Sinema dünyası, yönetmen Cemal Alpan'dan gelen acı haberle sarsıldı.
PANKREAS KANSERİNE YENİK DÜŞTÜ
"Merve Kült" ve "Rüyanda Görürsün" gibi yapımlarla adını duyuran Alpan, bir süredir mücadele ettiği pankreas kanserine yenik düştü.
SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Ünlü yönetmenin vefatını kardeşi Cem Alpan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
"AĞABEYİMİ KAYBETTİK"
Cem Alpan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Ağabeyimi, Cemal Alpan'ı kaybettik. Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyordu. 11 Mart sabahı, doğum gününde son nefesini verdi. Bu süreçte onu hiç yalnız bırakmayan sevgili dostlarının da başı sağ olsun.
CENAZE TÖRENİ DETAYLARI
Yönetmen Cemal Alpan için 12 Mart 2026 Perşembe günü öğle vakti Teşvikiye Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Ardından Alpan'ın naaşı Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
CEMAL ALPAN KİMDİR?
1969 yılında İstanbul'da doğan Cemal Alpan, eğitimini Robert Kolej ve Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nde tamamladı. Sanata olan ilgisi nedeniyle Paris'te Sorbonne Üniversitesi'nde sanat tarihi eğitimi aldı.
ÜNLÜ İSİMLERLE ÇALIŞTI
Kariyeri boyunca hem sinema hem de reklam sektöründe önemli projelere imza atan Alpan; Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Burak Özçivit ve Fahriye Evcen gibi birçok ünlü isimle reklam projelerinde çalıştı.
GENİŞ KİTLELERE ULAŞTI
Başarılı yönetmen, son yıllarda çektiği "Merve Kült" ve "Rüyanda Görürsün" filmleriyle geniş kitlelere ulaşmıştı.