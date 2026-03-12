2000'li yılların damga vuran Hepsi'nin enerjik üyesi Yasemin Yürük, sevenlerini korkuttu. Kariyerine kişisel spor antrenörü ve şarkıcı olarak devam eden Yürük, sokakta yürüdüğü sırada dengesini kaybederek yere düştü.
Acı içinde hastaneye kaldırılan ünlü ismin yapılan kontrollerinde ayağının kırıldığı tespit edildi.
Hastane yatağında alçılı ayağının fotoğrafı paylaşılan Yürük'e, hayranlarından dostlarından "geçmiş olsun" mesajları yağdı.
Yasemin Yürük aslen nereli ve kaç yaşında?
1986 İstanbul doğumlu olan Yasemin Yürük, aslen Mersinlidir ve 2026 yılı itibarıyla 40 yaşındadır.
Yasemin Yürük hangi okuldan mezun?
İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bale Bölümü'nden mezun olmuştur.
Hepsi grubu ne zaman dağıldı?
Eren Bakıcı, Cemre Kemer ve Gülçin Ergül ile kurdukları Hepsi grubu, 2013 yılında resmen dağılmıştır.