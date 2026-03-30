Eski manken Güzide Duran ile iş insanı Adnan Aksoy arasındaki boşanma davası bugün görüldü. Uzun süredir çekişmeli şekilde devam eden dava sonucunda çiftin 18 yıllık evliliği resmen sona erdi.
"ŞU ANDA BOŞANMIŞ BİR KADINDIR"
Duruşma sonrası açıklama yapan Duran'ın avukatı Feyza Altun, sürecin müvekkili lehine sonuçlandığını belirtti. Altun, "Güzide Duran'ın bugün boşandığını kamuoyunun bilgisine arz ederim. Kendisi uzun zamandır sürdürdüğü boşanma mücadelesini lehine tazminat hükmedilerek bitirmiş bulunmaktadır. Müvekkilim çocuklarından vazgeçmiş değildir. İtiraz olursa süreç devam edecek fakat kendisi şu anda boşanmış bir kadındır" ifadelerini kullandı.
"EDEN BULUR ZAMANLA"
Güzide Duran sosyal medya hesabından günün sözü notuyla "Üzülme. Eden bulur zamanla. Sana yapılan her bir haksızlığın karşılığını fazlasıyla alırsın. Sabret. İnsanı dara düşüreni Allah bir gram mutluluğa muhtaç bırakır." paylaşım yaptım.
DAVADA DİKKAT ÇEKEN GELİŞMELER
İki çocuk sahibi olan çiftin davasında dikkat çeken gelişmeler de yaşandı. Fikret Orman duruşmada tanık olarak dinlenirken, Okan Buruk'un da bir sonraki celsede tanık olarak dinlenmesine karar verildi.
"BENİM SINAVIM"
Daha önce süreçle ilgili açıklamalarda bulunan Güzide Duran, yaşadıklarını "Benim sınavım" sözleriyle ifade etmiş ve sabır vurgusu yapmıştı.
2025 YILINDA SÜREÇ BAŞLADI
2008 yılında evlenen çiftin Selin ve Emir adında iki çocuğu bulunuyor. 2025 yılında başlayan boşanma süreci, alınan kararla resmen sona ererken, taraflar açısından yeni bir dönemin kapısı aralandı.