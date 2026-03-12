Ünlü oyuncu Fadik Sevin Atasoy önceki gün 'Dünya Kadınlar Günü' kapsamında Turkuvaz Akademi'nin düzenlediği söyleşiye katıldı. TAKVİM'den İlker Gezici'nin haberine göre; kendisine masallarda biçilen role meydan okuyarak 2011'de kırmızı bavuluyla çıktığı yolu anlatan Atasoy, gerçek lüksün insanların yaşamına anlam katacak deneyimler olduğunu vurguladı.
Atasoy, "Hayat insana dönüşüm fırsatı yaratır, bunu risk olarak görürüz. Her ne olursa olsun o gelen şeyi deneyimlemek neyi keşfedeceğini öğrenmek önemli"ifadelerini kullandı.
"ARTIK KENDİMİZİN FARKINA VARALIM"
Sözlerine devam eden Atasoy, "Öğrendiğim şeyi de cesaretle paylaşmak da ikinci adım. Çünkü bazen bir kişinin hikayesi başka bir kişiye ışık olabiliyor. Hayattaki en büyük güç, ne kadar yük taşıdın ya da taşıyabildiğinle değil de onunla ne yaptığın ondan ne öğrendiğinle alakalı. Türk kadının olamayacağı bir tek şey var; bencil olmak. Anadolu kadını diye bir şey var. Kendimizin farkına varalım"dedi.
Yoğun ilgi gören ve söylemleriyle kadınlara ilham olan Atasoy söyleşi sonunda kitap imzalayıp hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.
