Milli futbolcu İrfan Kahveci'nin eşi Gözde Kahveci'nin sosyal medya paylaşımı dikkat çekti. Kahveci, Cenk Tosun'un, 2016 yılında evlendiği Ece Tosun için yaptığı romantik jesti gözler önüne serdi.
"ROMANTİK BİRİ"
Tosun'un çoraplarında "Cenk-Ece" yazısının yer aldığı görülürken, Gözde Kahveci bu detayı "Romantik biri" notuyla paylaştı. Ünlü futbolcunun bu duygusal hareketi kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.
BOŞANMA İDDİALARINI YALANLADILAR
Öte yandan bir süre önce Cenk Tosun ve eşi Ece Tosun hakkında çıkan boşanma iddiaları gündemi meşgul etmişti. İddiaların ardından açıklama yapan Tosun, "Mutlu bir evliliğimiz, huzurlu bir yuvamız var" diyerek haberleri yalanlamıştı.
NASIL TANIŞTILAR?
Cenk Tosun ile eşi Ece Tosun'un hikayesi Almanya'da başladı. Almanya'da yaşayan bir Türk ailenin çocuğu olan Tosun tanışmalarını "Devre arasında Antep'ten Almanya'ya tatile gittiğimde arkadaş ortamında tanıştık. İyi ki de tanışmışız" sözleriyle anlatmıştı.
"ÇOK DÜŞKÜNÜZ BİRBİRİMİZE"
İlişkilerinin ilk dönemlerinde mesafe nedeniyle sık sık görüşemediklerini belirten Tosun, "O dönem nişanlı olmadığımız için Ece gelemiyordu. Antep'ten aktarmalı, iki gün için bile olsa ben atlayıp onu ziyarete gidiyordum. Çok düşkünüz birbirimize. Kamplara gittiğimde onu çok özlüyorum" ifadelerini kullanmıştı.
KALBİNE ETİKETLEDİ
Tosun'un kariyerinde hedeflerine bir bir ulaştığı dönemde hayatına giren bu aşk, evlilikle taçlanırken, çiftin çocukları ilişkilerini daha da güçlendirdi. Sosyal medya paylaşımlarında eşini kalbine etiketlemesiyle de sık sık romantik yönünü gösteren Tosun, bu yönüyle dikkat çekmeye devam ediyor.