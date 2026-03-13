Reklamcı, film yapımcısı ve medya girişimcisi Alinur Velidedeoğlu, 73 yaşında kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu'nun torunu olan Velidedeoğlu, 1990'lı yıllardaki reklam çalışmaları ve uluslararası film projeleriyle tanınıyordu.
CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU
'The Ottoman Lieutenant' (2017), 'Harvard Man' (2001) ve 'Black & White' (1999) gibi filmlerin yapımcılığını da yapan Velidedeoğlu'nun cenazesinin Cumartesi günü Karacaahmet Mezarlığı'na defnedileceği açıklandı.
