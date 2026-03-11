Bugün evliliğimizin 5. senesi doldu. Bugün olsa yine evlenirdim. Öyle bir memnunum yani ve bu sınavlarla dolu nikahta neler yaşandığını artık iyi biliyorsunuz.

Yasemin Sakallıoğlu ne zaman ve nerede doğdu? ▶Yasemin Sakallıoğlu, 1988 yılında İstanbul'da doğdu.

Yasemin Sakallıoğlu nasıl ünlü oldu? ▶Sosyal medyada özellikle annesini taklit ettiği komik videolarla büyük bir takipçi kitlesine ulaştı.

Yasemin Sakallıoğlu hangi dizi ve filmlerde rol aldı?

▶İlk olarak Bizum Hoca filminde rol aldı. Daha sonra Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Lütfiye karakterini canlandırdı ve Jet Sosyete dizisinde Kumsal karakteriyle izleyici karşısına çıktı. Ayrıca Zengo filminde de rol aldı.

Yasemin Sakallıoğlu ne iş yapıyor?

▶Stand-up gösterileri, sinema ve televizyon projeleriyle kariyerine devam eden Sakallıoğlu, Türkiye'deki az sayıdaki kadın komedyenlerden biri olarak öne çıkıyor.