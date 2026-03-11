CANLI YAYIN
Geri

Mehmet Ali Erbil’den Serdar Ortaç yorumu: “Demek ki içine doğmuş!”

Mehmet Ali Erbil, kısa süre önce boşandığı eski eşi Gülseren Ceylan ile biten evliliğinin ardından dikkat çeken açıklamalar yaptı. Nikahına gelmediği için bir dönem küstüğü yakın dostu Serdar Ortaç hakkında konuşan Erbil, sözleriyle herkesi şaşırttı. Ünlü şovmen, “Boşanacağım içine doğmuş demek ki” diyerek eski dostuna gönderme yaptı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Mehmet Ali Erbil’den Serdar Ortaç yorumu: “Demek ki içine doğmuş!”
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Mehmet Ali Erbil, 42 yaş küçük eşi Gülseren Ceylan ile 7 ay süren evliliğini Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde tek celsede sonlandırdı.
  • Erbil, boşanma sonrası eski eşiyle görüşmediğini ve birlikte baktıkları köpekleri özlediğini belirtti.
  • Ünlü şovmen, nikahında şahitlik yapması için davet ettiği Serdar Ortaç'ın törene katılmaması nedeniyle kırgınlık yaşadı.
  • Erbil, Ortaç'ın 'Bir dahakine inşallah!' mesajını hatırlatarak boşanacağının içine doğduğunu ifade etti.
  • Çift, evlilik birliğinin temelden sarsılması gerekçesiyle anlaşmalı olarak boşandı.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, kendisinden 42 yaş küçük eşi Gülseren Ceylan ile yaklaşık 7 ay süren evliliğini geçtiğimiz aylarda sonlandırdı.

Mehmet Ali Erbil / Fotoğraflar Takvim arşiv ve sosyal medyadan alınmıştır.

TEK CELSEDE BOŞANDI

Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde görülen davada çift,"evlilik birliğinin temelden sarsılması"gerekçesiyle tek celsede boşandı.

Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan

"SAYGI ÇERÇEVESİNDE AYRILDIK"

Boşanmanın ardından açıklamalarda bulunan Erbil, ayrılık sürecine dair"Ayrılıklar, ölümden sonraki en büyük travmaymış. Biz üç yılı aşkın bir süredir birlikteydik, saygı çerçevesinde ayrıldık" ifadelerini kullandı.

Mehmet Ali Erbil’den Serdar Ortaç yorumu: “Demek ki içine doğmuş!”-3

KÖPEKLERİNİ ÖZLEDİĞİNİ DİLE GETİRDİ

Ünlü şovmen, boşanma sonrası eski eşiyle konuşmadıklarını ancak birlikte baktıkları köpeklerini özlediğini de dile getirdi.

Mehmet Ali Erbil’den Serdar Ortaç yorumu: “Demek ki içine doğmuş!”-4

"BÜYÜK KONUŞMAM"

Gazetecilerin "Bir daha evlenir misiniz?"sorusuna ise "Büyük konuşmam"yanıtını verdi.

Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç

NİKAHA GELMEYİNCE KÜSMÜŞTÜ

Erbil, nikahında şahit olmasını istediği yakın dostu Serdar Ortaç'ın törene katılmaması nedeniyle daha önce sert sözler söylemişti.

Mehmet Ali Erbil’den Serdar Ortaç yorumu: “Demek ki içine doğmuş!”-6

"BU YÜZDEN YALNIZ KALACAK"

O dönem Ortaç'ın uyuyakaldığını belirten Erbil,"Serdar Ortaç gelmedi. Uyuyakalmış maneviyatsız. Bu yüzden yalnız kalacak"diyerek sitem etmişti.

Serdar Ortaç

SON AÇIKLAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Aralarındaki kırgınlık bir süre devam ederken, Erbil son açıklamasıyla dikkat çekti.

Mehmet Ali Erbil’den Serdar Ortaç yorumu: “Demek ki içine doğmuş!”-8

"BOŞANACAĞIM İÇİNE DOĞMUŞ"

Ünlü şovmen, Ortaç'ın nikaha gelmediği gün kendisine attığı mesajı hatırlatarak "Serdar uyuyakaldığı için nikaha gelmemişti ya... Sonra bana mesaj attı 'Bir dahakine inşallah!' diye. Boşanacağım içine doğmuş demek ki!"şeklinde konuştu.

Mehmet Ali Erbil’den Serdar Ortaç yorumu: “Demek ki içine doğmuş!”-9

GÖZLER ORTAÇ'A ÇEVRİLDİ

Erbil'in bu sözlerinin ardından gözler şimdi Serdar Ortaç'ın vereceği yanıta çevrildi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler