Rapçi Emirhan Çakal, bu kez müziğiyle değil hakkında ortaya atılan bir iddiayla gündeme geldi.
AIDS' YAKALANDI İDDİALARI YAYILDI
Sosyal medyada yayılan"Amerika'da AIDS'e yakalandı"söylentisi kısa sürede geniş kitlelere ulaştı.
SERT TEPKİ GÖSTERDİ
Hakkındaki iddialara Instagram hesabından yanıt veren Emirhan Çakal, söylentilere sert sözlerle tepki gösterdi.
"YA SİZ KAFAYI YEMİŞSİNİZ"
Çakal, paylaşımında "Ya siz kafayı yemişsiniz. Bir deli kuyuya taş atmış, kırk akıllı çıkaramamış. Ortada ne bir açıklama var ne de bir hastalık. Etkileşim uğruna haysiyetini, şerefini hiçe sayan tipler." şeklinde ifade etti.
UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI
Öte yandan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir uyuşturucu soruşturması kapsamında bazı ünlü isimler hakkında hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporu daha önce gündeme gelmişti.
SONUCU POZİTİF ÇIKTI
Soruşturma çerçevesinde alınan kan, saç, idrar ve tırnak örneklerinin incelenmesi sonucu; Reynmen olarak bilinen Yusuf Aktaş, Emirhan Çakal, Mert Eren Bülbül ve Ahmet Can Dündar'ın uyuşturucu test sonuçlarının pozitif çıktığı açıklanmıştı.