CANLI YAYIN
Geri

Oryantal Didem Kınalı’dan duygulandıran paylaşım: Annesi yoğun bakıma alındı

Oryantal dansçı Didem Kınalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini üzdü. Kınalı, böbrek yetmezliği nedeniyle annesinin yeniden yoğun bakıma kaldırıldığını açıkladı. Ünlü isim, bu zor süreçte takipçilerinden dua istedi.

Giriş Tarihi:
Oryantal Didem Kınalı’dan duygulandıran paylaşım: Annesi yoğun bakıma alındı
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Oryantal dansçı Didem Kınalı, annesinin böbrek yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.
  • 1986 İstanbul doğumlu Didem Kınalı, Selanik göçmeni anne ve Yugoslav göçmeni darbukacı babanın kızıdır.
  • İlkokul yıllarında dans etmeye başlayan Kınalı, oryantal dansçılığın ardından şarkıcılık kariyerine yöneldi.

Ünlü oryantal Didem Kınalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla annesinin sağlık durumuna ilişkin üzücü bir haber verdi.

Didem Kınalı / Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

"ANNEMİ YOĞUN BAKIMA YATIRDIK"

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden annesinin durumunun ağırlaştığını belirten Kınalı, sosyal medya hesabından "Canımın içi annemi böbrek yetmezliğinden yoğun bakıma yatırdık yine. Dualarınızı bekliyoruz."şeklinde paylaşım yaptı.

Oryantal Didem Kınalı’dan duygulandıran paylaşım: Annesi yoğun bakıma alındı-3

SEVENLERİ DESTEK MESAJLARI GÖNDERDİ

Kınalı'nın paylaşımı kısa sürede çok sayıda yorum alırken, takipçileri ve sevenleri ünlü isme destek mesajları gönderdi.

Oryantal Didem Kınalı’dan duygulandıran paylaşım: Annesi yoğun bakıma alındı-4

DİDEM KINALI KİMDİR?

Didem Kınalı, 6 Haziran 1986'da İstanbul Gaziosmanpaşa'da dünyaya geldi. Çocukluğunu Şişli Kuştepe'de geçiren Kınalı, Selanik göçmeni bir anne ile Yugoslav göçmeni darbukacı bir babanın kızı olarak büyüdü.

Oryantal Didem Kınalı’dan duygulandıran paylaşım: Annesi yoğun bakıma alındı-5

İLKOKUL YILLARINDA DANSA BAŞLADI

Küçük yaşlarda dansa ilgi duyan Kınalı, ilkokul yıllarında dans etmeye başladı ve zamanla bu yeteneğini mesleğe dönüştürdü. Uzun yıllar oryantal dansçı olarak sahne alan Kınalı, son dönemde müzik kariyerine yönelerek şarkıcılık da yapmaya başladı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler