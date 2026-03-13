AŞKTA PROSEDÜR ENGELİ Mİ? Magazin dünyasının en yakıştırılan çiftlerinden Burak Yörük ve Tuana Yılmaz'ın açıklamalarındaki hukuki süreç vurgusu dikkat çekici. Genelde ünlü isimlerin düğün tarihlerini netleştirememesinin ardında yatan yoğun iş takvimi mazereti, bu kez yerini daha resmi bir dille bekleyişe bırakmış görünüyor.

TANIŞMA HİKAYESİNDE İLK ADIM! Yılmaz'ın açıklamalarının ardından ünlü çiftin nasıl tanıştığı da merak konusu oldu. Geçen yıl bir YouTube programına konuk olan Yılmaz'ın "Nasıl tanıştınız?" sorusuna verdiği o içten cevaplar, aşkın temelinin aslında dijital bir selamla atıldığını kanıtlıyor.

DİJİTAL SELAMDAN GERÇEK AŞKA Yılmaz'ın anlattıklarına göre; ikilinin yolu sosyal medya aracılığıyla kesişti. Burak Yörük, Tuana Yılmaz'ı görüp çok beğendi. İlk adımı atan da yine kendisi oldu. Tuana Yılmaz'a attığı o ilk mesaj, bugün nikah masasına uzanan sürecin ilk kıvılcımını çaktı.

Mesaj atmadan önce Tuana'yı yakın arkadaşlarına soran Yörük,"Çok sosyal biri değil" cevabını alınca "Artık ben de sosyal değilim" diyerek kararlılığını gözler önüne serdi.