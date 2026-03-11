CANLI YAYIN
Geri

Yeşilçam oyuncusu Şehnaz Dilan’dan yıllar sonra gelen itiraf: “O gün bana adeta hızır gibi yetişti"

Yeşilçam’ın usta oyuncularından Şehnaz Dilan, lösemi tedavisi gören oğlu için verdiği zorlu mücadeleyi yıllar sonra anlattı. Dilan, en zor günlerinde eski dostu İbrahim Tatlıses’in kendisine destek olduğunu söyleyerek “Gerçekten ölümden döndüm” dedi. Ayrıca Dilan, Tatlıses hakkında "Bakmayın bağırdığına çağırdığına gerçekten merhametlidir" sözlerini ifade etti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yeşilçam oyuncusu Şehnaz Dilan’dan yıllar sonra gelen itiraf: “O gün bana adeta hızır gibi yetişti"
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Türk oyuncu Şehnaz Dilan'ın lösemi tedavisi gören oğlu 2020 yılında ilik nakli oldu ve tedavisi halen devam ediyor.
  • Dilan, oğlunun tedavisi sırasında LÖSANTE'de 8 ay kaldıklarını ve maddi zorluklar yaşadıklarını açıkladı.
  • Aynı dönemde kendi sağlık sorunları da ağırlaşan Dilan, İbrahim Tatlıses'ten yardım istedi.
  • Tatlıses'in maddi desteği ile sağlık sorunlarını atlatan Dilan, kendisine 'Hızır gibi yetiştiğini' belirtti.
  • Oyuncu, tedavi sürecinde çalışmaya devam etmek zorunda kaldığını ve durumunu herkesten gizlediğini ifade etti.

Türk sinemasının tanınmış isimlerinden Şehnaz Dilan, hayatının en zor dönemlerinden birini anlattı.

İbrahim Tatlıses / Fotoğraflar Takvim arşiv ve sosyal medyadan alınmıştır.

HEM MADDİ HEM SAĞLIK AÇISINDAN ZOR GÜNLER

Lösemi tedavisi gören oğlu için büyük bir mücadele verdiğini belirten Dilan, o süreçte hem maddi hem de sağlık açısından zor günler yaşadığını dile getirdi.

Şehnaz Dilan

MÜCADELE VERDİ

Gazeteci Samet Aday'a verdiği röportajda oğlunun uzun süre hastanede tedavi gördüğünü ifade eden Dilan, yaşadıkları sürecin kendisi için oldukça ağır olduğunu söyledi.

Yeşilçam oyuncusu Şehnaz Dilan’dan yıllar sonra gelen itiraf: “O gün bana adeta hızır gibi yetişti"-4

"DERDİMİ HERKESE DE SÖYLEYEMEDİM"

"8 ay kadar LÖSANTE'de kaldık. Devlet üç aya kadar yardımcı oluyor. Ben yine çalıştım, ara veremedim. Derdimi herkese de söylemedim" diyen Dilan, o günleri anlatırken duygusal anlar yaşadı.

Yeşilçam oyuncusu Şehnaz Dilan’dan yıllar sonra gelen itiraf: “O gün bana adeta hızır gibi yetişti"-5

ESKİ DOSTU TATLISES'İ ARADI

Yaşadığı sağlık sorunlarının da aynı dönemde ağırlaştığını belirten oyuncu, çaresiz kaldığı bir anda eski dostu İbrahim Tatlıses'i aradığını söyledi.

Yeşilçam oyuncusu Şehnaz Dilan’dan yıllar sonra gelen itiraf: “O gün bana adeta hızır gibi yetişti"-6

"BEN ÖLÜYORUM DEDİM"

Dilan o anları şu sözlerle anlattı:

Ben ölüyorum dedim. Hemen arabayı gönderdi. Buraya geldik, 'Ne gerekiyor?' dedi. Söyleyemedim… O an ne lazımsa sadece onu söyledim. Senet yapalım dedim, kabul etmedi.

Yeşilçam oyuncusu Şehnaz Dilan’dan yıllar sonra gelen itiraf: “O gün bana adeta hızır gibi yetişti"-7

"ADETA HIZIR GİBİ YETİŞTİ"

Tatlıses'in kendisi için çok özel bir dost olduğunu vurgulayan Dilan,"Bakmayın bağırdığına çağırdığına… Gerçekten merhametlidir. O gün bana adeta hızır gibi yetişti. Gerçekten ölümden döndüm" ifadelerini kullandı.

Yeşilçam oyuncusu Şehnaz Dilan’dan yıllar sonra gelen itiraf: “O gün bana adeta hızır gibi yetişti"-8

TEDAVİ SÜRECİ SÜRÜYOR

Öte yandan usta oyuncu, lösemi teşhisi konulan oğlunun 2020 yılında ilik nakli olduğunu ve tedavi sürecinin halen devam ettiğini söyledi.

Yeşilçam oyuncusu Şehnaz Dilan’dan yıllar sonra gelen itiraf: “O gün bana adeta hızır gibi yetişti"-9

SIK SORULAN SORULAR

Şehnaz Dilan kimdir?
▶Şehnaz Dilan, 1960 yılında İzmir'de Yugoslavya kökenli bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen Türk oyuncu ve eski futbolcudur.

Şehnaz Dilan nerede doğdu?
▶İzmir'de doğmuştur.

Yeşilçam oyuncusu Şehnaz Dilan’dan yıllar sonra gelen itiraf: “O gün bana adeta hızır gibi yetişti"-10

Şehnaz Dilan kaç yaşında?
▶1960 doğumlu olan oyuncu 2026 yılı itibarıyla 66 yaşındadır.

Şehnaz Dilan oyunculuğa nasıl başladı?
▶Genç yaşlarda sporla ilgilenen Dilan, 1979 yılında İzmir Filizspor'da futbol oynadı. Daha sonra fotomodellik yaparken sinema dünyasına adım attı ve 1982'de İstanbul'a taşınarak oyunculuğa odaklandı.

Yeşilçam oyuncusu Şehnaz Dilan’dan yıllar sonra gelen itiraf: “O gün bana adeta hızır gibi yetişti"-11

Şehnaz Dilan'ın en bilinen filmleri hangileri?

▶Dilan'ın en bilinen filmleri Yoksul (1986), Aşık Oldum (1985), Kızlar Sınıfı (1984), Yorgun (1983), Umut Sokağı (1986) ve Vazife Uğruna (1986) şeklindedir.

Şehnaz Dilan günümüzde ne yapıyor?
▶2000'li yıllardan itibaren televizyon dizileri ve sinema projelerinde yer almaya devam eden oyuncu, kariyerini aktif şekilde sürdürüyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler