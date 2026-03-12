CANLI YAYIN
Geri

Seda Sayan’ın son hali gündem oldu: “Filtre mi estetik mi”

Sosyal medya paylaşımıyla yeniden gündeme gelen Seda Sayan’ın yüzündeki değişim dikkat çekti. Sosyal medya çoklu fotoğraf paylaşan ünlü sanatçının son görüntüsü takipçileri ikiye böldü. Kimi takipçiler “Çok genç görünüyor” derken, bazı kullanıcılar ise “İlk bakışta tanımakta zorlandım” şeklinde yorum yaptı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Seda Sayan’ın son hali gündem oldu: “Filtre mi estetik mi”
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Şarkıcı Seda Sayan'ın Instagram'da paylaştığı yeni fotoğraflar yüzündeki değişim nedeniyle sosyal medyada gündem oldu
  • 63 yaşındaki sanatçının son paylaşımları binlerce beğeni ve yorum aldı
  • Takipçiler, Sayan'ın görüntüsünün estetik işlem mi yoksa filtre mi olduğunu tartıştı
  • Bazı sosyal medya kullanıcıları Sayan'ı tanımakta zorlandıklarını belirtti
  • Seda Sayan daha önceki açıklamalarında estetik operasyonlarını gizlemediğini ifade etmişti

Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan, sosyal medya paylaşımıyla yeniden gündeme geldi.

Seda Sayan'ın son hali / Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

YÜZÜNDEKİ DEĞİŞİM DİKKAT ÇEKTİ

63 yaşındaki ünlü sanatçı Seda Sayan, Instagram hesabından çoklu fotoğraflarını paylaştı. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, ünlü sanatçının yüzündeki değişim takipçilerin gözünden kaçmadı.

Seda Sayan’ın son hali gündem oldu: “Filtre mi estetik mi”-3

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

Estetik operasyonlarını saklamayan ve bu konuda yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Sayan'ın yeni görüntüsü sosyal medyada tartışma yarattı.

Seda Sayan’ın son hali gündem oldu: “Filtre mi estetik mi”-4

İŞLEM Mİ YOKSA FİLTRE Mİ

Bazı kullanıcılar ünlü sanatçının daha genç göründüğünü söyleyerek beğenilerini dile getirirken, bazı takipçiler ise fotoğraftaki görüntü için "Bu işlem mi yoksa filtre mi?"yorumunu yaptı.

Seda Sayan’ın son hali gündem oldu: “Filtre mi estetik mi”-5

"TANIMAKTA ZORLANDIM" YORUMLARI

Paylaşımın ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısı yorum yaptı. Kimi takipçiler"Çok genç görünüyor" derken, bazı kullanıcılar ise "İlk bakışta tanımakta zorlandım" değerlendirmesinde bulundu.

Seda Sayan'ın gençliği

ESTETİK İŞLEMLERİNİ GİZLEMİYOR

Yaptırdığı estetik işlemleri gizlememesiyle de bilinen Seda Sayan, daha önce yaptığı açıklamada "Biz estetik yaptırdığımızı söylüyoruz. Normalde kimse bunu açıklamaz" sözleriyle dikkat çekmişti.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler