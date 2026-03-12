CANLI YAYIN
Hepsi'nin eski üyesi Yasemin Yürük hastaneye kaldırıldı!

Bir döneme damga vuran Hepsi grubunun yıldız ismi Yasemin Yürük, sokakta yürürken talihsiz bir kaza geçirdi. Dengesi kaybolup düşen ünlü şarkıcı hastaneye kaldırıldı.

  • Hepsi grubunun eski üyesi Yasemin Yürük, sokakta yürürken dengesini kaybederek düştü ve ayağı kırıldı.
  • Talihsiz olayın ardından Yürük, hastaneye kaldırıldı.
  • Yürük'ün hastane yatağından alçılı ayağının fotoğrafı paylaşıldı.
  • Paylaşıma hayranlarından ve dostlarından geçmiş olsun mesajları geldi.

2000'li yılların damga vuran Hepsi'nin enerjik üyesi Yasemin Yürük, sevenlerini korkuttu. Kariyerine kişisel spor antrenörü ve şarkıcı olarak devam eden Yürük, sokakta yürüdüğü sırada dengesini kaybederek yere düştü.

Fotoğraflar: Sosyal medya

Acı içinde hastaneye kaldırılan ünlü ismin yapılan kontrollerinde ayağının kırıldığı tespit edildi.

Hastane yatağında alçılı ayağının fotoğrafı paylaşılan Yürük'e, hayranlarından dostlarından "geçmiş olsun" mesajları yağdı.

Yasemin Yürük aslen nereli ve kaç yaşında?

1986 İstanbul doğumlu olan Yasemin Yürük, aslen Mersinlidir ve 2026 yılı itibarıyla 40 yaşındadır.

Yasemin Yürük hangi okuldan mezun?

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bale Bölümü'nden mezun olmuştur.

Hepsi grubu ne zaman dağıldı?

Eren Bakıcı, Cemre Kemer ve Gülçin Ergül ile kurdukları Hepsi grubu, 2013 yılında resmen dağılmıştır.

