Ünlü şarkıcı Sibel Can ve Hakan Ural'ın oğlu Engincan Ural ile Merve Kaya çiftinin bebekleri Lina, ailenin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Hala Melisa Ural, sık sık ziyaret ettiği yeğeniyle birlikte geçirdiği anları Instagram hesabından paylaşıyor. Son paylaşımında da Lina'yı kucağından düşürmeyen Ural'ın, bebeğin yüzünü göstermeme kuralını bozmadığı görüldü.

GEÇMİŞTEN NOTLAR

Sibel Can'ın kızı Melisa Ural, abisi Engincan Ural'ın düğün sürecinde de yengesi Merve Kaya ile yakından ilgilenmişti. O dönemde aile bağlarının ne kadar güçlü olduğunu belirten paylaşımlar yapmış ve düğün hazırlıklarının her aşamasında abisinin yanında yer almıştı. Yeğeni Lina doğduğunda ise hastaneden ilk paylaşımları yaparak bu büyük sevinci takipçilerine duyurmuştu.