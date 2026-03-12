Ünlü oryantal Didem Kınalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla annesinin sağlık durumuna ilişkin üzücü bir haber verdi.

"ANNEMİ YOĞUN BAKIMA YATIRDIK"

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden annesinin durumunun ağırlaştığını belirten Kınalı, sosyal medya hesabından "Canımın içi annemi böbrek yetmezliğinden yoğun bakıma yatırdık yine. Dualarınızı bekliyoruz."şeklinde paylaşım yaptı.