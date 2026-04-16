Begüm Öner iki aylık kızını zor bıraktı: “Eşim burada sonuçta gelmezsem olmaz"

Oyuncu Begüm Öner, eşi Ceyhun Fersoy’un oyununa giderken iki aylık bebeğini evde bırakmanın zorluğunu anlattı. “Gelmesem olmazdı ama çıkmak çok zor oldu” sözleriyle duygularını dile getiren Öner’in açıklamaları dikkat çekti. Öte yandan ünlü oyuncu kızları Karya'nın kime benzediğine dair olan sorulara “Bana daha çok benzetiyorlar ama bence ikimize de benziyor” şeklinde yanıt verdi.

Begüm Öner iki aylık kızını zor bıraktı: “Eşim burada sonuçta gelmezsem olmaz"
  • Oyuncular Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy, 2015 yılında evlendikten sonra kısa süre önce Karya isimli kız bebekleriyle ilk kez anne ve baba oldu.
  • Begüm Öner, eşi Ceyhun Fersoy'un tiyatro oyununu izlemeye giderken iki aylık bebeğini bırakmanın kendisi için zor olduğunu belirtti.
  • Çift, evliliklerinin 10. yılında anne-baba olacaklarını sosyal medyadan duyurmuştu.
  • Begüm Öner, kızının kendisine daha çok benzetildiğini ancak ikisine de benzediğini söyledi.
  • Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy, Seksenler dizisinin setinde tanışarak 2012 yılında ilişkiye başlamıştı.

Ünlü oyuncu Begüm Öner ile kendisi gibi oyuncu olan Ceyhun Fersoy, 2015 yılında evlenerek ilişkilerini taçlandırmıştı.

KIZ BEBEKLERİ OLDU

Mutlu evlilikleriyle örnek gösterilen çift, kısa süre önce kızları Karya'yı kucaklarına alarak ilk kez anneve baba olmanın sevincini yaşadı. Eşinin tiyatro oyununu izlemeye giden Begüm Öner, oyun öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Begüm Öner iki aylık kızını zor bıraktı: “Eşim burada sonuçta gelmezsem olmaz"-3

"KOŞARAK EVE GİTMİŞTİM"

İki aylık bebeğini bırakmanın kendisi için zor olduğunu dile getiren oyuncu, "Daha önce bir kez daha bebeğimizi bırakmıştım. Yine bir etkinlik nedeniyle sonrasında da koşarak eve gitmiştim. Şimdi böyle çok zor çıktım. Gelmesem olmaz dedim. Eşim burada, sonuçta geldiğim için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Begüm Öner iki aylık kızını zor bıraktı: “Eşim burada sonuçta gelmezsem olmaz"-4

"BANA DAHA ÇOK BENZETİYORLAR"

Kızının kime benzediği sorusuna da yanıt veren Öner, "Bana daha çok benzetiyorlar ama bence ikimize de benziyor" dedi.

Begüm Öner iki aylık kızını zor bıraktı: “Eşim burada sonuçta gelmezsem olmaz"-5

10'UNCU YILDA SEVİNDİREN HABER

Çift, evliliklerinin 10. yılında anne-baba olacaklarını sosyal medya üzerinden duyurarak sevenlerine sürpriz yapmıştı. Kız bebek beklediklerini açıklayan ikili, doğumun ardından "Hayatımızın en güzel merhabası" sözleriyle mutluluklarını paylaşmıştı.

Begüm Öner iki aylık kızını zor bıraktı: “Eşim burada sonuçta gelmezsem olmaz"-6

NASIL TANIŞTILAR?

Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy'un hikayesi, set aşkıyla başlayan romantik bir yolculuk. Seksenler dizisinin setinde tanışan ikili, ilk karşılaşmalarında adeta "elektrik çarpması" yaşadıklarını ifade ediyor. İlk görüşte aşka inanmadığını söyleyen Fersoy, Öner ile tanıştıktan sadece bir hafta sonra duygularını dile getirdi. 2012 yılında başlayan bu ilişki, kısa sürede aşka dönüştü ve çift 2015 yılında evlenerek hayatlarını birleştirdi.

