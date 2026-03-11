CANLI YAYIN
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in Milano'da romantik tatil pozları

Ünlü oyuncu çift Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, yoğun geçen sezonun ardından İtalya tatiline çıktı. Milano sokaklarında verdikleri romantik pozlar kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü.

  • Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti tatil için İtalya Milano'ya gitti
  • Çift ilk olarak 2013 yılında Çalıkuşu dizisinin setinde tanıştı
  • 2015 yılında ilişkilerini açıklayan çift Aşk Sana Benzer filminde birlikte rol aldı
  • 2017 yılında Sait Halim Paşa Yalısı'nda evlenen çift balayı için Maldivler'e gitti
  • İki çocuk sahibi olan çift Milano tatilinden paylaştıkları fotoğraflarla sosyal medyada gündem oldu

Ünlü oyuncular Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, yoğun iş temposunun ardından tatil için İtalya Milano'ya gitti.

Fahriye Evcen / Fotoğraflar sosyal medya ve Takvim arşivden alınmıştır.

TATİLDEN KARELER PAYLAŞTI

Sosyal medyada aktif olan Evcen, tatilden kareleri takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in Milano'da romantik tatil pozları-3

OBJEKTİF KARŞISINA GEÇTİ

Milano sokaklarında objektif karşısına geçen oyuncunun paylaşımları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit

HAYRANLARINDAN YOĞUN İLGİ

Ünlü çiftin romantik pozları sosyal medyada gündem olurken, hayranları paylaşımlara yoğun ilgi gösterdi.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in Milano'da romantik tatil pozları-5

İLK TANIŞMA

Ünlü çift ilk olarak 2013 yılında yayınlanan Çalıkuşu dizisinin setinde tanıştı.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in Milano'da romantik tatil pozları-6

SETTE AŞK DEDİKODULARI

Dizideki uyumları izleyicilerin dikkatini çekerken, kısa süre sonra haklarında aşk dedikoduları çıkmaya başladı.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in Milano'da romantik tatil pozları-7

ÇİFT İDDİALARI REDDETTİ

O dönemde Burak Özçivit'in Ceylan Çapa ile ilişkisi olduğu için çift iddiaları uzun süre reddetti. Ancak ilerleyen dönemde birlikte görüntülenmeleri magazin gündemine damga vurdu.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in Milano'da romantik tatil pozları-8

AYNI FİLMDE ROL ALDILAR

2015 yılında ilişkilerini açıkça yaşamaya başlayan çift, aynı yıl birlikte Aşk Sana Benzer filminde rol aldı.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in Milano'da romantik tatil pozları-9

GÖRKEMLİ BİR DÜĞÜN

İlişkileri hızla ilerleyen ikili, 2017 yılında İstanbul'daki Sait Halim Paşa Yalısı'nda düzenlenen görkemli bir düğünle evlendi. Nikâhın ardından çift balayı için Maldivler'i tercih etti.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in Milano'da romantik tatil pozları-10

İKİ ÇOCUKLARI VAR

Bugün iki çocuk sahibi olan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, hem özel hayatları hem de paylaşımlarıyla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.

