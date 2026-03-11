"SARIŞIN KIZ BENİ BUL"

Yasemin Şefkatli, bir programda yaptığı açıklamada tanışma hikayelerini şöyle anlatmıştı:

Beş yıl oldu biz tanışalı. İdo ile iki hafta boyunca bir mekanda karşılaşıyorduk. İdo bir gün beni görüp Instagram'ına bir fotoğraf koydu. Üzerinde sarı bir tişört vardı ve restoranın adını yazıp 'Sarışın kız beni bul' yazdı. Daha önce İdo ile tanışmıyorduk. Sonra sosyal medya hesabına baktım, galiba İdo'ya ilk mesajı da ben attım. Paylaşımını biraz komik bulmuştum ama hoşuma da gitmişti.