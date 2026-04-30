EKRANLARDAN UZAK KALDI Bu dönemde müziğe yönelen Tuna, sahne aldığı yıllarda transparan kıyafeti nedeniyle yaşadığı talihsiz olayla da uzun süre gündemde kaldı. O süreci anlatan sanatçı, "Ben kötü bir şey yapmadım, insanlar beni severler. Ama yaşadıklarım beni çok kırdı" diyerek yaşadığı hayal kırıklığını ifade etti. Bu olayın ardından uzun süre ekranlardan uzak kalmayı tercih etti.

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli "GELİNİMİ KIZIM GİBİ SEVİYORUM" Ekranlardan uzak kaldığı yıllarda hayatını oğluna adayan Tuna, İdo Tatlıses'i büyüttü. Oğlunun 2021 yılında Yasemin Şefkatli ile evlenmesiyle birlikte ilk kez babaanne olmanın mutluluğunu yaşadı. Aile hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunan Tuna, "İyi ki İdo'nun annesiyim. Gelinimi kızım gibi seviyorum, kaynanalık yapmam" sözleriyle dikkat çekti.