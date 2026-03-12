Ünlü oryantal Didem Kınalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla annesinin sağlık durumuna ilişkin üzücü bir haber verdi.
"ANNEMİ YOĞUN BAKIMA YATIRDIK"
Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden annesinin durumunun ağırlaştığını belirten Kınalı, sosyal medya hesabından "Canımın içi annemi böbrek yetmezliğinden yoğun bakıma yatırdık yine. Dualarınızı bekliyoruz."şeklinde paylaşım yaptı.
SEVENLERİ DESTEK MESAJLARI GÖNDERDİ
Kınalı'nın paylaşımı kısa sürede çok sayıda yorum alırken, takipçileri ve sevenleri ünlü isme destek mesajları gönderdi.
DİDEM KINALI KİMDİR?
Didem Kınalı, 6 Haziran 1986'da İstanbul Gaziosmanpaşa'da dünyaya geldi. Çocukluğunu Şişli Kuştepe'de geçiren Kınalı, Selanik göçmeni bir anne ile Yugoslav göçmeni darbukacı bir babanın kızı olarak büyüdü.
İLKOKUL YILLARINDA DANSA BAŞLADI
Küçük yaşlarda dansa ilgi duyan Kınalı, ilkokul yıllarında dans etmeye başladı ve zamanla bu yeteneğini mesleğe dönüştürdü. Uzun yıllar oryantal dansçı olarak sahne alan Kınalı, son dönemde müzik kariyerine yönelerek şarkıcılık da yapmaya başladı.