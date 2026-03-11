Oyuncu çift Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan, YouTube kanalları için hazırladıkları videoda takipçilerinin sorularını yanıtladı. Altuğ'a yöneltilen "Dijital platformlar için müstehcen içerikli bir senaryo gelirse oynar mı?" sorusu tartışma başlattı.
Soruyu yanıtlayan Pınar Altuğ, müstehcen içeriğin boyutunun kendisi için önemli olduğunu belirtti. Belli bir çizginin üstüne çıkmayacağını vurgulayan oyuncu, sadece dikkat çeksin diye konulan sahnelerde yer almayacağını, ancak hikaye akışına uygun olan sahnelerin durumunun farklı olabileceğini ifade etti.
O anlarda araya giren Yağmur Atacan'ın tepkisi ise sosyal medyanın en çok konuşulan detayı oldu. Atacan, bu tarz bir teklife karşı tavrının çok net olacağını belirterek,"Bu soruyu bana sorsalardı 'Neyi çekiyorsun kardeşim?' derdim, konu orada biterdi"ifadelerini kullandı. Çiftin bu diyaloğu kısa sürede binlerce yorum aldı.
GEÇMİŞTEN NOTLAR: "ÇOCUK YAPMAK İÇİN EVLENDİK"
Müstehcen sahne kuralıyla gündem olan ünlü çift, geçtiğimiz günlerde katıldıkları bir programda evlilik kararlarının perde arkasını da paylaşmıştı. 1994 Miss Turkey birincisi Pınar Altuğ, kendisinden dokuz yaş küçük meslektaşı Yağmur Atacan ile 2008 yılındaki evlilik sürecini anlatmıştı.
Altuğ, evlilik fikrinin tamamen Atacan'dan çıktığını ve temel amacın çocuk sahibi olmak olduğunu belirtmişti. Atacan'ın kendisine, "Senin artık zamanın geldi, biz evlenelim de çocuğumuz olsun" dediğini ifade eden Altuğ, bu teklifi mantıklı bulduğunu dile getirmişti. 2009 yılında kızları Su'yu kucağına alan çift, o dönemki yaş farkı tartışmalarına rağmen kararlarının arkasında durduklarını vurgulamıştı.
