NASIL TANIŞTILAR? Cenk Tosun ile eşi Ece Tosun'un hikayesi Almanya'da başladı. Almanya'da yaşayan bir Türk ailenin çocuğu olan Tosun tanışmalarını "Devre arasında Antep'ten Almanya'ya tatile gittiğimde arkadaş ortamında tanıştık. İyi ki de tanışmışız" sözleriyle anlatmıştı.

Cenk Tosun, Ece Tosun ve çocukları "ÇOK DÜŞKÜNÜZ BİRBİRİMİZE" İlişkilerinin ilk dönemlerinde mesafe nedeniyle sık sık görüşemediklerini belirten Tosun, "O dönem nişanlı olmadığımız için Ece gelemiyordu. Antep'ten aktarmalı, iki gün için bile olsa ben atlayıp onu ziyarete gidiyordum. Çok düşkünüz birbirimize. Kamplara gittiğimde onu çok özlüyorum" ifadelerini kullanmıştı.