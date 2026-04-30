CANLI YAYIN
Geri

Derya Tuna’dan İbrahim Tatlıses itirafı: “Keşke evlenme teklifini kabul etseydim”

İbrahim Tatlıses ile yaşadığı 18 yıllık ilişkiyi ve ayrılık sonrası pişmanlıklarını dile getiren Derya Tuna, “Keşke evlenme teklifini kabul etseydim” sözleriyle gündem oldu. Oğlu İdo Tatlıses ve gelini Yasemin Şefkatli hakkında da konuşan sanatçı, aile mutluluğunun her şeyden önemli olduğunu vurguladı. Uzun süre ekranlardan uzak kalan Tuna’nın samimi açıklamaları, yeniden dikkatleri üzerine çekti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Derya Tuna, 17 Temmuz 1965'te kalabalık bir ailede dünyaya geldi.
  • İbrahim Tatlıses ile 1980'li yıllarda başlayan birlikteliğinden İdo Tatlıses dünyaya geldi.
  • 18 yıllık ilişkinin ardından 2001 yılında ayrılan çift, İbrahim Tatlıses'in evlilik teklifini reddetti.
  • Tuna, 2021 yılında oğlu İdo Tatlıses'in Yasemin Şefkatli ile evlenmesiyle babaanne oldu.
  • Sanatçı, İbrahim Tatlıses için 'İyi bir baba' ifadesini kullandı.

17 Temmuz 1965'te kalabalık bir ailede dünyaya gelen sunucu, oyuncu ve şarkıcı Derya Tuna, İbrahim Tatlıses'e dair pişmanlığını dile getirmişti.

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna / Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

TANIŞMALARI DÖNÜM NOKTASI

Sanat hayatına şarkıcılıkla adım atan Tuna, kısa sürede hem sahne hem de sinema dünyasında adından söz ettirmeyi başardı. Kariyerinin dönüm noktası ise Yenikapı'da sahne aldığı dönemde İbrahim Tatlıses ile yollarının kesişmesi oldu. İkili, 1980'li yıllarda "Günah", "Yalnızım" ve "Gülüm Benim" gibi projelerde birlikte rol aldı ve uzun yıllar süren bir birlikteliğe imza attı.

18 YILIN ARDINDAN AYRILIK

18 yıl süren bu ilişkiden İdo Tatlıses dünyaya geldi. Ancak çift, 2001 yılında yollarını ayırma kararı aldı. Ayrılığın ardından yaptığı açıklamalarda dikkat çeken ifadeler kullanan Tuna, İbrahim Tatlıses'in evlilik teklifini reddettiğini belirterek, "Keşke kabul etseydim, hayatım keşkelerle dolu" sözleriyle pişmanlığını dile getirdi.

EKRANLARDAN UZAK KALDI

Bu dönemde müziğe yönelen Tuna, sahne aldığı yıllarda transparan kıyafeti nedeniyle yaşadığı talihsiz olayla da uzun süre gündemde kaldı. O süreci anlatan sanatçı, "Ben kötü bir şey yapmadım, insanlar beni severler. Ama yaşadıklarım beni çok kırdı" diyerek yaşadığı hayal kırıklığını ifade etti. Bu olayın ardından uzun süre ekranlardan uzak kalmayı tercih etti.

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli

"GELİNİMİ KIZIM GİBİ SEVİYORUM"

Ekranlardan uzak kaldığı yıllarda hayatını oğluna adayan Tuna, İdo Tatlıses'i büyüttü. Oğlunun 2021 yılında Yasemin Şefkatli ile evlenmesiyle birlikte ilk kez babaanne olmanın mutluluğunu yaşadı. Aile hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunan Tuna, "İyi ki İdo'nun annesiyim. Gelinimi kızım gibi seviyorum, kaynanalık yapmam" sözleriyle dikkat çekti.

"İYİ BİR BABA"

Mutluluğunun tek kaynağının ailesi olduğunu belirten sanatçı, onların huzurunun kendisi için her şeyden önemli olduğunu vurguladı. Öte yandan Tuna, geçmişte İbrahim Tatlıses hakkında da ılımlı ifadeler kullanarak, "İyi bir baba olduğunu söylemek isterim" dedi.

Mabel Matiz hakkında "Perperişan" davasında mütalaa açıklandı: 3 yıla kadar hapis talebi
SONRAKİ HABER

Mabel Matiz'e 3 yıla kadar hapis talebi

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler