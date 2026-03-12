Magazin dünyasının bitmek bilmeyen polemiği İbrahim Tatlıses ve kızı Dilan Çıtak cephesinde sular durulmuyor. Geçtiğimiz günlerde babasının bakım süreci ve ilaçlarının eksik verildiğine dair iddialarıyla gündeme gelen Çıtak, bu kez kendi kariyeri ve kimliği üzerinden dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Konuk olduğu programda, "Tatlıses'in kızı" olarak tanınmanın sanılanın aksine bir engel olduğunu belirten şarkıcı, insanların kendisini belirli kalıplara hapsettiğini ve yeteneğinin bu gölgede hiçe sayıldığını ifade etti.
Dilan Çıtak, şarkıcı,"Tanındığım için insanların bir kalıbı oluyor. O kalıbın içinden çıkmak ve kendini göstermek kolay olmuyor. Hatta dezavantaj yaratıyor. Yeteneksiz olduğumu düşünenler var. Bence yetenekliyim"dedi.
NE OLMUŞTU?
Çıtak, yine konuk olduğu bir programda dikkat çeken ifadeler kullanmış ve babasıyla aralarındaki tüm kırgınlıklara rağmen bağın kopmadığını vurgulamıştı. Çıtak,"Bir derdi olsa hiç düşünmeden koşarım. Düşmanım da olsa sırtımı dönmem"diyerek hem sitemini hem de vefasını aynı cümlede dile getirmişti.
"YANINDA AİLEDEN KİMSE YOK"
Öte yandan Çıtak'ın babasının yanında ailesinden kimsenin bulunmadığı iddiası çok konuşulmuştu. Tatlıses'in bakım sürecine dair endişelerini de paylaşan Çıtak, "İlaçlarının bile eksik verildiğini düşünüyorum. Çok net söylüyorum. Yanında bir kere ailesinden kimse yok. Sadece maaş karşılığı çalışanlar var" demişti.
Dilan Çıtak babası hakkında ne iddia etti?
Babasının yanında ailesinden kimsenin bulunmadığını ve ilaçlarının eksik verildiğini iddia etti.
Dilan Çıtak neden şikayetçi?
İbrahim Tatlıses'in kızı olarak tanınmanın kendisini bir kalıba soktuğunu ve yeteneğinin gölgelendiğini savunuyor.
Dilan Çıtak ve İbrahim Tatlıses barıştı mı?
Aralarındaki gerilim devam etse de Çıtak, babasının bir ihtiyacı olduğunda her zaman yanında olacağını belirtiyor.