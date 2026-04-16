Bir döneme damga vuran Hepsi grubunun eski üyelerinden Yasemin Yürük, mart ayında Etiler'de yürüyüş yaptığı sırada talihsiz bir kaza geçirmişti.
GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Dengesini kaybederek düşen Yürük'ün ayağı iki yerden kırılmış, apar topar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Günlerce hastanede tedavi gören ve üç hafta önce taburcu edilen ünlü isim, iyileşme sürecinin beklediğinden daha zorlu geçtiğini açıkladı. Daha önce hastane sürecini gözyaşları içinde paylaştığı bir video ile anlatan Yürük, son açıklamasında ağrılarının dinmediğini ve psikolojik olarak zorlandığını ifade etti.
"MENTAL OLARAK ZORLANMAYA BAŞLADIM"
Sosyal medya hesabından yaşadıklarını samimi sözlerle dile getiren Yürük, şu sözleri ifade etti:
Bir ayı geçti, hala düzgün uyuyamadım. Sürekli ağrı ve acı çekiyorum. Yerinden sıçratan, elektrik çarpmaları hissi var ama ayağımı hissetmiyorum. Acıdan nefesim kesiliyor, midem bulanıyor. Ağlamaktan yoruldum. Mental olarak zorlanmaya başladım; fiziksel olarak zaten her şey bana kabus gibi geliyor. Tek tesellim geçeceğini bilmek. Çok şükür bu acılara… Bugün kontrolüm var, sinir testi (NCS) yapılacak. Umarım sonuçlar hasarsız çıkar.
BEBEK ADIMLARI
Bacağındaki kırıklar nedeniyle uzun bir tedavi sürecine giren Yürük, fiziksel olarak ilerleme kaydetse de şiddetli ağrıların devam ettiğini belirtti. Daha önce hastanede yürümeye çalıştığı anları da paylaşan sanatçı, "Bebek adımları" notuyla yaptığı paylaşımda ise "Hala hastanedeyim. Fizik tedavi hemen başladı. Walker kullanmaya başladım. Yüklenemiyorum, ciddi ödem ve hissizlik var. Ağrı kesiciler olmazsa baygınlık geçirecek kadar canım yanıyor ama inadımdan direniyorum. En kısa zamanda toparlayacağım inşallah" demişti.
SEVENLERİNİ ENDİŞELENDİRDİ
Yaşadığı zorlu süreci takipçileriyle paylaşmaya devam eden Yasemin Yürük'ün son açıklamaları, sevenlerini hem üzdü hem de endişelendirdi.