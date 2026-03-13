Geçtiğimiz günlerde samimi açıklamalarda bulunan Burak Yörük, evlilik kararı almalarıyla ilgili; "İnşallah, çok çabalıyoruz. Yazın sizi de davet edeceğiz. Prosedürlü bir şey planlıyoruz, bakalım. Çok mutluyuz"diyerek hayranlarını heyecanlandırmıştı.
2. Sayfa'da yer alan habere göre; oyuncunun müzisyen sevgilisi Tuana Yılmaz, geçtiğimiz akşam katıldığı bir etkinlikte objektiflere yansıdı. Muhabirlerin "Düğün ne zaman?" sorularına içtenlikle yanıt veren Yılmaz, sürece dair kafa karıştıran ama umut dolu bir açıklama yaptı.
Yılmaz, "İnşallah. İşler dolayısıyla biraz beklemedeyiz. Hem hukuki süreç gerektiren işler de yapıyoruz. Bir de çok yoğunuz" ifadelerini kullanarak, düğün için şartların olgunlaşmasını beklediklerini ifade etti.
AŞKTA PROSEDÜR ENGELİ Mİ?
Magazin dünyasının en yakıştırılan çiftlerinden Burak Yörük ve Tuana Yılmaz'ın açıklamalarındaki hukuki süreç vurgusu dikkat çekici. Genelde ünlü isimlerin düğün tarihlerini netleştirememesinin ardında yatan yoğun iş takvimi mazereti, bu kez yerini daha resmi bir dille bekleyişe bırakmış görünüyor.
TANIŞMA HİKAYESİNDE İLK ADIM!
Yılmaz'ın açıklamalarının ardından ünlü çiftin nasıl tanıştığı da merak konusu oldu. Geçen yıl bir YouTube programına konuk olan Yılmaz'ın "Nasıl tanıştınız?" sorusuna verdiği o içten cevaplar, aşkın temelinin aslında dijital bir selamla atıldığını kanıtlıyor.
DİJİTAL SELAMDAN GERÇEK AŞKA
Yılmaz'ın anlattıklarına göre; ikilinin yolu sosyal medya aracılığıyla kesişti. Burak Yörük, Tuana Yılmaz'ı görüp çok beğendi. İlk adımı atan da yine kendisi oldu. Tuana Yılmaz'a attığı o ilk mesaj, bugün nikah masasına uzanan sürecin ilk kıvılcımını çaktı.
Mesaj atmadan önce Tuana'yı yakın arkadaşlarına soran Yörük,"Çok sosyal biri değil" cevabını alınca "Artık ben de sosyal değilim" diyerek kararlılığını gözler önüne serdi.
(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır)