Oyuncu çift Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan, YouTube kanalları için hazırladıkları videoda takipçilerinin sorularını yanıtladı. Altuğ'a yöneltilen "Dijital platformlar için müstehcen içerikli bir senaryo gelirse oynar mı?" sorusu tartışma başlattı.

Soruyu yanıtlayan Pınar Altuğ, müstehcen içeriğin boyutunun kendisi için önemli olduğunu belirtti. Belli bir çizginin üstüne çıkmayacağını vurgulayan oyuncu, sadece dikkat çeksin diye konulan sahnelerde yer almayacağını, ancak hikaye akışına uygun olan sahnelerin durumunun farklı olabileceğini ifade etti.