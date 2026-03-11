Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Çağla Şıkel, katıldığı bir programda özel hayatına dair samimi açıklamalar yaptı.

Şıkel, evlilik kapılarını tamamen kapatmadığını ancak şu anki önceliğinin iki oğlu Uzay ve Kuzey olduğunu belirtti.

Ünlü sunucu, en büyük korkusunun ölüm olduğunu ve çocukluk yıllarından beri bu duyguyla mücadele ettiğini ifade etti.

Şıkel, hayatından tek bir anıyı silme şansı olsa bunun babasının vefat ettiği an olacağını söyledi.

Çağla Şıkel, şu anki hayatında en önemli kriterin ruhsal denge ve iç huzuru olduğunu vurguladı.

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, psikolog Gökhan Çınar'ın hazırlayıp sunduğu FÜG programına konuk oldu. 2008 yılında şarkıcı Emre Altuğ ile dünyaevine giren ve bu birliktelikten Uzay ile Kuzey adında iki erkek çocuk sahibi olan Şıkel, 2015 yılında biten evliliğinin ardından ilk kez bu kadar net konuştu.

Fotoğraf: Sosyal medya "Hayat bu, insan ne yaşayacağını bilmiyor; 'asla' dediğim bir şey yok"diyen ünlü sunucu, evlilik kapılarını tamamen kapatmadığının altını çizdi. Şu anki önceliğinin çocukları ve iç huzuru olduğunu belirten Çağla Şıkel, hayat dengesini korumaya çalıştığını ifade etti.