Ünlü komedyen Yasemin Sakallıoğlu, 2021 yılında hayatını birleştirdiği eşi Burak Yırtar ile evlilik yıl dönümlerini kutladı.
YIL DÖNÜMLERİNİ STATTA KUTLADILAR
Ünlü çift 5'inci evlilik yıl dönümlerini Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçında statta kutladı. Sakallıoğlu ve Yırtar, Galatasaray ile Liverpool arasında oynanan maçtan bir kare paylaşarak takipçilerini güldürdü.
"EN MANTIKLI OLANI YAPTIK"
Sakallıoğlu paylaşımına, "Evlilik yıl dönümümüzde en mantıklı olanı yaptık ve Galatasaray-Liverpool maçına geldik." notunu düştü.
NİKAH KARELERİNİ PAYLAŞTI
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sakallıoğlu, daha önce yayımlamadığı nikah karelerini takipçileriyle paylaştı. Romantik anların yer aldığı fotoğraflar kısa sürede büyük ilgi görürken, ünlü komedyenin paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
"BUGÜN OLSA YİNE EVLENİRDİM"
Sakallıoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Bugün evliliğimizin 5. senesi doldu. Bugün olsa yine evlenirdim. Öyle bir memnunum yani ve bu sınavlarla dolu nikahta neler yaşandığını artık iyi biliyorsunuz.
SIK SORULAN SORULAR
Yasemin Sakallıoğlu ne zaman ve nerede doğdu?
▶Yasemin Sakallıoğlu, 1988 yılında İstanbul'da doğdu.
Yasemin Sakallıoğlu aslen nereli?
▶Aslen Rizelidir ve çocukluk yıllarının bir bölümünü Rize'de geçirmiştir.
Yasemin Sakallıoğlu'nun eğitimi nedir?
▶Oyunculuk eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Drama ve Oyunculuk Bölümü'nde tamamladı.
Yasemin Sakallıoğlu nasıl ünlü oldu?
▶Sosyal medyada özellikle annesini taklit ettiği komik videolarla büyük bir takipçi kitlesine ulaştı.
Yasemin Sakallıoğlu hangi dizi ve filmlerde rol aldı?
▶İlk olarak Bizum Hoca filminde rol aldı. Daha sonra Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Lütfiye karakterini canlandırdı ve Jet Sosyete dizisinde Kumsal karakteriyle izleyici karşısına çıktı. Ayrıca Zengo filminde de rol aldı.
Yasemin Sakallıoğlu ne iş yapıyor?
▶Stand-up gösterileri, sinema ve televizyon projeleriyle kariyerine devam eden Sakallıoğlu, Türkiye'deki az sayıdaki kadın komedyenlerden biri olarak öne çıkıyor.