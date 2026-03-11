CANLI YAYIN
Pınar Altuğ’dan müstehcen sahne açıklaması! Yağmur Atacan araya girdi: "Neyi çekiyorsun kardeşim?"

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan, takipçilerinden gelen müstehcen sahne sorusuna verdikleri yanıtlarla sosyal medyada gündem oldu. Altuğ senaryodaki sınırlarını açıklarken, eşi Yağmur Atacan’ın "Neyi çekiyorsun kardeşim?" tepkisi videoya damga vurdu.

Oyuncu çift Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan, YouTube kanalları için hazırladıkları videoda takipçilerinin sorularını yanıtladı. Altuğ'a yöneltilen "Dijital platformlar için müstehcen içerikli bir senaryo gelirse oynar mı?" sorusu tartışma başlattı.

Fotoğraf: Sosyal medya

Soruyu yanıtlayan Pınar Altuğ, müstehcen içeriğin boyutunun kendisi için önemli olduğunu belirtti. Belli bir çizginin üstüne çıkmayacağını vurgulayan oyuncu, sadece dikkat çeksin diye konulan sahnelerde yer almayacağını, ancak hikaye akışına uygun olan sahnelerin durumunun farklı olabileceğini ifade etti.

O anlarda araya giren Yağmur Atacan'ın tepkisi ise sosyal medyanın en çok konuşulan detayı oldu. Atacan, bu tarz bir teklife karşı tavrının çok net olacağını belirterek,"Bu soruyu bana sorsalardı 'Neyi çekiyorsun kardeşim?' derdim, konu orada biterdi"ifadelerini kullandı. Çiftin bu diyaloğu kısa sürede binlerce yorum aldı.

GEÇMİŞTEN NOTLAR: "ÇOCUK YAPMAK İÇİN EVLENDİK"

Müstehcen sahne kuralıyla gündem olan ünlü çift, geçtiğimiz günlerde katıldıkları bir programda evlilik kararlarının perde arkasını da paylaşmıştı. 1994 Miss Turkey birincisi Pınar Altuğ, kendisinden dokuz yaş küçük meslektaşı Yağmur Atacan ile 2008 yılındaki evlilik sürecini anlatmıştı.

Altuğ, evlilik fikrinin tamamen Atacan'dan çıktığını ve temel amacın çocuk sahibi olmak olduğunu belirtmişti. Atacan'ın kendisine, "Senin artık zamanın geldi, biz evlenelim de çocuğumuz olsun" dediğini ifade eden Altuğ, bu teklifi mantıklı bulduğunu dile getirmişti. 2009 yılında kızları Su'yu kucağına alan çift, o dönemki yaş farkı tartışmalarına rağmen kararlarının arkasında durduklarını vurgulamıştı.

MERAK EDİLENLER

Pınar Altuğ müstehcen sahnelerde oynar mı?

Sadece dikkat çekmek için yazılan sahneleri reddettiğini ancak hikaye gereği olanları değerlendirebileceğini belirtti.

Yağmur Atacan'ın bu konudaki tavrı nedir?

Atacan, bu tarz sahnelerin çekilmesine karşı olduğunu esprili bir dille ifade etti.

Pınar Altuğ'un kırmızı çizgisi nedir?

Ünlü oyuncu, "Belli bir çizginin üstüne çıkamam" diyerek müstehcenliğin dozuna dair sınırları olduğunu açıkladı.

