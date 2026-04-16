Bacağını iki yerden kıran Yasemin Yürük’ün acı dolu günleri: "Mental olarak zorlanmaya başladım"

Hepsi grubu ile ün kazanan Yasemin Yürük, geçirdiği kazanın ardından yaşadığı zorlu süreci sosyal medya üzerinden aktardı. Ünlü isim, fiziksel acıların yanı sıra psikolojik olarak da yıprandığını dile getirdi. Yürük, içerisinde bulunduğu durumu "Acıdan nefesim kesiliyor, midem bulanıyor. Ağlamaktan yoruldum." sözleriyle ifade etti. Paylaşımı sevenlerini endişelendirdi.

ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Hepsi grubunun eski üyesi Yasemin Yürük, mart ayında Etiler'de yürüyüş sırasında düşerek ayağını iki yerden kırdı ve hastaneye kaldırıldı.
  • Yürük, üç hafta önce taburcu olmasına rağmen bir aydır düzgün uyuyamadığını ve sürekli ağrı çektiğini sosyal medya hesabından açıkladı.
  • Sanatçı, ayağında hissizlik, elektrik çarpması hissi ve şiddetli ağrılar yaşadığını, mental olarak zorlanmaya başladığını belirtti.
  • Yürük, fizik tedavi sürecinde walker kullanmaya başladığını ancak bacağına yüklenemediğini ve ciddi ödem olduğunu paylaştı.
  • Sanatçının bugün sinir testi yapılacağını ve sonuçların hasarsız çıkmasını umduğunu ifade etti.

Bir döneme damga vuran Hepsi grubunun eski üyelerinden Yasemin Yürük, mart ayında Etiler'de yürüyüş yaptığı sırada talihsiz bir kaza geçirmişti.

Yasemin Yürük'ün hastaneden paylaştığı video / Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Dengesini kaybederek düşen Yürük'ün ayağı iki yerden kırılmış, apar topar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Günlerce hastanede tedavi gören ve üç hafta önce taburcu edilen ünlü isim, iyileşme sürecinin beklediğinden daha zorlu geçtiğini açıkladı. Daha önce hastane sürecini gözyaşları içinde paylaştığı bir video ile anlatan Yürük, son açıklamasında ağrılarının dinmediğini ve psikolojik olarak zorlandığını ifade etti.

Yasemin Yürük'ün son paylaşımı

"MENTAL OLARAK ZORLANMAYA BAŞLADIM"

Sosyal medya hesabından yaşadıklarını samimi sözlerle dile getiren Yürük, şu sözleri ifade etti:

Bir ayı geçti, hala düzgün uyuyamadım. Sürekli ağrı ve acı çekiyorum. Yerinden sıçratan, elektrik çarpmaları hissi var ama ayağımı hissetmiyorum. Acıdan nefesim kesiliyor, midem bulanıyor. Ağlamaktan yoruldum. Mental olarak zorlanmaya başladım; fiziksel olarak zaten her şey bana kabus gibi geliyor. Tek tesellim geçeceğini bilmek. Çok şükür bu acılara… Bugün kontrolüm var, sinir testi (NCS) yapılacak. Umarım sonuçlar hasarsız çıkar.

BEBEK ADIMLARI

Bacağındaki kırıklar nedeniyle uzun bir tedavi sürecine giren Yürük, fiziksel olarak ilerleme kaydetse de şiddetli ağrıların devam ettiğini belirtti. Daha önce hastanede yürümeye çalıştığı anları da paylaşan sanatçı, "Bebek adımları" notuyla yaptığı paylaşımda ise "Hala hastanedeyim. Fizik tedavi hemen başladı. Walker kullanmaya başladım. Yüklenemiyorum, ciddi ödem ve hissizlik var. Ağrı kesiciler olmazsa baygınlık geçirecek kadar canım yanıyor ama inadımdan direniyorum. En kısa zamanda toparlayacağım inşallah" demişti.

SEVENLERİNİ ENDİŞELENDİRDİ

Yaşadığı zorlu süreci takipçileriyle paylaşmaya devam eden Yasemin Yürük'ün son açıklamaları, sevenlerini hem üzdü hem de endişelendirdi.

