2000'li yılların unutulmaz müzik gruplarından Hepsi ile hafızalara kazınan Yasemin Yürük, sokakta yürüdüğü sırada talihsiz bir kaza yaşadı. Etiler'de yürüyüş yaptığı esnada dengesini kaybederek yere düşen ünlü şarkıcının ayağının kırıldığı öğrenildi. Sevenlerini korkutan kazanın ardından Yürük, sağlık durumuna ilişkin ilk açıklamayı yaptı.
APAR TOPAR HASTANEYE KALDIRILDI
Dengesini kaybedip yere düşen ünlü isim, acı içinde kalınca çevredekilerin yardımıyla apar topar hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde Yasemin Yürük'ün ayağının iki yerden kırıldığı tespit edildi. Ünlü şarkıcıya sosyal medya üzerinden binlerce "geçmiş olsun" mesajı yağdı.
"KENDİME YENİ GELEBİLDİM"
Tedavi sürecine başlanan ve sağlık durumu merak edilen Yürük, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak takipçilerini bilgilendirdi. Yaşadığı şoku yeni atlattığını belirten ünlü isim, "Kendime yeni gelebildim. İyiyim çok şükür. Allah beterinden korusun"ifadelerini kullandı.
ESKİ DEFTERLER YENİDEN AÇILDI
Öte yandan Yasemin Yürük'ün yaşadığı bu talihsiz kaza, eski grup arkadaşı Gülçin Ergül ile yaşadığı gerginlikleri de akıllara getirdi. Grubun dört üyesinden biri olan Gülçin Ergül'ün ayrılığı sonrası Cemre Kemer, Yasemin Yürük ve Eren Bakıcı bir süre daha devam etmiş ancak ekip daha sonra müziği tamamen bırakma kararı almıştı.
