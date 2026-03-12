Ünlü şarkıcı Alişan, eşi Buse Varol ve annesi Suzan Tektaş arasında yaşandığı öne sürülen sosyal medya krizi, sanılanın aksine bir aile kavgasından değil, teknik bir sorundan kaynaklandı. Kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatıyla zor günler geçiren ve ailesine olan bağlılığıyla bilinen Alişan'ın, annesiyle karşılıklı takibi bıraktığı yönündeki iddiaların asılsız olduğu kısa sürede ortaya çıktı.
SOSYAL MEDYA HAMLESİNİN PERDE ARKASI
Magazin kulislerini hareketlendiren iddiaya göre; anne Suzan Tektaş, oğlu Alişan ve gelini Buse Varol'u takipten çıkarmıştı. Ancak Suzan Tektaş'ın sosyal medya hesabının yaklaşık bir yıl önce hacklendiği ve ünlü annenin şu an aktif bir hesabı bulunmadığı öğrenildi. Yani ortada bir küslük değil, çalınmış bir hesap mağduriyeti vardı.
🧐 GÖZDEN KAÇMASIN
Magazinde bazen fırtına koparmak için bir "takibi bırak" tuşu yeterli oluyor. Ama Alişan haberinde gördük ki; dijital dünyada her gördüğümüz 'küslük' değil, bazen sadece bir güvenlik açığı.
📌 MERAK EDİLENLER
Alişan ve annesi Suzan Tektaş küs mü?
Hayır, taraflar arasında herhangi bir küslük bulunmuyor; iddialar sosyal medya hesabı üzerindeki teknik bir sorundan kaynaklanıyor.
Suzan Tektaş neden Alişan'ı takipten çıkardı?
Suzan Tektaş kimseyi takipten çıkarmadı; mevcut hesabı bir yıl önce hacklendiği için şu an aktif bir hesabı bulunmuyor.
Alişan ve Buse Varol'un evliliğinde sorun mu var?
Hayır, çiftin evliliği devam ediyor ve aile içi kriz iddiaları gerçeği yansıtmıyor.