Alinur Velidedeoğlu hayatını kaybetti!

Reklamcı ve film yapımcısı Alinur Velidedeoğlu, 73 yaşında kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Velidedeoğlu’nun cenaze programına dair detaylar belli oldu.

Giriş Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Reklamcı, film yapımcısı ve medya girişimcisi Alinur Velidedeoğlu 73 yaşında kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.
  • Velidedeoğlu'nun cenazesi Cumartesi günü Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.
  • Alinur Velidedeoğlu, Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu'nun torunuydu.
  • Velidedeoğlu 'The Ottoman Lieutenant', 'Harvard Man' ve 'Black & White' filmlerinin yapımcılığını yaptı.
  • 1990'lı yıllardaki reklam çalışmaları ve uluslararası film projeleriyle tanınıyordu.

Reklamcı, film yapımcısı ve medya girişimcisi Alinur Velidedeoğlu, 73 yaşında kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu'nun torunu olan Velidedeoğlu, 1990'lı yıllardaki reklam çalışmaları ve uluslararası film projeleriyle tanınıyordu.

Fotoğraflar: Takvim Foto Arşiv

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

'The Ottoman Lieutenant' (2017), 'Harvard Man' (2001) ve 'Black & White' (1999) gibi filmlerin yapımcılığını da yapan Velidedeoğlu'nun cenazesinin Cumartesi günü Karacaahmet Mezarlığı'na defnedileceği açıklandı.

Alinur Velidedeoğlu neden öldü?

Ünlü reklamcı ve yapımcı Alinur Velidedeoğlu, 73 yaşında kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmiştir.

Alinur Velidedeoğlu kimdir?

Alinur Velidedeoğlu; reklamcı, film yapımcısı ve medya girişimcisidir. Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu'nun torunudur.

Alinur Velidedeoğlu'nun cenazesi ne zaman ve nerede?

Alinur Velidedeoğlu'nun cenazesi, 14 Mart Cumartesi günü Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecektir.

