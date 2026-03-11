CANLI YAYIN
Geri

Yasemin Şefkatli ikizleri paylaştı: “Çocuklar kime benziyor?”

İdo Tatlıses ile evliliğinden ikiz erkek bebek dünyaya getiren Yasemin Şefkatli, sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Ünlü isim, ikizleriyle verdiği aile pozunun altına yazdığı "Çocuklar kime benziyor" sorusuyla sosyal medyayı ikiye böldü. Bazı takipçiler Yasemin Şefkatli'ye benzetirken bazı takipçiler İdo Tatlıses'e benzetti.

Giriş Tarihi:
Yasemin Şefkatli ikizleri paylaştı: “Çocuklar kime benziyor?”
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli çiftinin 2024'te dünyaevine gelen ikiz bebekleri Ayel ve Emir Tatlıses ile aile fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı.
  • Yasemin Şefkatli, Instagram'da paylaştığı aile fotoğrafında takipçilerine çocukların kime benzediğini sordu.
  • Çift, beş yıl önce bir restoranda karşılaşmalarının ardından sosyal medya üzerinden tanışmıştı.
  • İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin ikiz bebekleri 2024 yılında dünyaya geldi.

Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses çifti, 2024 yılında dünyaya gelen ikiz bebekleriyle mutlu aile hayatlarını sürdürüyor.

Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses / Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

EŞİ VE İKİZ OĞULLARIYLA YENİ KARE

Sosyal medyayı aktif kullanan Şefkatli, son olarak Instagram hesabından eşi ve ikiz oğullarıyla yeni bir kare paylaştı. Fotoğrafta çiftin çocukları Ayel Tatlıses ve Emir Tatlıses de yer aldı.

Yasemin Şefkatli'nin son paylaşımı

"ÇOCUKLAR KİME BENZİYOR"

Paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum alırken Şefkatli, takipçilerine "Dürüst olun, çocuklar kime benziyor?"sorusunu yöneltti.

Yasemin Şefkatli ikizleri paylaştı: “Çocuklar kime benziyor?”-4

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Bu soru sosyal medyada tartışma yarattı. Bazı kullanıcılar ikizleri annelerine benzetirken bazıları da "Aynı babaları" yorumları yaptı.

Yasemin Şefkatli ikizleri paylaştı: “Çocuklar kime benziyor?”-5

"SARIŞIN KIZ BENİ BUL"

Yasemin Şefkatli, bir programda yaptığı açıklamada tanışma hikayelerini şöyle anlatmıştı:

Beş yıl oldu biz tanışalı. İdo ile iki hafta boyunca bir mekanda karşılaşıyorduk. İdo bir gün beni görüp Instagram'ına bir fotoğraf koydu. Üzerinde sarı bir tişört vardı ve restoranın adını yazıp 'Sarışın kız beni bul' yazdı. Daha önce İdo ile tanışmıyorduk. Sonra sosyal medya hesabına baktım, galiba İdo'ya ilk mesajı da ben attım. Paylaşımını biraz komik bulmuştum ama hoşuma da gitmişti.

Yasemin Şefkatli ikizleri paylaştı: “Çocuklar kime benziyor?”-6

"İDO ASİ RUHLU BİR ADAMDI"

Şefkatli, İdo Tatlıses'i ilk tanıdığı dönemi ise "İlk tanıdığımda İdo asi ruhlu bir adamdı. 'Evleneceğim adam bu' dememiştim ama etkilenmiştim. Düğün günü çok az şeyi hatırlıyorum. 'Evet' dediğimiz anı hatırlıyorum ama çok keyifliydi."sözleriyle anlattı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler