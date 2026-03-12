Paylaşıma hayranlarından ve dostlarından geçmiş olsun mesajları geldi.

Hepsi grubunun eski üyesi Yasemin Yürük, sokakta yürürken dengesini kaybederek düştü ve ayağı kırıldı.

2000'li yılların damga vuran Hepsi'nin enerjik üyesi Yasemin Yürük, sevenlerini korkuttu. Kariyerine kişisel spor antrenörü ve şarkıcı olarak devam eden Yürük, sokakta yürüdüğü sırada dengesini kaybederek yere düştü.