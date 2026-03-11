"DERDİMİ HERKESE DE SÖYLEYEMEDİM" "8 ay kadar LÖSANTE'de kaldık. Devlet üç aya kadar yardımcı oluyor. Ben yine çalıştım, ara veremedim. Derdimi herkese de söylemedim" diyen Dilan, o günleri anlatırken duygusal anlar yaşadı.

ESKİ DOSTU TATLISES'İ ARADI Yaşadığı sağlık sorunlarının da aynı dönemde ağırlaştığını belirten oyuncu, çaresiz kaldığı bir anda eski dostu İbrahim Tatlıses'i aradığını söyledi.

"BEN ÖLÜYORUM DEDİM" Dilan o anları şu sözlerle anlattı: Ben ölüyorum dedim. Hemen arabayı gönderdi. Buraya geldik, 'Ne gerekiyor?' dedi. Söyleyemedim… O an ne lazımsa sadece onu söyledim. Senet yapalım dedim, kabul etmedi.

"ADETA HIZIR GİBİ YETİŞTİ" Tatlıses'in kendisi için çok özel bir dost olduğunu vurgulayan Dilan,"Bakmayın bağırdığına çağırdığına… Gerçekten merhametlidir. O gün bana adeta hızır gibi yetişti. Gerçekten ölümden döndüm" ifadelerini kullandı.