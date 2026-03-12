Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Şarkıcı Alişan'ın annesi Suzan Tektaş ile aralarında sosyal medyada takibi bırakma krizi yaşandığı iddia edildi.

Suzan Tektaş'ın sosyal medya hesabının yaklaşık bir yıl önce hacklendiği ve şu an aktif hesabının bulunmadığı ortaya çıktı.

İddia edilen aile kavgası ve küslüğün gerçek olmadığı, durumun teknik bir sorundan kaynaklandığı belirlendi.

Alişan'ın eşi Buse Varol ile evliliğinde herhangi bir sorun bulunmuyor.

Alişan ve annesi Suzan Tektaş arasında herhangi bir küslük yaşanmadığı doğrulandı.

Ünlü şarkıcı Alişan, eşi Buse Varol ve annesi Suzan Tektaş arasında yaşandığı öne sürülen sosyal medya krizi, sanılanın aksine bir aile kavgasından değil, teknik bir sorundan kaynaklandı. Kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatıyla zor günler geçiren ve ailesine olan bağlılığıyla bilinen Alişan'ın, annesiyle karşılıklı takibi bıraktığı yönündeki iddiaların asılsız olduğu kısa sürede ortaya çıktı.

Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır. SOSYAL MEDYA HAMLESİNİN PERDE ARKASI Magazin kulislerini hareketlendiren iddiaya göre; anne Suzan Tektaş, oğlu Alişan ve gelini Buse Varol'u takipten çıkarmıştı. Ancak Suzan Tektaş'ın sosyal medya hesabının yaklaşık bir yıl önce hacklendiği ve ünlü annenin şu an aktif bir hesabı bulunmadığı öğrenildi. Yani ortada bir küslük değil, çalınmış bir hesap mağduriyeti vardı.