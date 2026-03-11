CANLI YAYIN
Ünlü komedyen Yasemin Sakallıoğlu, 2021 yılında evlendiği eşi Burak Yırtar ile 5. evlilik yıl dönümünü Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçında statta kutladı. Sakallıoğlu eşiyle birlikte fotoğrafını paylaşarak altına “Evlilik yıl dönümümüzde en mantıklı olanı yaptık ve Galatasaray-Liverpool maçına geldik” notunu düştü.

  • Komedyen Yasemin Sakallıoğlu ve eşi Burak Yırtar, 5. evlilik yıldönümlerini Galatasaray-Liverpool Şampiyonlar Ligi maçında kutladı.
  • Sakallıoğlu, sosyal medya hesabından daha önce paylaşmadığı nikah fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.
  • 1988 İstanbul doğumlu sanatçı, sosyal medyadaki komik videolarıyla tanınırlık kazandı.
  • Sakallıoğlu kariyerine stand-up gösterileri, sinema ve televizyon projeleriyle devam ediyor.

Ünlü komedyen Yasemin Sakallıoğlu, 2021 yılında hayatını birleştirdiği eşi Burak Yırtar ile evlilik yıl dönümlerini kutladı.

Yasemin Sakallıoğlu'nun stattan görüntüsü / Fotoğraflar sosyal medya ve Takvim arşivden alınmıştır.

YIL DÖNÜMLERİNİ STATTA KUTLADILAR

Ünlü çift 5'inci evlilik yıl dönümlerini Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçında statta kutladı. Sakallıoğlu ve Yırtar, Galatasaray ile Liverpool arasında oynanan maçtan bir kare paylaşarak takipçilerini güldürdü.

Yasemin Sakallıoğlu'nun son paylaşımı

"EN MANTIKLI OLANI YAPTIK"

Sakallıoğlu paylaşımına, "Evlilik yıl dönümümüzde en mantıklı olanı yaptık ve Galatasaray-Liverpool maçına geldik." notunu düştü.

Yasemin Sakallıoğlu ve eşi evlilik yıl dönümünü statta kutladı-4

NİKAH KARELERİNİ PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sakallıoğlu, daha önce yayımlamadığı nikah karelerini takipçileriyle paylaştı. Romantik anların yer aldığı fotoğraflar kısa sürede büyük ilgi görürken, ünlü komedyenin paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Yasemin Sakallıoğlu'nun evlilik yıl dönümü paylaşımı

"BUGÜN OLSA YİNE EVLENİRDİM"

Sakallıoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Bugün evliliğimizin 5. senesi doldu. Bugün olsa yine evlenirdim. Öyle bir memnunum yani ve bu sınavlarla dolu nikahta neler yaşandığını artık iyi biliyorsunuz.

Yasemin Sakallıoğlu ve eşi evlilik yıl dönümünü statta kutladı-6

SIK SORULAN SORULAR

Yasemin Sakallıoğlu ne zaman ve nerede doğdu?
▶Yasemin Sakallıoğlu, 1988 yılında İstanbul'da doğdu.

Yasemin Sakallıoğlu aslen nereli?
▶Aslen Rizelidir ve çocukluk yıllarının bir bölümünü Rize'de geçirmiştir.

Yasemin Sakallıoğlu ve eşi evlilik yıl dönümünü statta kutladı-7

Yasemin Sakallıoğlu'nun eğitimi nedir?
▶Oyunculuk eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Drama ve Oyunculuk Bölümü'nde tamamladı.

Yasemin Sakallıoğlu nasıl ünlü oldu?
▶Sosyal medyada özellikle annesini taklit ettiği komik videolarla büyük bir takipçi kitlesine ulaştı.

Yasemin Sakallıoğlu ve eşi evlilik yıl dönümünü statta kutladı-8

Yasemin Sakallıoğlu hangi dizi ve filmlerde rol aldı?
▶İlk olarak Bizum Hoca filminde rol aldı. Daha sonra Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Lütfiye karakterini canlandırdı ve Jet Sosyete dizisinde Kumsal karakteriyle izleyici karşısına çıktı. Ayrıca Zengo filminde de rol aldı.

Yasemin Sakallıoğlu ne iş yapıyor?
▶Stand-up gösterileri, sinema ve televizyon projeleriyle kariyerine devam eden Sakallıoğlu, Türkiye'deki az sayıdaki kadın komedyenlerden biri olarak öne çıkıyor.

