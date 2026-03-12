Magazin dünyasının sevilen çiftlerinden Zeynep Tuğçe Bayat ile Cansel Elçin, aile pozlarıyla gündeme geldi.
İLK KEZ ANNE BABA OLMA MUTLULUĞU
2020 yılında evlenen ünlü çift, 2025 yılının Şubat ayında oğulları Atlas'ın dünyaya gelmesiyle ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.
KİME BENZEDİĞİ GÜNDEM OLDU
Çift, oğulları Atlas ile çıktıkları Paris tatilinden yeni kareleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Paylaşımlar kısa sürede büyük ilgi görürken, en çok konuşulan detay minik Atlas'ın kime benzediği oldu.
SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ
Takipçilerin bir kısmı Atlas'ın babası Cansel Elçin'e benzediğini söylerken, birçok kullanıcı ise"Annesinin kopyası olmuş"yorumunda bulundu.
"MODA HAFTASI AMA ANNE TARZI"
Paris seyahatinden kareleri paylaşan Zeynep Tuğçe Bayat, gönderisine "Moda haftası ama anne tarzı"notunu düştü. Paylaşımlarda minik Atlas'ın sempatik halleri dikkat çekti.