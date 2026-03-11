Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses çifti, 2024 yılında dünyaya gelen ikiz bebekleriyle mutlu aile hayatlarını sürdürüyor.
EŞİ VE İKİZ OĞULLARIYLA YENİ KARE
Sosyal medyayı aktif kullanan Şefkatli, son olarak Instagram hesabından eşi ve ikiz oğullarıyla yeni bir kare paylaştı. Fotoğrafta çiftin çocukları Ayel Tatlıses ve Emir Tatlıses de yer aldı.
"ÇOCUKLAR KİME BENZİYOR"
Paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum alırken Şefkatli, takipçilerine "Dürüst olun, çocuklar kime benziyor?"sorusunu yöneltti.
SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ
Bu soru sosyal medyada tartışma yarattı. Bazı kullanıcılar ikizleri annelerine benzetirken bazıları da "Aynı babaları" yorumları yaptı.
"SARIŞIN KIZ BENİ BUL"
Yasemin Şefkatli, bir programda yaptığı açıklamada tanışma hikayelerini şöyle anlatmıştı:
Beş yıl oldu biz tanışalı. İdo ile iki hafta boyunca bir mekanda karşılaşıyorduk. İdo bir gün beni görüp Instagram'ına bir fotoğraf koydu. Üzerinde sarı bir tişört vardı ve restoranın adını yazıp 'Sarışın kız beni bul' yazdı. Daha önce İdo ile tanışmıyorduk. Sonra sosyal medya hesabına baktım, galiba İdo'ya ilk mesajı da ben attım. Paylaşımını biraz komik bulmuştum ama hoşuma da gitmişti.
"İDO ASİ RUHLU BİR ADAMDI"
Şefkatli, İdo Tatlıses'i ilk tanıdığı dönemi ise "İlk tanıdığımda İdo asi ruhlu bir adamdı. 'Evleneceğim adam bu' dememiştim ama etkilenmiştim. Düğün günü çok az şeyi hatırlıyorum. 'Evet' dediğimiz anı hatırlıyorum ama çok keyifliydi."sözleriyle anlattı.