Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin’in oğlu Atlas sosyal medyayı ikiye böldü: “Annesinin kopyası olmuş”

Oyuncu çift Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin, oğulları Atlas ile çıktıkları Paris gezisinden yeni kareler paylaştı. Minik Atlas’ın kime benzediği konusunda sosyal medya ikiye bölündü. Takipçilerin bir kısmı Elçin’e benzetirken diğer kısmı ise annesine olan benzerliği hakkında yorumda bulundu.

ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Oyuncular Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin çifti, oğulları Atlas ile Paris'te çektirdikleri aile fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı
  • 2020'de evlenen çift, 2025 yılının Şubat ayında ilk çocukları Atlas'ı kucaklarına aldı
  • Paris'ten paylaşılan fotoğraflar sosyal medyada yoğun ilgi gördü
  • Takipçiler, Atlas'ın anne ve babasından hangisine daha çok benzediğini tartıştı

Magazin dünyasının sevilen çiftlerinden Zeynep Tuğçe Bayat ile Cansel Elçin, aile pozlarıyla gündeme geldi.

Zeynep Tuğçe Bayat, Cansel Elçin ve oğulları Atlas / Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

İLK KEZ ANNE BABA OLMA MUTLULUĞU

2020 yılında evlenen ünlü çift, 2025 yılının Şubat ayında oğulları Atlas'ın dünyaya gelmesiyle ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

KİME BENZEDİĞİ GÜNDEM OLDU

Çift, oğulları Atlas ile çıktıkları Paris tatilinden yeni kareleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Paylaşımlar kısa sürede büyük ilgi görürken, en çok konuşulan detay minik Atlas'ın kime benzediği oldu.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Takipçilerin bir kısmı Atlas'ın babası Cansel Elçin'e benzediğini söylerken, birçok kullanıcı ise"Annesinin kopyası olmuş"yorumunda bulundu.

"MODA HAFTASI AMA ANNE TARZI"

Paris seyahatinden kareleri paylaşan Zeynep Tuğçe Bayat, gönderisine "Moda haftası ama anne tarzı"notunu düştü. Paylaşımlarda minik Atlas'ın sempatik halleri dikkat çekti.

