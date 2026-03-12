Takipçiler, Atlas'ın anne ve babasından hangisine daha çok benzediğini tartıştı

Oyuncular Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin çifti, oğulları Atlas ile Paris'te çektirdikleri aile fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı

2020 yılında evlenen ünlü çift, 2025 yılının Şubat ayında oğulları Atlas'ın dünyaya gelmesiyle ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

KİME BENZEDİĞİ GÜNDEM OLDU

Çift, oğulları Atlas ile çıktıkları Paris tatilinden yeni kareleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Paylaşımlar kısa sürede büyük ilgi görürken, en çok konuşulan detay minik Atlas'ın kime benzediği oldu.