Cemal Alpan'ın vefat haberi paylaşımı

"AĞABEYİMİ KAYBETTİK"

Cem Alpan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Ağabeyimi, Cemal Alpan'ı kaybettik. Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyordu. 11 Mart sabahı, doğum gününde son nefesini verdi. Bu süreçte onu hiç yalnız bırakmayan sevgili dostlarının da başı sağ olsun.