Ünlü şarkıcı Sibel Can ve Hakan Ural'ın oğlu Engincan Ural ile Merve Kaya çiftinin bebekleri Lina, ailenin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Hala Melisa Ural, sık sık ziyaret ettiği yeğeniyle birlikte geçirdiği anları Instagram hesabından paylaşıyor. Son paylaşımında da Lina'yı kucağından düşürmeyen Ural'ın, bebeğin yüzünü göstermeme kuralını bozmadığı görüldü.
Halanın gözdesi: Melisa Ural, yeğeni Lina ile vakit geçirmek için her fırsatı değerlendiriyor.
Gizlilik kararı: Aile, minik Lina'nın yüzünü sosyal medyada tam olarak göstermemeyi tercih ediyor.
Sosyal medya etkisi: Ural'ın "Hala-yeğen" paylaşımları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alıyor.
GEÇMİŞTEN NOTLAR
Sibel Can'ın kızı Melisa Ural, abisi Engincan Ural'ın düğün sürecinde de yengesi Merve Kaya ile yakından ilgilenmişti. O dönemde aile bağlarının ne kadar güçlü olduğunu belirten paylaşımlar yapmış ve düğün hazırlıklarının her aşamasında abisinin yanında yer almıştı. Yeğeni Lina doğduğunda ise hastaneden ilk paylaşımları yaparak bu büyük sevinci takipçilerine duyurmuştu.
Melisa Ural'ın yeğeniyle olan bu samimi bağı, magazin dünyasındaki "mesafeli aile" imajının aksine oldukça sıcak ve doğal bir tablo çiziyor. Özellikle Lina'nın yüzünün saklanması, ünlü ailelerin çocuklarını dijital dünyadan koruma stratejisinin bir parçası olarak dikkat çekiyor.
MERAK EDİLENLER
Melisa Ural kimin kızı?
Melisa Ural, ünlü sanatçı Sibel Can ve sunucu Hakan Ural'ın kızıdır.
Engincan Ural ne zaman evlendi?
Engincan Ural, Merve Kaya ile 2022 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine girmiştir.
Lina bebeğin annesi kim?
Lina bebeğin annesi, Engincan Ural'ın eşi Merve Kaya Ural'dır.