Türk sinemasının tanınmış isimlerinden Şehnaz Dilan, hayatının en zor dönemlerinden birini anlattı.
HEM MADDİ HEM SAĞLIK AÇISINDAN ZOR GÜNLER
Lösemi tedavisi gören oğlu için büyük bir mücadele verdiğini belirten Dilan, o süreçte hem maddi hem de sağlık açısından zor günler yaşadığını dile getirdi.
MÜCADELE VERDİ
Gazeteci Samet Aday'a verdiği röportajda oğlunun uzun süre hastanede tedavi gördüğünü ifade eden Dilan, yaşadıkları sürecin kendisi için oldukça ağır olduğunu söyledi.
"DERDİMİ HERKESE DE SÖYLEYEMEDİM"
"8 ay kadar LÖSANTE'de kaldık. Devlet üç aya kadar yardımcı oluyor. Ben yine çalıştım, ara veremedim. Derdimi herkese de söylemedim" diyen Dilan, o günleri anlatırken duygusal anlar yaşadı.
ESKİ DOSTU TATLISES'İ ARADI
Yaşadığı sağlık sorunlarının da aynı dönemde ağırlaştığını belirten oyuncu, çaresiz kaldığı bir anda eski dostu İbrahim Tatlıses'i aradığını söyledi.
"BEN ÖLÜYORUM DEDİM"
Dilan o anları şu sözlerle anlattı:
Ben ölüyorum dedim. Hemen arabayı gönderdi. Buraya geldik, 'Ne gerekiyor?' dedi. Söyleyemedim… O an ne lazımsa sadece onu söyledim. Senet yapalım dedim, kabul etmedi.
"ADETA HIZIR GİBİ YETİŞTİ"
Tatlıses'in kendisi için çok özel bir dost olduğunu vurgulayan Dilan,"Bakmayın bağırdığına çağırdığına… Gerçekten merhametlidir. O gün bana adeta hızır gibi yetişti. Gerçekten ölümden döndüm" ifadelerini kullandı.
TEDAVİ SÜRECİ SÜRÜYOR
Öte yandan usta oyuncu, lösemi teşhisi konulan oğlunun 2020 yılında ilik nakli olduğunu ve tedavi sürecinin halen devam ettiğini söyledi.
