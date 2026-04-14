Gamze Özçelik’ten Gazze’de yetimlere destek: "En ağır yükü de en küçük omuzlar taşıyor"

Oyunculuk kariyerini noktalayıp kendini insani yardımlara adıyan Gamze Özçelik, Gazze’de zorlu şartlarda yaşam mücadelesi veren yetim çocuklar için çalışmalarını sürdürüyor. Kurucusu olduğu dernek aracılığıyla yetim hamiliği projesini hızlandıran Özçelik, “Bir çocuğun hayatına dokunmak, ona umutla büyüyebileceği bir yol açmak demek” sözleriyle çağrıda bulundu. Desteklerin artırılmasıyla daha fazla çocuğa ulaşılması hedefleniyor.

Gamze Özçelik, zorlu şartlarda yaşam mücadelesi veren Filistin halkının yanında olmaya devam ediyor.

Yetim Sponsorluğu Prpjesinden bir kare / Fotoğraflar Takvim arşivden alınmıştır.

YETİM HAMİLİĞİ PROJESİ

Günaydın'dan Ömer Karahan'ın haberine göre İsrail'in uyguladığı soykırımın altında kalan yetim çocuklara elini uzatan Özçelik, kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği olarak Gazze'deki yetim hamiliği projesini hızlandırdı.

"UMUTLA BÜYÜYEBİLECEĞİ BİR YOL"

"Gazze'de en ağır yükü de, en küçük omuzlar taşıyor" diyen Özçelik, sözlerine şöyle devam etti:

Yetim çocuklar yalnız hissetmesinler diye yanlarında olmaya devam ediyoruz. Sağlanan desteklerle çocuklar temel ihtiyaçlarına biraz daha güvenle ulaşabiliyor. Bir çocuğun hayatına dokunmak, ona umutla büyüyebileceği bir yol açmak demek. Dayanışmayı büyütüp daha fazla yetime ulaşmaya çalışıyoruz.

