Karalar yangında tüm eşyalarını ve yılların birikimi olan anılarını kaybetti.

Fotoğraflar: Sosyal medya

"HER ŞEYİM KÜLE DÖNDÜ"

Yangın sonrası eşyalarını ve yılların birikimi olan anılarını kaybettiğini belirten Karalar, hayatta olduğu için şükrettiğini vurguladı. Karalar, "En büyük tesellim herhangi bir can kaybı yaşanmamış olmasıdır. Bu zor süreçte sabrediyor, Allah'a şükrediyorum"ifadelerini kullandı.