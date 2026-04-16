Yasemin Yürük'ün son paylaşımı

"MENTAL OLARAK ZORLANMAYA BAŞLADIM"

Sosyal medya hesabından yaşadıklarını samimi sözlerle dile getiren Yürük, şu sözleri ifade etti:

Bir ayı geçti, hala düzgün uyuyamadım. Sürekli ağrı ve acı çekiyorum. Yerinden sıçratan, elektrik çarpmaları hissi var ama ayağımı hissetmiyorum. Acıdan nefesim kesiliyor, midem bulanıyor. Ağlamaktan yoruldum. Mental olarak zorlanmaya başladım; fiziksel olarak zaten her şey bana kabus gibi geliyor. Tek tesellim geçeceğini bilmek. Çok şükür bu acılara… Bugün kontrolüm var, sinir testi (NCS) yapılacak. Umarım sonuçlar hasarsız çıkar.