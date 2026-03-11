CANLI YAYIN
Rapçi Emirhan Çakal hakkında sosyal medyada yayılan “Amerika’da AIDS’e yakalandı” iddiası kısa sürede gündem oldu. Sessizliğini bozan ünlü isim, Instagram’dan yaptığı açıklamayla söylentilere sert tepki gösterdi. Çakal, ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek paylaşımları hedef aldı.

Emirhan Çakal’dan “AIDS” iddiasına sert tepki: "Şerefini hiçe sayan tipler"
  • Sosyal medyada rapçi Emirhan Çakal'ın AIDS hastalığına yakalandığına dair iddialar yayıldı
  • Emirhan Çakal, Instagram hesabından bu iddiaları reddeden bir açıklama yaptı
  • İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında Emirhan Çakal'ın test sonuçları pozitif çıktı
  • Aynı soruşturmada Reynmen, Mert Eren Bülbül ve Ahmet Can Dündar'ın da test sonuçları pozitif çıktı

Rapçi Emirhan Çakal, bu kez müziğiyle değil hakkında ortaya atılan bir iddiayla gündeme geldi.

AIDS' YAKALANDI İDDİALARI YAYILDI

Sosyal medyada yayılan"Amerika'da AIDS'e yakalandı"söylentisi kısa sürede geniş kitlelere ulaştı.

SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Hakkındaki iddialara Instagram hesabından yanıt veren Emirhan Çakal, söylentilere sert sözlerle tepki gösterdi.

Çakal'ın son paylaşımı

"YA SİZ KAFAYI YEMİŞSİNİZ"

Çakal, paylaşımında "Ya siz kafayı yemişsiniz. Bir deli kuyuya taş atmış, kırk akıllı çıkaramamış. Ortada ne bir açıklama var ne de bir hastalık. Etkileşim uğruna haysiyetini, şerefini hiçe sayan tipler." şeklinde ifade etti.

UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI

Öte yandan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir uyuşturucu soruşturması kapsamında bazı ünlü isimler hakkında hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporu daha önce gündeme gelmişti.

SONUCU POZİTİF ÇIKTI

Soruşturma çerçevesinde alınan kan, saç, idrar ve tırnak örneklerinin incelenmesi sonucu; Reynmen olarak bilinen Yusuf Aktaş, Emirhan Çakal, Mert Eren Bülbül ve Ahmet Can Dündar'ın uyuşturucu test sonuçlarının pozitif çıktığı açıklanmıştı.

