Melisa Ural’dan yeni paylaşım: Lina bebek ilgi odağı oldu!

Sibel Can’ın kızı Melisa Ural, abisi Engincan Ural’ın kızı Lina ile geçirdiği keyifli anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. 2022 yılında Merve Kaya ile evlenen Engincan Ural’ın geçtiğimiz aylarda baba olmasıyla ilk kez hala olma sevincini tadan Melisa Ural, minik yeğenini bir an olsun kucağından indirmiyor.

  • Sibel Can ve Hakan Ural'ın kızı Melisa Ural, ağabeyi Engincan Ural'ın kızı Lina ile geçirdiği anları Instagram'da paylaşıyor.
  • Engincan Ural ve eşi Merve Kaya'nın kızı Lina'nın yüzü, ailenin tercihi doğrultusunda sosyal medyada gösterilmiyor.
  • Melisa Ural'ın yeğeni Lina ile yaptığı paylaşımlar kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alıyor.
  • Melisa Ural, ağabeyi Engincan Ural'ın 2022 yılındaki düğün sürecinde de yengesi Merve Kaya ile yakından ilgilenmişti.
  • Melisa Ural, yeğeni Lina doğduğunda hastaneden ilk paylaşımları yaparak sevincini takipçilerine duyurmuştu.

Ünlü şarkıcı Sibel Can ve Hakan Ural'ın oğlu Engincan Ural ile Merve Kaya çiftinin bebekleri Lina, ailenin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Hala Melisa Ural, sık sık ziyaret ettiği yeğeniyle birlikte geçirdiği anları Instagram hesabından paylaşıyor. Son paylaşımında da Lina'yı kucağından düşürmeyen Ural'ın, bebeğin yüzünü göstermeme kuralını bozmadığı görüldü.

Melisa Ural ve yeğeni Lina. (Fotoğraflar: Sosyal medya)

Halanın gözdesi: Melisa Ural, yeğeni Lina ile vakit geçirmek için her fırsatı değerlendiriyor.

Gizlilik kararı: Aile, minik Lina'nın yüzünü sosyal medyada tam olarak göstermemeyi tercih ediyor.

Sosyal medya etkisi: Ural'ın "Hala-yeğen" paylaşımları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alıyor.

Sibel Can'ın kızı Melisa Ural, abisi Engincan Ural'ın düğün sürecinde de yengesi Merve Kaya ile yakından ilgilenmişti. O dönemde aile bağlarının ne kadar güçlü olduğunu belirten paylaşımlar yapmış ve düğün hazırlıklarının her aşamasında abisinin yanında yer almıştı. Yeğeni Lina doğduğunda ise hastaneden ilk paylaşımları yaparak bu büyük sevinci takipçilerine duyurmuştu.

Melisa Ural'ın yeğeniyle olan bu samimi bağı, magazin dünyasındaki "mesafeli aile" imajının aksine oldukça sıcak ve doğal bir tablo çiziyor. Özellikle Lina'nın yüzünün saklanması, ünlü ailelerin çocuklarını dijital dünyadan koruma stratejisinin bir parçası olarak dikkat çekiyor.

Melisa Ural kimin kızı?

Melisa Ural, ünlü sanatçı Sibel Can ve sunucu Hakan Ural'ın kızıdır.

Engincan Ural ne zaman evlendi?

Engincan Ural, Merve Kaya ile 2022 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine girmiştir.

Lina bebeğin annesi kim?

Lina bebeğin annesi, Engincan Ural'ın eşi Merve Kaya Ural'dır.

