Seda Sayan'ın programına konuk olan oyuncu ve cast direktörü Hülya Duyar, Meryem Uzerli'nin kariyer yolculuğuna dair kimsenin bilmediği detayları paylaştı. Uzerli'yi henüz 17 yaşındayken keşfettiğini belirten Duyar, ünlü oyuncunun yeteneğine övgüler yağdırdı.
Duyar, "Türkçesi yoktu ama o kadar hızlı öğrendi ki... Halk onu o yarım yarım haliyle de çok sevdi"ifadelerini kullanırken, Seda Sayan da bu sözlere destek vererek;"Hak etti bütün ilgiyi. Çok başarılı, çok güzel bir kadın" dedi.
"YÜZÜMDE GÜLÜCÜK OLUŞTURDU"
Berlin'de yaşayan Meryem Uzerli, Instagram'da karşısına çıkan bu anlara kayıtsız kalmadı. Dünyadaki savaşlar ve üzücü olaylar nedeniyle moralinin bozuk olduğu bir dönemde bu videoyu izleyen Uzerli, samimi sözlerle teşekkür etti.
Uzerli, "Bu tesadüfen şimdi Instagram'da önüme düştü... Şu anda tüm bu savaşlardan çok üzgünüm ve bu video yüzümde bir gülücük oluşturdu. Çok ama çok teşekkür ederim kalbimden bu söyledikleriniz için. Çok öpüyorum ikinizi de dualar ve sevgi gönderiyorum"dedi.
KASSEL'DEN SARAYIN ZİRVESİNE: BİR KEŞİF HİKAYESİ
Hülya Duyar'ın "Onu 17 yaşında ben keşfettim" sözleri, bir yıldızın ilk adımlarını nasıl attığına dair merakı yeniden canlandırdı. İşte genç bir yeteneğin, dünya markasına dönüşme hikayesi...
GURBETTEKİ YETENEK: ALMAN ANNE VE TÜRK BABA
Meryem Sarah Uzerli, 12 Ağustos 1983'te Türk baba Hüseyin ve Alman anne Ursula'nın dört çocuğundan en küçüğü olarak Almanya'nın Kassel şehrinde doğdu. İki ağabeyi ve caz müzisyeni ablası Canan ile büyüyen Uzerli, Hamburg'daki Schaurspiel Studio Frese'de oyunculuk eğitimi alarak kariyerinin temelini attı.
8 AYLIK BÜYÜK ARAYIŞ VE O TELEFON
Takvimler 2011'i gösterdiğinde yapımcı Timur Savcı ve senarist Meral Okay, "Muhteşem Yüzyıl" dizisinin Hürrem Sultan'ı için tam 8 ay boyunca oyuncu aradı. İşte bu kritik süreçte sahneye Hülya Duyar çıktı. Almanya'da oyunculuk yapan Meryem Uzerli, Duyar tarafından fark edilerek Türkiye'ye getirildi.
ZİRVE, ÖDÜLLER VE VEDALAR
Almanya'dan özel olarak getirilen Uzerli, dizideki performansıyla kısa sürede milyonların gönlüne taht kurdu. Sayısız ödülün sahibi oldu. Ancak 2013 yılında tüm dünyada yankı uyandıran "tükenmişlik sendromuna" yakalanarak diziden ayrılması, kariyerinin en çok konuşulan dönüm noktalarından biri oldu.
MERAK EDİLENLER!
Meryem Uzerli nereli?
Anne tarafından Alman, baba tarafından Türk'tür. Almanya'nın Kassel şehrinde doğmuştur.
Meryem Uzerli'yi kim keşfetti?
Uzerli'yi henüz 17 yaşındayken cast direktörü ve oyuncu Hülya Duyar keşfetmiş ve Muhteşem Yüzyıl seçmeleri için Türkiye'ye gelmesine öncülük etmiştir.
Meryem Uzerli neden duygulandı?
Dünyadaki savaşlar nedeniyle moralsiz olduğu bir dönemde, Seda Sayan ve Hülya Duyar'ın kendisi hakkındaki övgü dolu sözlerini izlediği için duygusal bir teşekkür mesajı yayınlamıştır.
(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır)