“Merve Kült” ve “Rüyanda Görürsün” filmleriyle tanınan yönetmen Cemal Alpan, pankreas kanseri nedeniyle 57 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi kardeşi Cem Alpan sosyal medya üzerinden duyurdu. Cem Alpan, "Bu süreçte onu hiç yalnız bırakmayan sevgili dostlarının da başı sağ olsun" şeklinde not düştü.

Yönetmen Cemal Alpan hayatını kaybetti: "Doğum gününde son nefesini verdi"
  • Ünlü yönetmen Cemal Alpan, pankreas kanseri nedeniyle doğum günü olan 11 Mart'ta hayatını kaybetti
  • Cemal Alpan'ın cenaze töreni 12 Mart 2026 Perşembe günü Teşvikiye Camii'nde yapılacak ve Feriköy Mezarlığı'na defnedilecek
  • 1969 doğumlu yönetmen, Robert Kolej ve Boğaziçi Üniversitesi mezuniyetinin ardından Sorbonne'da sanat tarihi eğitimi aldı
  • Alpan, 'Merve Kült' ve 'Rüyanda Görürsün' filmleriyle tanınıyordu
  • Kardeşi Cem Alpan, ölüm haberini sosyal medya hesabından duyurdu

Sinema dünyası, yönetmen Cemal Alpan'dan gelen acı haberle sarsıldı.

PANKREAS KANSERİNE YENİK DÜŞTÜ

"Merve Kült" ve "Rüyanda Görürsün" gibi yapımlarla adını duyuran Alpan, bir süredir mücadele ettiği pankreas kanserine yenik düştü.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Ünlü yönetmenin vefatını kardeşi Cem Alpan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

"AĞABEYİMİ KAYBETTİK"

Cem Alpan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Ağabeyimi, Cemal Alpan'ı kaybettik. Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyordu. 11 Mart sabahı, doğum gününde son nefesini verdi. Bu süreçte onu hiç yalnız bırakmayan sevgili dostlarının da başı sağ olsun.

CENAZE TÖRENİ DETAYLARI

Yönetmen Cemal Alpan için 12 Mart 2026 Perşembe günü öğle vakti Teşvikiye Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Ardından Alpan'ın naaşı Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

CEMAL ALPAN KİMDİR?

1969 yılında İstanbul'da doğan Cemal Alpan, eğitimini Robert Kolej ve Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nde tamamladı. Sanata olan ilgisi nedeniyle Paris'te Sorbonne Üniversitesi'nde sanat tarihi eğitimi aldı.

ÜNLÜ İSİMLERLE ÇALIŞTI

Kariyeri boyunca hem sinema hem de reklam sektöründe önemli projelere imza atan Alpan; Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Burak Özçivit ve Fahriye Evcen gibi birçok ünlü isimle reklam projelerinde çalıştı.

GENİŞ KİTLELERE ULAŞTI

Başarılı yönetmen, son yıllarda çektiği "Merve Kült" ve "Rüyanda Görürsün" filmleriyle geniş kitlelere ulaşmıştı.

