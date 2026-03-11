Mahkeme, 1,8 milyon dolar kefaletle tutukluluk halinin devamına karar verdiği Ortiz hakkında, ayrıca sanatçı ve ailesine yönelik uzaklaştırma kararı çıkardı.

RİHANNA VE ÇOCUKLARI ANA BİNADAYDI

Los Angeles Bölge Savcısı Nathan Hochman, mahkeme çıkışında yaptığı açıklamada, saldırı sırasında Rihanna ve eşi ünlü rap şarkıcısı ASAP Rocky'nin malikanenin bahçesindeki bir karavanda bulunduğunu, sanatçının çocukları, annesi ve evdeki çalışanların ise ana binada olduğunu ifade etti.