doğum gününde duygulandıran paylaşım: "12 Mayıs..."
Ünlü şarkıcı Alişan, 2021 yılında koronavirüs nedeniyle kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş’ı doğum gününde andı. Kardeşinin vefatının ardından derin bir yasa boğulan ve ailesinin sorumluluğunu omuzlayan ünlü sanatçı, Selçuk Tektaş’ın doğum gününde sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yürekleri dağladı.
Hızlı Özet Göster
- Alişan, vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş ile çekilen eski fotoğraflarını '12 Mayıs' notu ile paylaştı.
- Paylaşım, Alişan'ın takipçilerini ve sevenlerini derinden etkiledi.
- Alişan, Selçuk Tektaş'ın vefatından sonra yengesi ve yeğenlerine destek oldu.
- Sosyal medyada büyük ilgi gören paylaşım, Alişan'ın kardeşine duyduğu özlemi gözler önüne serdi.
- Selçuk Tektaş, Alişan'ın menajerliğini yapan ve COVID-19 nedeniyle 2021'de vefat eden kardeşidir.
Kardeşinin vefatından sonra uzun süre toparlanamayan ve her fırsatta ona olan özlemini dile getiren Alişan, Selçuk Tektaş ile geçmişte çekilen mutlu karelerini art arda yayınladı.
Fotoğrafların altına sadece "12 Mayıs" notunu düşen ünlü şarkıcının bu sade ama duygu yüklü paylaşımı, takipçilerini ve sevenlerini derinden etkiledi.
KARDEŞİNİN EMANETLERİNE SAHİP ÇIKTI
Selçuk Tektaş'ın vefatının ardından Alişan, yengesi ve yeğenleri Eyşan ile Ceylan için adeta kol kanat gerdi. Zor zamanları kardeşinin emanetlerine sahip çıkarak atlatmaya çalışan ünlü şarkıcı, yeğenlerini yalnız bırakmayarak vefa örneği sergiledi.
Sosyal medyada büyük ilgi gören doğum günü paylaşımı, Alişan'ın kardeşine duyduğu bitmek bilmeyen özlemi bir kez daha gözler önüne serdi.
MERAK EDİLENLER
Selçuk Tektaş kimdir, ne iş yapıyordu?
Selçuk Tektaş (1980–2021), ünlü şarkıcı Alişan'ın kardeşi ve uzun yıllar boyunca menajerliğini üstlenen iş insanıdır. Alişan'ın kariyer yönetiminde aktif rol üstlenerek kamuoyunda tanınan bir isim haline gelmiştir.
Selçuk Tektaş ne zaman ve neden öldü?
Selçuk Tektaş, 21 Temmuz 2021 tarihinde, henüz 41 yaşındayken dünya genelini etkileyen koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle hayatını kaybetmiştir.
Selçuk Tektaş evli miydi, kaç çocuğu var?
2009 yılında Merve Tektaş ile hayatını birleştiren Selçuk Tektaş'ın, bu evlilikten Eyşan ve Ceylan adında iki kız çocuğu bulunmaktadır.
Yasemin Şefkatli’den endişelendiren paylaşım
Zeynep Bastık'tan hamilelik iddialarına yanıt