Alişan’ın ailesinde kafa karıştıran hamle: Buse Varol ve kayınvalidesi birbirini sildi mi? Gerçek bambaşka...

Ünlü şarkıcı Alişan ve eşi Buse Varol’un, anne Suzan Tektaş ile sosyal medyada birbirlerini sildiği iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü; ancak gerçeğin bir hacklenme vakası olduğu anlaşıldı.

  • Şarkıcı Alişan'ın annesi Suzan Tektaş ile aralarında sosyal medyada takibi bırakma krizi yaşandığı iddia edildi.
  • Suzan Tektaş'ın sosyal medya hesabının yaklaşık bir yıl önce hacklendiği ve şu an aktif hesabının bulunmadığı ortaya çıktı.
  • İddia edilen aile kavgası ve küslüğün gerçek olmadığı, durumun teknik bir sorundan kaynaklandığı belirlendi.
  • Alişan'ın eşi Buse Varol ile evliliğinde herhangi bir sorun bulunmuyor.
  • Alişan ve annesi Suzan Tektaş arasında herhangi bir küslük yaşanmadığı doğrulandı.

Ünlü şarkıcı Alişan, eşi Buse Varol ve annesi Suzan Tektaş arasında yaşandığı öne sürülen sosyal medya krizi, sanılanın aksine bir aile kavgasından değil, teknik bir sorundan kaynaklandı. Kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatıyla zor günler geçiren ve ailesine olan bağlılığıyla bilinen Alişan'ın, annesiyle karşılıklı takibi bıraktığı yönündeki iddiaların asılsız olduğu kısa sürede ortaya çıktı.

SOSYAL MEDYA HAMLESİNİN PERDE ARKASI

Magazin kulislerini hareketlendiren iddiaya göre; anne Suzan Tektaş, oğlu Alişan ve gelini Buse Varol'u takipten çıkarmıştı. Ancak Suzan Tektaş'ın sosyal medya hesabının yaklaşık bir yıl önce hacklendiği ve ünlü annenin şu an aktif bir hesabı bulunmadığı öğrenildi. Yani ortada bir küslük değil, çalınmış bir hesap mağduriyeti vardı.

Magazinde bazen fırtına koparmak için bir "takibi bırak" tuşu yeterli oluyor. Ama Alişan haberinde gördük ki; dijital dünyada her gördüğümüz 'küslük' değil, bazen sadece bir güvenlik açığı.

Alişan ve annesi Suzan Tektaş küs mü?

Hayır, taraflar arasında herhangi bir küslük bulunmuyor; iddialar sosyal medya hesabı üzerindeki teknik bir sorundan kaynaklanıyor.

Suzan Tektaş neden Alişan'ı takipten çıkardı?

Suzan Tektaş kimseyi takipten çıkarmadı; mevcut hesabı bir yıl önce hacklendiği için şu an aktif bir hesabı bulunmuyor.

Alişan ve Buse Varol'un evliliğinde sorun mu var?

Hayır, çiftin evliliği devam ediyor ve aile içi kriz iddiaları gerçeği yansıtmıyor.

