Rihanna’nın evine ateş açan zanlıya 14 ağır suçlama: Annesi ve çocuklarıyla evdeydi

ABD’nin California eyaletinde Rihanna’nın malikanesine ateş açan zanlı hakkında yeni gelişmeler yaşandı. Savcılık, saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen Ivanna Lisette Ortiz için “cinayete teşebbüs” dahil toplam 14 ağır suçlama yöneltti. Mahkeme, zanlının 1,8 milyon dolar kefaletle tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Dünyaca ünlü pop şarkıcısı Rihanna'nın ABD'nin California eyaletindeki evine ateş açan zanlıya, "cinayete teşebbüs" dahil 14 ayrı ağır suçlama yöneltildi.

YENİ DETAYLAR AÇIKLANDI

Rihanna'nın Beverly Hills bölgesindeki malikanesine düzenlenen saldırıya ilişkin yargı sürecinde yeni detaylar açıklandı.

14 AĞIR SUÇLAMA

Savcılık tarafından hazırlanan iddianameye göre, 35 yaşındaki zanlı Ivanna Lisette Ortiz'e "cinayete teşebbüs" suçlamasının yanı sıra yarı otomatik silahla saldırıdan 10, içinde insanların bulunduğu konut veya araca ateş açmaktan ise 3 olmak üzere toplam 14 ağır suçlama yöneltildi.

1,8 MİLYON DOLAR KEFALET

Mahkeme, 1,8 milyon dolar kefaletle tutukluluk halinin devamına karar verdiği Ortiz hakkında, ayrıca sanatçı ve ailesine yönelik uzaklaştırma kararı çıkardı.

ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI

Zanlının, yöneltilen tüm suçlamalardan mahkum edilmesi durumunda ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceği belirtildi.

RİHANNA VE ÇOCUKLARI ANA BİNADAYDI

Los Angeles Bölge Savcısı Nathan Hochman, mahkeme çıkışında yaptığı açıklamada, saldırı sırasında Rihanna ve eşi ünlü rap şarkıcısı ASAP Rocky'nin malikanenin bahçesindeki bir karavanda bulunduğunu, sanatçının çocukları, annesi ve evdeki çalışanların ise ana binada olduğunu ifade etti.

ZANLI KISA SÜREDE YAKALANMIŞTI

Rihanna'nın ABD'nin California eyaletindeki evine 8 Mart'ta ateş açıldığı, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirilmişti. Olay yerinden kaçmaya çalışan zanlı, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştı.

