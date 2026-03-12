Basın mensuplarıyla samimi bir sohbet gerçekleştiren Nebahat Çehre, Yeşilçam dönemindeki imkanları günümüzle kıyasladı ve o yıllardaki görünümlerinden oyunculuk performanslarına kadar her konuda dikkat çeken ifadeler kullandı.
"MAKYAJ, KUAFÖR NEDİR BİLMİYORDUK"
Hürriyet'te yer alan habere göre, şimdiki oyuncuların teknik açıdan çok şanslı olduğunu ve Hollywood standartlarında çalıştıklarını belirten Çehre, kendi dönemindeki estetik ve mesleki eksiklikleri şu çarpıcı sözlerle anlattı:
"Yeşilçam'da çok bilinçsizdik. Makyaj, kuaför nedir bilmiyorduk. O dönem bizim en çirkin halimizdi. Oyunculuğu da bilmiyorduk. Yaşadıkça, öğrendikçe oyunculuğu kazandık."
Yeşilçam döneminde sinemadaki imkanların daha kısıtlı olduğunu ifade eden Çehre, şimdiki oyuncuların şanslı olduğunu söyledi:
"Hiç kimseye eleştirel şekilde bakmak istemiyorum. Nazım Hikmet'in dediği gibi 'Babamdan ileriyim, doğacak çocuğumdan geriyim'. Biz Yeşilçam'da çok cefa çektik. Hiç kimsenin, devletin el uzattığı bir meslek değildi. Çok imkanımız yoktu. Bugün Hollywood düzeyinde çalışmalar oluyor. Kıymetini bilsinler. Şimdiki oyuncular daha şanslılar"
"ŞÖHRET GİDER SAYGINLIK KALIR"
Usta oyuncu, "Şimdiki oyuncuların aldığı ücretleri yüksek buluyor musunuz?" sorusuna da şöyle karşılık verdi:
"Alsınlar; hakları. Dünya sineması da alıyor. Sabahın 6'sında kalkıyorlar. En az 18 saat çalışıyorlar. Şartlar çok kötü. Yapımcı para kazanıyor. Tabii ki oyuncular da kazansın. Biz kazanamadık. Öyle yaşamamız gerekiyordu. İsmimizi, saygınlığımızı ve zarafetimizi kazandık. Bu bize yetiyor. Şöhret gider ama bunlar hep kalıcıdır."
EKRANLARA YEŞİL IŞIK: "İYİ HİKAYE İSTİYORUM"
Bir süredir setlerden uzak olan Çehre, mesleğine duyduğu özlemi de dile getirdi. Kaliteden ödün vermeyeceğini belirten usta isim, "Dizilerde rol almayı özlediniz mi?" sorusunu şöyle yanıtladı:
"Mesleki açıdan dizileri takip ediyorum. Beğendiklerim var. Özlem duyuyorum. İyi bir hikâye olursa istiyorum. Yaptığım işlerin hepsi iyiydi; onun altında bir şey yapmak istemiyorum."
NEBAHAT ÇEHRE'NİN GENÇLİK HALİ
Ünlü oyuncunun bu açıklamalarının ardından gençlik hali de merak konusu oldu. Çehre'nin sosyal medya hesabında yer verdiği gençlik fotoğrafı ise kısa sürede tekrar gündeme geldi.