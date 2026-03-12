Bir süredir setlerden uzak olan Nebahat Çehre, iyi bir hikaye olması durumunda dizilerde rol almak istediğini açıkladı.

Usta oyuncu, günümüz oyuncularının aldığı yüksek ücretlerin hak olduğunu, sabahın 6'sında kalkıp en az 18 saat çalıştıklarını ifade etti.

Çehre, günümüz oyuncularının Hollywood standartlarında çalıştığını ve teknik açıdan çok şanslı olduklarını belirtti.

Nebahat Çehre, Yeşilçam döneminde makyaj ve kuaförlük bilmediklerini, o dönemin en çirkin halleri olduğunu ve oyunculuğu yaşayarak öğrendiklerini söyledi.

Basın mensuplarıyla samimi bir sohbet gerçekleştiren Nebahat Çehre, Yeşilçam dönemindeki imkanları günümüzle kıyasladı ve o yıllardaki görünümlerinden oyunculuk performanslarına kadar her konuda dikkat çeken ifadeler kullandı.

Fotoğraf: Sosyal medya

"MAKYAJ, KUAFÖR NEDİR BİLMİYORDUK"

Hürriyet'te yer alan habere göre, şimdiki oyuncuların teknik açıdan çok şanslı olduğunu ve Hollywood standartlarında çalıştıklarını belirten Çehre, kendi dönemindeki estetik ve mesleki eksiklikleri şu çarpıcı sözlerle anlattı:

"Yeşilçam'da çok bilinçsizdik. Makyaj, kuaför nedir bilmiyorduk. O dönem bizim en çirkin halimizdi. Oyunculuğu da bilmiyorduk. Yaşadıkça, öğrendikçe oyunculuğu kazandık."