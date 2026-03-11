İlişkileri hızla ilerleyen ikili, 2017 yılında İstanbul'daki Sait Halim Paşa Yalısı'nda düzenlenen görkemli bir düğünle evlendi. Nikâhın ardından çift balayı için Maldivler'i tercih etti.

İKİ ÇOCUKLARI VAR

Bugün iki çocuk sahibi olan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, hem özel hayatları hem de paylaşımlarıyla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.

