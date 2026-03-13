Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Hande Ataizi, Deniz Çakır'ın 'kadın oyuncuların raf ömrü var' çıkışına ilişkin kadın oyuncuların kendilerine bakmadığını ve spor yapmadığını iddia etti.

Ataizi, yapımcıların 55 yaşındaki erkek oyuncuların yanına 18 yaşındaki kadın oyuncuları verebildiğini belirterek sektördeki yaş adaletsizliğini eleştirdi.

Oyuncu, kadın meslektaşlarının gece hayatına odaklandığını ve sıfır spor yaptığını savundu.

Hande Ataizi'nin açıklamaları Nürnberg Türkiye-Almanya Film Festivali dönüşü İstanbul Nişantaşı'nda yapıldı.

Deniz Çakır'ın geçtiğimiz günlerde gündeme getirdiği "Kadın oyuncuların raf ömrü var" çıkışı, magazin dünyasında tartışılmaya devam ediyor. Milliyet'te yer alan habere göre; konuyla ilgili görüşü sorulan Hande Ataizi, "Toplum nezdinde söylemiştir" diyerek sorunun kaynağına dair farklı bir noktaya parmak bastı.

Fotoğraf: Sosyal medya "55 YAŞINDAKİ ADAMIN YANINA 18'LİK OYUNCU" Sektördeki yaş adaletsizliğine değinen Ataizi, yapımcıların tercihlerini eleştirerek; "Yapım olarak baktığınızda 55 yaşındaki bir adamın yanına 18 yaşındaki bir oyuncu verilebiliyor"dedi. Ancak oyuncu, asıl eleştiri oklarını kadın meslektaşlarına yöneltti.