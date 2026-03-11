Çakal'ın son paylaşımı

"YA SİZ KAFAYI YEMİŞSİNİZ"

Çakal, paylaşımında "Ya siz kafayı yemişsiniz. Bir deli kuyuya taş atmış, kırk akıllı çıkaramamış. Ortada ne bir açıklama var ne de bir hastalık. Etkileşim uğruna haysiyetini, şerefini hiçe sayan tipler." şeklinde ifade etti.