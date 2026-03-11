Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, kendisinden 42 yaş küçük eşi Gülseren Ceylan ile yaklaşık 7 ay süren evliliğini geçtiğimiz aylarda sonlandırdı.
TEK CELSEDE BOŞANDI
Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde görülen davada çift,"evlilik birliğinin temelden sarsılması"gerekçesiyle tek celsede boşandı.
"SAYGI ÇERÇEVESİNDE AYRILDIK"
Boşanmanın ardından açıklamalarda bulunan Erbil, ayrılık sürecine dair"Ayrılıklar, ölümden sonraki en büyük travmaymış. Biz üç yılı aşkın bir süredir birlikteydik, saygı çerçevesinde ayrıldık" ifadelerini kullandı.
KÖPEKLERİNİ ÖZLEDİĞİNİ DİLE GETİRDİ
Ünlü şovmen, boşanma sonrası eski eşiyle konuşmadıklarını ancak birlikte baktıkları köpeklerini özlediğini de dile getirdi.
"BÜYÜK KONUŞMAM"
Gazetecilerin "Bir daha evlenir misiniz?"sorusuna ise "Büyük konuşmam"yanıtını verdi.
NİKAHA GELMEYİNCE KÜSMÜŞTÜ
Erbil, nikahında şahit olmasını istediği yakın dostu Serdar Ortaç'ın törene katılmaması nedeniyle daha önce sert sözler söylemişti.
"BU YÜZDEN YALNIZ KALACAK"
O dönem Ortaç'ın uyuyakaldığını belirten Erbil,"Serdar Ortaç gelmedi. Uyuyakalmış maneviyatsız. Bu yüzden yalnız kalacak"diyerek sitem etmişti.
SON AÇIKLAMASI DİKKAT ÇEKTİ
Aralarındaki kırgınlık bir süre devam ederken, Erbil son açıklamasıyla dikkat çekti.
"BOŞANACAĞIM İÇİNE DOĞMUŞ"
Ünlü şovmen, Ortaç'ın nikaha gelmediği gün kendisine attığı mesajı hatırlatarak "Serdar uyuyakaldığı için nikaha gelmemişti ya... Sonra bana mesaj attı 'Bir dahakine inşallah!' diye. Boşanacağım içine doğmuş demek ki!"şeklinde konuştu.
GÖZLER ORTAÇ'A ÇEVRİLDİ
Erbil'in bu sözlerinin ardından gözler şimdi Serdar Ortaç'ın vereceği yanıta çevrildi.