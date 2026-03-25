Uzun süredir karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden ünlü oyuncu Ufuk Özkan, zorlu günleri geride bıraktı.
11 SAATLİK OPERASYON
Geçtiğimiz Şubat ayında set arkadaşı Salih Kıvırcık'ın donör olmasıyla ameliyat masasına yatan Özkan, 11 saat süren başarılı bir operasyonun ardından sağlığına kavuştu.
"HER ŞEY KONTROL ALTINDA"
Hastaneden taburcu olduktan sonra evinde istirahat eden oyuncu, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.Kendisine donör olan arkadaşı Salih Kıvırcık ile hastane kontrolü sonrası bir karesini paylaşan Özkan, fotoğrafa, "Her şey kontrol altında" notunu düştü.
NE OLMUŞTU
Uzun süredir donör beklediği bilinen Ufuk Özkan, geçtiğimiz günlerde başarılı bir karaciğer nakli operasyonu geçirmişti. Zorlu ameliyatın ardından sağlık durumunun iyiye gittiği açıklanan oyuncu, kendisine destek veren herkese teşekkür ederek duygusal bir mesaj paylaşmıştı.
"DUALARINIZ BENİM MUHAFIZLARIM OLDU"
Özkan, ameliyat sonrası yaptığı ilk açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:
Herkese çok teşekkür ederim. Gözümü açalı 5-6 saat oldu. Yaklaşık 8 saat süren bir cerrahi müdahale yapıldı. Çok kıymetli doktorlarım Prof. Dr. Remzi Emiroğlu, Prof. Dr. Murat Dayangaç, Prof. Dr. Onur Yaprak ve Doç. Dr. Cenk Şimşek inanılmaz bir şey başardılar. Başta eski Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya teşekkür ediyorum. Bu kadar çok sevildiğimi düşünmüyordum. Çok dua eden oldu. Dua eden herkese ve beni sevenlere çok teşekkür ediyorum. Sizin dualarınız benim muhafızlarım oldu. Yakında ayakta da görüşeceğiz.