Ünlü oyuncu Begüm Öner ile kendisi gibi oyuncu olan Ceyhun Fersoy, 2015 yılında evlenerek ilişkilerini taçlandırmıştı.
KIZ BEBEKLERİ OLDU
Mutlu evlilikleriyle örnek gösterilen çift, kısa süre önce kızları Karya'yı kucaklarına alarak ilk kez anneve baba olmanın sevincini yaşadı. Eşinin tiyatro oyununu izlemeye giden Begüm Öner, oyun öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.
"KOŞARAK EVE GİTMİŞTİM"
İki aylık bebeğini bırakmanın kendisi için zor olduğunu dile getiren oyuncu, "Daha önce bir kez daha bebeğimizi bırakmıştım. Yine bir etkinlik nedeniyle sonrasında da koşarak eve gitmiştim. Şimdi böyle çok zor çıktım. Gelmesem olmaz dedim. Eşim burada, sonuçta geldiğim için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.
"BANA DAHA ÇOK BENZETİYORLAR"
Kızının kime benzediği sorusuna da yanıt veren Öner, "Bana daha çok benzetiyorlar ama bence ikimize de benziyor" dedi.
10'UNCU YILDA SEVİNDİREN HABER
Çift, evliliklerinin 10. yılında anne-baba olacaklarını sosyal medya üzerinden duyurarak sevenlerine sürpriz yapmıştı. Kız bebek beklediklerini açıklayan ikili, doğumun ardından "Hayatımızın en güzel merhabası" sözleriyle mutluluklarını paylaşmıştı.
NASIL TANIŞTILAR?
Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy'un hikayesi, set aşkıyla başlayan romantik bir yolculuk. Seksenler dizisinin setinde tanışan ikili, ilk karşılaşmalarında adeta "elektrik çarpması" yaşadıklarını ifade ediyor. İlk görüşte aşka inanmadığını söyleyen Fersoy, Öner ile tanıştıktan sadece bir hafta sonra duygularını dile getirdi. 2012 yılında başlayan bu ilişki, kısa sürede aşka dönüştü ve çift 2015 yılında evlenerek hayatlarını birleştirdi.