Ünlü oyuncular Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, yoğun iş temposunun ardından tatil için İtalya Milano'ya gitti.
TATİLDEN KARELER PAYLAŞTI
Sosyal medyada aktif olan Evcen, tatilden kareleri takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.
OBJEKTİF KARŞISINA GEÇTİ
Milano sokaklarında objektif karşısına geçen oyuncunun paylaşımları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
HAYRANLARINDAN YOĞUN İLGİ
Ünlü çiftin romantik pozları sosyal medyada gündem olurken, hayranları paylaşımlara yoğun ilgi gösterdi.
İLK TANIŞMA
Ünlü çift ilk olarak 2013 yılında yayınlanan Çalıkuşu dizisinin setinde tanıştı.
SETTE AŞK DEDİKODULARI
Dizideki uyumları izleyicilerin dikkatini çekerken, kısa süre sonra haklarında aşk dedikoduları çıkmaya başladı.
ÇİFT İDDİALARI REDDETTİ
O dönemde Burak Özçivit'in Ceylan Çapa ile ilişkisi olduğu için çift iddiaları uzun süre reddetti. Ancak ilerleyen dönemde birlikte görüntülenmeleri magazin gündemine damga vurdu.
AYNI FİLMDE ROL ALDILAR
2015 yılında ilişkilerini açıkça yaşamaya başlayan çift, aynı yıl birlikte Aşk Sana Benzer filminde rol aldı.
GÖRKEMLİ BİR DÜĞÜN
İlişkileri hızla ilerleyen ikili, 2017 yılında İstanbul'daki Sait Halim Paşa Yalısı'nda düzenlenen görkemli bir düğünle evlendi. Nikâhın ardından çift balayı için Maldivler'i tercih etti.
İKİ ÇOCUKLARI VAR
Bugün iki çocuk sahibi olan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, hem özel hayatları hem de paylaşımlarıyla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.