ESKİ DEFTERLER YENİDEN AÇILDI

Öte yandan Yasemin Yürük'ün yaşadığı bu talihsiz kaza, eski grup arkadaşı Gülçin Ergül ile yaşadığı gerginlikleri de akıllara getirdi. Grubun dört üyesinden biri olan Gülçin Ergül'ün ayrılığı sonrası Cemre Kemer, Yasemin Yürük ve Eren Bakıcı bir süre daha devam etmiş ancak ekip daha sonra müziği tamamen bırakma kararı almıştı.