Aslıhan Karalar'ın evindeki yangının nedeni belli oldu!

Oyuncu Aslıhan Karalar'ın evinde çıkan yangının çıkış sebebi, itfaiye raporuyla netleşti. Riva'daki villası kullanılamaz hale gelen Karalar, yangının elektrik panosundaki kablolardan kaynaklandığını açıkladı.

  • Oyuncu Aslıhan Karalar'ın Beykoz Riva'daki villasında 8 Mart sabahı çıkan yangının nedeni itfaiye raporuyla açıklandı.
  • Yangın, yatak odasının bulunduğu çatı katındaki gömme giyinme dolabının arkasında bulunan elektrik panosundaki kablolardan kaynaklandı.
  • 26 yaşındaki oyuncu yangın sırasında uyuyordu ve dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.
  • Karalar yangında tüm eşyalarını ve yılların birikimi olan anılarını kaybetti.
  • Oyuncu can kaybı yaşanmamasından dolayı şükrettiğini belirtti.

Beykoz Riva'daki villasında 8 Mart sabahı çıkan yangınla sarsılan Aslıhan Karalar, sessizliğini bozdu. Yatak odasının bulunduğu çatı katında uyuduğu sırada başlayan alevlerden güçlükle kurtulan ve dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu, sosyal medya üzerinden son durumu paylaştı.

Kaynak: İHA

"ELEKTRİK PANOSUNDAKİ KABLOLAR..."

26 yaşındaki oyuncu, itfaiye raporunun sonuçlarını şu sözlerle duyurdu:"8 Mart Pazar sabahı Riva'daki evimde, yatak odamın bulunduğu çatı katında ben uyurken çıkan yangının gömme giyinme dolabının arkasında bulunan elektrik panosundaki kablolardan kaynaklandığı tespit edilmiştir."

Fotoğraflar: Sosyal medya

"HER ŞEYİM KÜLE DÖNDÜ"

Yangın sonrası eşyalarını ve yılların birikimi olan anılarını kaybettiğini belirten Karalar, hayatta olduğu için şükrettiğini vurguladı. Karalar, "En büyük tesellim herhangi bir can kaybı yaşanmamış olmasıdır. Bu zor süreçte sabrediyor, Allah'a şükrediyorum"ifadelerini kullandı.

Aslıhan Karalar'ın evindeki yangının nedeni belli oldu!-4

Ünlü oyuncunun açıklamasının ardından sosyal medya kullanıcıları Karalar'a bir kez daha geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Aslıhan Karalar'ın evindeki yangının nedeni belli oldu!-5

Aslıhan Karalar'ın evi neden yandı?

Aslıhan Karalar'ın evindeki yangın, giyinme dolabının arkasında bulunan elektrik panosundaki kablolardan kaynaklanmıştır.

Aslıhan Karalar'ın evi nerede?

Ünlü oyuncunun yangın çıkan evi Beykoz'un Riva bölgesinde bulunmaktadır.

Aslıhan Karalar'ın sağlık durumu nasıl?

Yangın sırasında dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan Aslıhan Karalar'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilmiştir.

