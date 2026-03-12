Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan, sosyal medya paylaşımıyla yeniden gündeme geldi.
YÜZÜNDEKİ DEĞİŞİM DİKKAT ÇEKTİ
63 yaşındaki ünlü sanatçı Seda Sayan, Instagram hesabından çoklu fotoğraflarını paylaştı. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, ünlü sanatçının yüzündeki değişim takipçilerin gözünden kaçmadı.
SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI
Estetik operasyonlarını saklamayan ve bu konuda yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Sayan'ın yeni görüntüsü sosyal medyada tartışma yarattı.
İŞLEM Mİ YOKSA FİLTRE Mİ
Bazı kullanıcılar ünlü sanatçının daha genç göründüğünü söyleyerek beğenilerini dile getirirken, bazı takipçiler ise fotoğraftaki görüntü için "Bu işlem mi yoksa filtre mi?"yorumunu yaptı.
"TANIMAKTA ZORLANDIM" YORUMLARI
Paylaşımın ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısı yorum yaptı. Kimi takipçiler"Çok genç görünüyor" derken, bazı kullanıcılar ise "İlk bakışta tanımakta zorlandım" değerlendirmesinde bulundu.
ESTETİK İŞLEMLERİNİ GİZLEMİYOR
Yaptırdığı estetik işlemleri gizlememesiyle de bilinen Seda Sayan, daha önce yaptığı açıklamada "Biz estetik yaptırdığımızı söylüyoruz. Normalde kimse bunu açıklamaz" sözleriyle dikkat çekmişti.