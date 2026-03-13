Deniz Çakır'ın geçtiğimiz günlerde gündeme getirdiği "Kadın oyuncuların raf ömrü var" çıkışı, magazin dünyasında tartışılmaya devam ediyor. Milliyet'te yer alan habere göre; konuyla ilgili görüşü sorulan Hande Ataizi, "Toplum nezdinde söylemiştir" diyerek sorunun kaynağına dair farklı bir noktaya parmak bastı.
"55 YAŞINDAKİ ADAMIN YANINA 18'LİK OYUNCU"
Sektördeki yaş adaletsizliğine değinen Ataizi, yapımcıların tercihlerini eleştirerek; "Yapım olarak baktığınızda 55 yaşındaki bir adamın yanına 18 yaşındaki bir oyuncu verilebiliyor"dedi. Ancak oyuncu, asıl eleştiri oklarını kadın meslektaşlarına yöneltti.
"GECE HAYATI VE SIFIR SPOR"
Kadın oyuncuların kendilerine özen göstermediğini savunan Hande Ataizi, meslektaşlarının yaşam tarzını şu sözlerle eleştirdi:
"Şöyle bir durum da var. Kadın oyuncular da kendine hiç bakmıyor. Gece hayatı, bilmem ne ve sıfır spor!"
Ataizi'nin bu "bakımsızlık" çıkışı, sosyal medyada ve oyuncu camiasında yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyecek gibi görünüyor.
