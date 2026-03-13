Uzerli, "Bu tesadüfen şimdi Instagram'da önüme düştü... Şu anda tüm bu savaşlardan çok üzgünüm ve bu video yüzümde bir gülücük oluşturdu. Çok ama çok teşekkür ederim kalbimden bu söyledikleriniz için. Çok öpüyorum ikinizi de dualar ve sevgi gönderiyorum"dedi.

KASSEL'DEN SARAYIN ZİRVESİNE: BİR KEŞİF HİKAYESİ Hülya Duyar'ın "Onu 17 yaşında ben keşfettim" sözleri, bir yıldızın ilk adımlarını nasıl attığına dair merakı yeniden canlandırdı. İşte genç bir yeteneğin, dünya markasına dönüşme hikayesi...

GURBETTEKİ YETENEK: ALMAN ANNE VE TÜRK BABA Meryem Sarah Uzerli, 12 Ağustos 1983'te Türk baba Hüseyin ve Alman anne Ursula'nın dört çocuğundan en küçüğü olarak Almanya'nın Kassel şehrinde doğdu. İki ağabeyi ve caz müzisyeni ablası Canan ile büyüyen Uzerli, Hamburg'daki Schaurspiel Studio Frese'de oyunculuk eğitimi alarak kariyerinin temelini attı.

8 AYLIK BÜYÜK ARAYIŞ VE O TELEFON Takvimler 2011'i gösterdiğinde yapımcı Timur Savcı ve senarist Meral Okay, "Muhteşem Yüzyıl" dizisinin Hürrem Sultan'ı için tam 8 ay boyunca oyuncu aradı. İşte bu kritik süreçte sahneye Hülya Duyar çıktı. Almanya'da oyunculuk yapan Meryem Uzerli, Duyar tarafından fark edilerek Türkiye'ye getirildi.