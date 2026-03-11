Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, psikolog Gökhan Çınar'ın hazırlayıp sunduğu FÜG programına konuk oldu. 2008 yılında şarkıcı Emre Altuğ ile dünyaevine giren ve bu birliktelikten Uzay ile Kuzey adında iki erkek çocuk sahibi olan Şıkel, 2015 yılında biten evliliğinin ardından ilk kez bu kadar net konuştu.
"Hayat bu, insan ne yaşayacağını bilmiyor; 'asla' dediğim bir şey yok"diyen ünlü sunucu, evlilik kapılarını tamamen kapatmadığının altını çizdi. Şu anki önceliğinin çocukları ve iç huzuru olduğunu belirten Çağla Şıkel, hayat dengesini korumaya çalıştığını ifade etti.
ÖLÜM KORKUSU VE BABA ACISI
Programın ilerleyen dakikalarında iç dünyasına dair derin itiraflarda bulunan Çağla Şıkel, en büyük korkusunun ölüm olduğunu dile getirdi. Çocukluk yıllarından beri bu duyguyla mücadele ettiğini belirten Şıkel, hayatından tek bir anıyı silme şansı olsa bunun babasının vefat ettiği an olacağını söyledi."Babamın yerde yattığı o anı hafızamdan silmek isterdim" diyen Şıkel, duygusal anlar yaşadı.
Annelik yaklaşımı: Çocuklarıyla oyun oynamayı ve komik duruma düşmeyi sevdiğini belirtti.
Huzur dengesi: Şu anki hayatında en önemli kriterin ruhsal denge olduğunu vurguladı.
Geçmişin izi:Babasının kaybının hayatındaki en travmatik anı olduğunu itiraf etti.
Çağla Şıkel'in "asla asla deme" çıkışı, uzun süredir yalnız olan mankenin hayatında yeni bir döneme hazır olduğunun sinyallerini veriyor. Özellikle psikolojik derinliği olan bir programda bu açıklamaları yapması, samimiyetini ve içsel dönüşümünü kanıtlar nitelikte.
MERAK EDİLENLER
Çağla Şıkel ve Emre Altuğ ne zaman boşandı?
Çift, 2008 yılında evlenmiş ve 2015 yılında yollarını ayırmıştır.
Çağla Şıkel'in çocuklarının isimleri nedir?
Ünlü mankenin Uzay ve Kuzey adında iki oğlu bulunmaktadır.
Çağla Şıkel yeniden evlenecek mi?
Şıkel, evliliğe kapılarını kapatmadığını ancak şu an önceliğinin çocukları olduğunu belirtmiştir.